В Харькове состоялся второй открытый кастинг «Мисс Украина – 2021»

На днях в торгово-развлекательном комплексе «Никольский» состоялся второй открытый кастинг участниц «Мисс Украина – 2021». Попробовать свои силы пришли более 100 девушек.

Кастинг проходил в несколько этапов. В конце, которого квалифицированное жюри выбрали самых достойных претенденток. Именно эти девушки прошли в следующий этап отбора конкурса.

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В состав жюри вошли: Вероника Щипцова — глава комитета конкурса, Маргарита Паша — «Мисс Украина — 2019», Эмилия Шах – «2-я Вице-мисс Украина – 2017», Татьяна Макушенко — директор модельного агентства «Шарм».

Участниц оценивали по внешним параметрам, умением вести себя на сцене и перед камерой, а также умение ориентироваться в различных ситуациях и давать интересные ответы на самые разнообразные вопросы.

«Мы очень серьезно подходим к отбору участниц, ведь Мисс Украина - это образец для подражания всех жительниц нашей страны: интеллект, образованность, красота, высокие моральные ценности. Победительница представит Украину на мировой арене. Это огромная ответственность, а не только красивая обложка, именно поэтому мы поводим огромную подготовку со всеми участницами шоу», — отмечает глава комитета конкурса Вероника Щипцова.

Напомним, что 21 октября во Дворце Украина зрители увидят Топ-25 украинок, которые будут соревноваться за титул «Мисс Украина-2021», эксклюзивную корону и денежный приз. Призовой фонд в этом году увеличен до 1 миллиона гривен. Победительница получит 500 000 гривен и представит нашу страну в Сан-Хуане в Пуэрто-Рико на международном конкурсе «Miss World», а обладательницы титулов «Мисс Земля» и «Мисс Интернешнл» получат по 250 000 гривен каждая.

Информационными партнерами конкурса выступают еженедельный социально-политический журнал «Фокус», женский журнал «MarieClaire» и информационный портал о светской жизни «Jetsetter».

30 июня состоится следующий открытый кастинг во Львове — «Мисс Львов – 2021», где у каждой девушки также есть возможно попасть в отборочный тур конкурса «Мисс Украина». Не пропусти свой шанс!