Рекордное количество девушек приняли участие в кастинге "Мисс Украина" в Киеве

24 июня в ТРЦ "Gulliver" прошел масштабный кастинг за всю историю конкурса "Мисс Украина -2021". На него было зарегистрировано более 1500 участниц. Это абсолютный рекорд. На мероприятие пришли еще и те девушки, которые не смогли прийти на предыдущие кастинги в других городах.

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"В столице состоялся последний из открытых кастингов конкурса "Мисс Украина — 2021". Мы уже посетили все крупные города нашей страны и познакомились с большим количеством умных, талантливых и очень красивых девушек", — отметила глава комитета Вероника Щипцова — "Вообще, идея проведения всеукраинского тура открытых кастингов — это ноу-хау нашей обновленной команды. Мы очень счастливы, что ее осуществление дало хорошие результаты и привлекло множество молодых девушек к участию в национальном конкурсе красоты. По нашим подсчетам благодаря практике открытых кастингов количество претенденток возросло на 30 процентов по сравнению с прошлыми годами".

Девушки очаровывали членов жюри красотой, харизмой и своими талантами, а оценивали конкурсанток жюри во главе с директором конкурса — Вероникой Щипцовой;

Богдана Тарасик — "Miss International-2018";

Богдан Юсипчук — ведущий "ЖЗЛ" на канале "1+1", актер, победитель международного мужского конкурса "Mister Sea World" в 2018 году, член жюри "Мисс Украина — 2018";

Владимир Рабчун — ведущий шоу "Твой День" на "1+1".

"Концентрация красоты на кастинге зашкаливала. Мы увидели много не просто красивых, а целеустремленных девушек. Всем желаю успехов и победы. Выберут не всех — таковы правила конкурса. Независимо от результата всегда стоит помнить, внутренняя красота не менее важна, чем внешняя", — поделился впечатлениями Владимир Рабчун.

В финале мероприятия среди участниц провели розыгрыш подарков: сертификаты от парфюмерного партнера BROCARD NicheBar (Брокар Ниш Бар), очаровательная подвеска от ювелирного дома "ZARINA", сертификаты от школы визажа Ирины Хомяковой и билеты на концерт Jan Khalib 14 августа в "Queen County".

Также всех присутствующих поздравил с завершением тура и подарил свое яркое выступление певец Constantine.

Информационными партнерами конкурса выступают еженедельный социально-политический журнал "Фокус", женский журнал "MarieClaire" и информационный портал о светской жизни "Jetsetter".

Организаторы объявили, что в следующий этап отбора прошли 23 участницы из киевского кастинга. А также сообщили, что до 31 августа будет продолжаться кастинг в офисе "Мисс Украина", и уже через месяц будут обнародованы имена "Топ — 25 самых красивых девушек Украины", которые станут участницами финального шоу, которое состоится 21 октября во Дворце Украина.

Поэтому, если ты не попала на открытые кастинги национального конкурса, не огорчайся! У тебя еще есть шанс! Заполняй анкету прямо сейчас на официальном сайте "Мисс Украина" www.missukraine.ua! Возможно, именно ты станешь обладательницей главной короны страны!