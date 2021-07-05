Свадьба на ранчо: Гвен Стефани тайно вышла замуж во второй раз

Певица сочеталась браком со своим бойфрендом Блейком Шелтоном

51-летняя Гвен Стефани сыграла тайную свадьбу с 45-летним кантри-музыкантом Блейком Шелтоном. Пара встречалась более шести лет. Об этом пишет Page Six.

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Свадебная церемония прошла тайно, на ранчо Блейка в штате Оклахома, где он ради такого события выстроил часовню. На свадьбе присутствовали только самые близкие друзья и родственники.

[ + – ] Часовня, в которой прошла свадебная церемония Фото: Backgrid

Кроме этого, Блейк выстроил новый дом для себя и своей жены.

[ + – ] Дом, выстроенный Шелтоном для Гвен

Предложение певице Шелтон сделал в прошлом году, однако свадьбу пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Он подарил ей кольцо с бриллиантом в шесть карат в платиновой оправе.

Но певица в начале июня устроила девичник с подругами, а на прошлой неделе пара подала заявку на разрешение на брак.

[ + – ] Приглашенные на свадьбу гости

[ + – ] Родители Гвен Стефани Фото: Backgrid

И неоднократно писала в соцсетях, что чувствует себя счастливой и любимой рядом с Блейком. Также она сообщала, что перед тем, как сделать ей предложение, Блейк попросил "благословения" у трех ее сыновей.

[ + – ] Гвен Стефани и Блейк Шелтон Фото: Instagram gwenstefani

Напомним, Гвен воспитывает сыновей Кингстона, Зуму и Аполло от первого брака с Гэвином Россдэйлом. За него певица вышла в 2002 году, однако пара разошлась в 2016 году.