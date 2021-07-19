Шэрон Стоун и Розамунд Пайк стали звездами церемонии закрытия кинофестиваля в Каннах-2021

Не смотря на отъезд большинства ярких знаменитостей, заключительная красная дорожка кинофестиваля в Каннах оказалась эффектной

Накануне состоялась заключительная церемония кинофестиваля в Каннах — 2021. Судьи подвели итоги 74-го фестивального марафона показов европейских фильмов. В свою очередь, фильмом закрытия стал комедийный боевик "Агент 117: Из Африки с любовью" с Жаном Дюжарденом в главной роли.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Нетрудно заметить, что большинство ярких знаменитостей, которые радовали нас, по-настоящему голливудскими выходами на красную дорожку, уже покинули Канны. Но церемония закрытия, все-таки, получилась эффектной. Так, фотографам и поклонникам, больше других, запомнились актрисы Шэрон Стоун, Мэгги Джилленхол и Розамунд Пайк, а также, Тильда Суинтон и певица Милен Фармер. Именно их появления, в этот день, поклонники ждали больше всего.

[ + – ] Шэрон Стоун на церемонии закрытия в Каннах-2021

Компанию Шэрон Стоун на церемонии закрытия составлял ее 21-летний сын Роэн, однако, на красную дорожку молодой человек не вышел — он держался в стороне от внимания СМИ.

[ + – ] Шерон Стоун с сыном Роэном на цереомнии закрытия в Каннах

Впрочем, сама Шэрон Стоун, похоже, соскучилась по ярким выходам на красные дорожки кинособытий и радостно позировала фотографам. В результате, СМИ получили яркий фотосет с участием знаменитости в Каннах. Стоит ли делать акцент на том, что Шэрон оказалась главной звездой церемонии закрытия киномарафона в этом году.

[ + – ] Шэрон Стоун в Каннах-2021

Второй бесспорной звездой заключительного события в Каннах оказалась британская знаменитость — Розамунд Пайк. Ее наряд отметили как "один из наиболее ярких и красных на красной дорожке".

[ + – ] Розамунд Пайк на красной дорожке в Каннах - 2021

Впрочем, актриса Мэгги Джелленхол не уступила Розамунд по части эффектного наряда и также дала повод о себе поговорить. Правда, сказано было только хорошее.

[ + – ] Мэгги Джилленхол на красной дорожкев Каннах-2021

Очередным ярким выходом порадовала поклонников самая популярная и активная знаменитость на красной дорожке Канн — 2021, Тильда Суинтон. На этот раз знаменитость предпочла сделать акцент на прическе и яркой рубашке, которые актриса дополнила классическими брюками. В целом, ее образ оказался, как это часто бывает в случае Тильда, — андрогинным и максимально запоминающимся.

[ + – ] Тильда Суинтон на красной дорожке в Каннах - 2021

Из числа французских знаменитостей, на событии была замечена легендарная певица — Милен Фармер, которая, по своему обыкновению, предпочла мускулинную акцентуацию в модной образе, хотя, в целом наряд звезды смотрелся женственно и романтично.

[ + – ] Милен Фармер на красной дорожкев Каннах - 2021

Стоит отметить, что каннский кинофестиваль — 2021 стал одним из наиболее впечатляющих за последние годы. Наряды знаменитостей выглядели тщательно продуманными, число ярких знаменитостей, посетивших событие — неожиданным и очень многочисленным, а список лент-номинантов по-настоящему значимым. Другими словами, можно с уверенностью утверждать, что фестиваль в Каннах — 2021 стал одним из самых ярких кинематографических событий за последние годы. Нам точно было, на что посмотреть!