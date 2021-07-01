Иван Янковский, внук знаменитого актера, впервые стал отцом

Иван встречается с актрисой Дианой Пожарской. В браке пара не состоит

30-летний Иван Янковский и его 29-летняя подруга Диана Пожарская впервые стали родителями — у пары родился сын. Об этом они рассказали в соцсетях, опубликовав фотографии.

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"Люблю тебя, ты герой и солнышко", — написал Янковский под снимками из роддома.

Ребенка пара назвала в честь деда Ивана — знаменитого советского актера Олега Янковского, звезды фильмов "Тот самый Мюнхаузен", "Обыкновенное чудо" и десятков других. Актер скончался от рака поджелудочной железы в 2009 году.

[ + – ] Иван Янковский и Диана Пожарская с новорожденным сыном

Поздравила пару и мать новоиспеченного отца Оксана Фандера, которая впервые стала бабушкой, причем сделала это цитатой из "Мюнхаузена": "Улыбайтесь, любимые, улыбайтесь! Олег Иванович, добро пожаловать на эту планету. Спасибо!", — написала она в соцсетях.

Первые слухи о романе актеров Ивана Янковского и Дианы Пожарской появились прошлой осенью. Однако пара никак их не комментировала, как и слухи о их свадьбе. Беременность они также долго держали в секрете.

[ + – ] Иван Янковский и Диана Пожарская

До отношений с Янковским Пожарская была замужем за режиссером и сценаристом Артемом Аксененко, а Иван почти 10 лет встречался с дочерью известного рок-музыканта Константина Кинчева Верой Панфиловой.

До этого у него были отношения с Камиллой Байсаровой, дочерью российского миллионера Руслана Байсарова.

Иван Янковский – сын актера Филиппа Янковского и актрисы Оксаны Фандеры. Он также выбрал карьеру актера и вполне успешно снимается. Обладатель двух премий "Золотой орел", причем последнюю получил за роль в фильме "Текст", который вышел на экраны в 2020 году.