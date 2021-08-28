Сила красоты. Самые резонансные обложки глянцевого журнала Vogue

Фокус собрал обложки Vogue, которые повлияли не только на моду.

Vogue. Экология vs Мода

[ + – ] Экологическая обложка Vogue: Грета Тунберг с лошадью

18-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг появилась на обложке первого выпуска Vogue Scandinavia. В интервью изданию защитница окружающей среды обвинила индустрию моды в огромном влиянии на ухудшение климата. По словам Тунберг, фешен-бренды должны взять на себя часть ответственности за влияние производства их продукции на природу. Журнал объяснил свой выбор тем, что за три года шведка стала наиболее узнаваемой активисткой в мире.

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Модная индустрия находится на втором месте среди отраслей промышленности, оказывающих негативное влияние на окружающий мир

Грета Тунберг рассказала, что последний раз она покупала новую одежду три года назад в секонд-хенде

Vogue в защиту женщин

[ + – ] Обложка Vogue под девизом: "Сила женщин"

Движение против запрета абортов в Польше в 2020 году приобрело такой размах, что Vogue Polska свой декабрьский выпуск посвятил этой теме. Лицом номера стала известная польская супермодель и активистка Аня Рубик. На одном из вариантов обложки на щеке девушки нарисована красная молния — главный символ польских протестов. На другой фотографии модель стоит полностью обнаженная с дымящимся фаером в руках. Сама Рубик назвала наготу "символом женской революции".

Рядом с фотографией Рубик на обложке подпись: Siła kobiet — "Сила женщин"

Советские символы на обложке Vogue

[ + – ] Vogue в Варшаве: "Волга" читателям не понравилась

Сами поляки наиболее неоднозначным считают другой номер Vogue, а именно — первый выпуск национальной версии в феврале 2018 года. Выход глянцевого журнала обернулся скандалом — и все из-за обложки, сделанной немецким фотографом Юргеном Теллером. На снимке модели стоят рядом с автомобилем "Волга" на фоне Дворца культуры и науки в Варшаве. Читатели посчитали неприемлемым использовать такие явные символы советского наследия.

Считается, что фото Теллера — отсылка к обложке журнала "Дружба" за март 1960 года

Многих поляков возмутило и то, что создание обложки доверили иностранцу, а не пригласили польского фотографа

Vogue в белом цвете

[ + – ] Модель из ЮАР Тандо Хопа

В 2019 году на обложке Vogue впервые появилась женщина-альбинос. Для португальской версии журнала снялась южноафриканская модель Тандо Хопа. Скандал спровоцировала не сама съемка, а широко разошедшиеся комментарии российского журналиста Андрея Колесникова. Он обвинил девушку в том, что она якобы специально осветлилась ради обложки Vogue. Провокационные высказывания россиянина вызвали возмущение правозащитников из разных стран.