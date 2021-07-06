В Каннах открывается 74-й международный кинофестиваль: кто претендует на победу

В этом году в основной программе Каннского фестиваля 24 картины. В рамках конкурса будет показан и фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст".

6 июля на Лазурном берегу во Франции открывается 74-й международный Каннский кинофестиваль, который из-за пандемии не проводился с 2019 года.

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Программу кинофестиваля откроет англоязычный художественный музыкальный фильм французского кинорежиссера Леоса Каракса "Аннет", рассказывающий о стендап-комике, который потерял жену, оперную певицу, и остался с двухлетней дочкой Аннет на руках. Внезапно у девочки обнаруживается необычный дар.

Главые роли в картине исполнили Адам Драйвер и Марион Котийяр.

[ + – ] Музыкальная драма "Аннет" открывает 74-й Каннский кинофестиваль

Всего в главной программе фестиваля будут представлены 24 картины, выбранные из 2300 заявок.

Претенденты на "Золотую пальмовую ветвь":

"Герой" (реж. Асгар Фархади)

"Три этажа" (Нанни Моретти);

Остров Бергмана" Миа Хансен-Лёв;

"Париж, 13-й округ" Жака Одиара;

"Непорочная дева" (Пол Верховен);

"Французский вестник" (Уэс Андерсон);

"Память" (Апичатпонг Вирасетакул);

"Веди мою машину" (Рюсуке Курахаши);

"Титан" (Джулия Дюкорно);

"Самый плохой человек в мире" (Иоахим Триер);

"История моей жены" (Ильдико Эньеди);

"Петровы в гриппе" (Кирилл Серебренников);

"Красная ракета" (Шон Беккер);

"Нитрам" (Джастин Курзель);

"Франция" (Брюно Дюмон);

Lingui (Махамат-Салех Харун);

"Все прошло гладко" (Франсуа Озон)

"День флага" (Шон Пенн);

Вне конкурса покажут фильмы "Джон Фицджеральд Кеннеди: Через зеркало" (Оливер Стоун), "Джейн глазами Шарлотты" (Шарлотта Генсбур), "Бабий яр. Контекст" (Сергей Лозница, Украина), "Держи меня крепче" (Мэттью Амальрик), "Эволюция" (Корнель Мундруцо), "Бархатное метро" (Тодд Хейнс) и другие.

[ + – ] Фильм режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст"

В этом году председателем жюри будет Спайк Ли ("Олдбой", "Черный клановец"). Он принял приглашение в прошлом году и пообещал выполнить его в 2021 году. Ли стал первым чернокожим режиссером, занявшим эту престижную должность.

[ + – ] Спайк Ли стал первым темнокожим режиссером, возглавившим жюри Каннского кинофестиваля Фото: Соцсети

Уже известно, что лауреатом премии "За вклад в киноискусство" станет американская актриса Джоди Фостер.

В этом году на фестивале появилась внеконкурсная секция "Каннские премьеры", где покажут картины, которые могли бы быть в главном списке. Демонстрация картин традиционно состоится в зале "Люмьер", а вот кинозал "Дебюсси" примет внеконкурсные показы, где зрители увидят немало фильмов, которые были задержаны из-за пандемии.

Чтобы попасть на просмотр, придется предъявить сертификат о полном курсе вакцинации или же отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Кроме того, обязательными остаются маски и социальная дистанция.

Фестиваль в Каннах продлится до 17 июля и завершится церемонией награждения победителей.

Напомним, в прошлом году кинофестиваль отменили из-за коронавируса. В 2019 году "Золотая пальмовая ветвь" в Каннах досталась южнокорейскому фильму "Паразиты". Гран-при фестиваля получила Мати Диоп за картину "Атлантик".