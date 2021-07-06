В Каннах открывается 74-й международный кинофестиваль: кто претендует на победу
В этом году в основной программе Каннского фестиваля 24 картины. В рамках конкурса будет показан и фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст".
6 июля на Лазурном берегу во Франции открывается 74-й международный Каннский кинофестиваль, который из-за пандемии не проводился с 2019 года.
Программу кинофестиваля откроет англоязычный художественный музыкальный фильм французского кинорежиссера Леоса Каракса "Аннет", рассказывающий о стендап-комике, который потерял жену, оперную певицу, и остался с двухлетней дочкой Аннет на руках. Внезапно у девочки обнаруживается необычный дар.
Главые роли в картине исполнили Адам Драйвер и Марион Котийяр.
Всего в главной программе фестиваля будут представлены 24 картины, выбранные из 2300 заявок.
Претенденты на "Золотую пальмовую ветвь":
- "Герой" (реж. Асгар Фархади)
- "Три этажа" (Нанни Моретти);
- Остров Бергмана" Миа Хансен-Лёв;
- "Париж, 13-й округ" Жака Одиара;
- "Непорочная дева" (Пол Верховен);
- "Французский вестник" (Уэс Андерсон);
- "Память" (Апичатпонг Вирасетакул);
- "Веди мою машину" (Рюсуке Курахаши);
- "Титан" (Джулия Дюкорно);
- "Самый плохой человек в мире" (Иоахим Триер);
- "История моей жены" (Ильдико Эньеди);
- "Петровы в гриппе" (Кирилл Серебренников);
- "Красная ракета" (Шон Беккер);
- "Нитрам" (Джастин Курзель);
- "Франция" (Брюно Дюмон);
- Lingui (Махамат-Салех Харун);
- "Все прошло гладко" (Франсуа Озон)
- "День флага" (Шон Пенн);
Вне конкурса покажут фильмы "Джон Фицджеральд Кеннеди: Через зеркало" (Оливер Стоун), "Джейн глазами Шарлотты" (Шарлотта Генсбур), "Бабий яр. Контекст" (Сергей Лозница, Украина), "Держи меня крепче" (Мэттью Амальрик), "Эволюция" (Корнель Мундруцо), "Бархатное метро" (Тодд Хейнс) и другие.
В этом году председателем жюри будет Спайк Ли ("Олдбой", "Черный клановец"). Он принял приглашение в прошлом году и пообещал выполнить его в 2021 году. Ли стал первым чернокожим режиссером, занявшим эту престижную должность.
Уже известно, что лауреатом премии "За вклад в киноискусство" станет американская актриса Джоди Фостер.
В этом году на фестивале появилась внеконкурсная секция "Каннские премьеры", где покажут картины, которые могли бы быть в главном списке. Демонстрация картин традиционно состоится в зале "Люмьер", а вот кинозал "Дебюсси" примет внеконкурсные показы, где зрители увидят немало фильмов, которые были задержаны из-за пандемии.
Чтобы попасть на просмотр, придется предъявить сертификат о полном курсе вакцинации или же отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Кроме того, обязательными остаются маски и социальная дистанция.
Фестиваль в Каннах продлится до 17 июля и завершится церемонией награждения победителей.
Напомним, в прошлом году кинофестиваль отменили из-за коронавируса. В 2019 году "Золотая пальмовая ветвь" в Каннах досталась южнокорейскому фильму "Паразиты". Гран-при фестиваля получила Мати Диоп за картину "Атлантик".