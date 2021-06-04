Розсіяний склероз: у групі ризику абсолютно всі

28 травня – Міжнародний день інформування щодо розсіяного склерозу. В Україні через брак доступу до належного лікування 88% хворих на розсіяний склероз мають інвалідність – цей показник вдвічі вищий, ніж у Європі. Хвороба суттєво впливає на якість життя пацієнтів, їхніх родин, а також призводить до значних економічних витрат.

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Розсіяний склероз – одне з найпоширеніших у світі захворювань нервової системи, яке є основною причиною інвалідності осіб молодого віку в багатьох країнах. Його основні симптоми – тремор, порушення зору, координації, моторики, мовлення, опорно-рухового апарату, слуху. Хвороба вражає осіб переважно працездатного віку від 16 до 45 років, проте набуває дедалі більшого поширення серед дітей і швидко призводить до інвалідизації.

В Україні налічується майже 22 000 хворих на розсіяний склероз, і щороку ця цифра стрімко зростає. Це хронічне захворювання, що прогресує, потребує постійної лікувальної підтримки. І щоб не залишати людей сам на сам з їхньою хворобою, було створено UCMS «Українська спільнота людей з розсіяним склерозом». Ця громадська організація опікується проблемами хворих на розсіяний склероз: надає інформаційну, правову та психологічну підтримку, відстоює інтереси хворих на найвищих рівнях.

«Прикро, що захворювання наразі дедалі частіше зустрічається у людей молодого віку. Це майбутнє країни, вони не просто сплачують податки, поповнюють казну тощо, а й розвивають країну в різних галузях.

Множинний склероз особливий тим, що кожному окремому пацієнту необхідна індивідуальна терапія для зупинки інвалідизації. Адже неважко підрахувати, скільки держава може витрачати на прожиття людини з інвалідністю (спецобладнання, пенсії тощо). Отож допомогти людині зберегти свої фізичні можливості реально вигідніше. Навіть більше, ми надто зациклені на захисті інтересів вітчизняного виробника, забуваючи водночас про захист вітчизняного споживача.

Отже, проблеми лікування пацієнтів існують у комплексі, та розв’язати їх можливо. І ми впевнені, що досягнемо бажаного результату!» – зазначила Катерина Місюра, голова UCMS «Українська спільнота людей з розсіяним склерозом».

Допомога хворим на розсіяний склероз – це актуальне питання, що потребує особливої уваги фахівців різних сфер – передусім соціальної політики, охорони здоров’я та соціальної роботи. Через велике різноманіття симптомів люди з таким захворюванням мають у комплексі безліч проблем, тому є широкий спектр потреб, які треба задовольняти.

Саме тому, за словами Катерини Місюри, одним з напрямків діяльності UCMS є збір коштів для забезпечення життєво необхідними ліками тих наших співвітчизників з РС, які гостро потребують допомоги. Для цього було створено благодійний фонд "Люди з множинним склерозом". І кожен з нас може долучитися до цієї благородної мети.

Реквізити Фонду:

Рахунок: UA933026890000026004055372243

Код ЄРДПОУ : 44097235

Назва: БО БФ "ЛЮДИ З МНОЖИННИМ СКЛЕРОЗОМ"