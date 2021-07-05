Свадьба на ранчо: Гвен Стефани тайно вышла замуж во второй раз
Певица сочеталась браком со своим бойфрендом Блейком Шелтоном
51-летняя Гвен Стефани сыграла тайную свадьбу с 45-летним кантри-музыкантом Блейком Шелтоном. Пара встречалась более шести лет. Об этом пишет Page Six.
Свадебная церемония прошла тайно, на ранчо Блейка в штате Оклахома, где он ради такого события выстроил часовню. На свадьбе присутствовали только самые близкие друзья и родственники.
Кроме этого, Блейк выстроил новый дом для себя и своей жены.
Предложение певице Шелтон сделал в прошлом году, однако свадьбу пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Он подарил ей кольцо с бриллиантом в шесть карат в платиновой оправе.
Но певица в начале июня устроила девичник с подругами, а на прошлой неделе пара подала заявку на разрешение на брак.
И неоднократно писала в соцсетях, что чувствует себя счастливой и любимой рядом с Блейком. Также она сообщала, что перед тем, как сделать ей предложение, Блейк попросил "благословения" у трех ее сыновей.
Напомним, Гвен воспитывает сыновей Кингстона, Зуму и Аполло от первого брака с Гэвином Россдэйлом. За него певица вышла в 2002 году, однако пара разошлась в 2016 году.