Буйство красок и классика. Топ-7 трендов макияжа осени 2021

Яркие оттенки актуального макияжа легко разнообразят тусклые цвета осени 2021. Выбираем самые популярные тенденции мейкапа наступающего сезона

Ярких цветов в этом сезоне мейкапу не занимать. Похоже, с целью исправить серое осеннее настроение, стилисты по макияжу ведущих модных домов настоятельно рекомендуют нам выбирать яркие оттенки помады и теней. Впрочем, почему бы и нет? Разбавить эту радугу ярких красок призваны угольно-черные стрелки. Это не удивительно, ведь стрелки — вечная классика, которая подходит всем. Рассказываем о главных трендах макияжа осень-зима 2021-2022.

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Угольно-черная подводка для глаз и светло-красная помада

[ + – ] Бессменная классика макияжа актуальна и осенью 2021

В этом сезоне актуальны почти все разновидности стрелок, которые, к слову, являются старейшим приемом мейкапа. Именно такой вид макияжа наносили прославленные красавицы античности — Нефертити и Клеопатра. Этот тренд, можно сказать, древнее самой истории. Во время модных показов стилисты предложили сочетать яркие стрелки со светло-красной помадой. Если у вас возникнет желание повторить такой вид мейкапа, нанесите помаду на губы пальцем. Таким образом, слой помады ляжет равномерно и вам удастся избежать слишком резкого контура.

Неоновые тени

[ + – ] Неоновые тени вошли в моду как дань празднику и обновлению в мире

Мы привыкли думать, что неоновые тени и румяна — привилегия исключительно летнего сезона, но стилисты модных домов готовы оспорить это утверждение. Особенно, если вы предпочитаете темные оттенки, осенью и зимой неоновые тени смогут эффектно разнообразить ваш образ и существенно поднять настроение всем, кто будет иметь удовольствие на вас смотреть. Одним словом, такой макияж точно добавит красок в вашу осень 2021. Впрочем, если вы решите сочетать такой прием мейкапа с одеждой ярких оттенков или принтов, следует придерживаться умеренных решений или тонкого нанесения теней. Иначе вы рискуете выглядеть аляповато.

Распушенные брови

[ + – ] Распушенные брови модны уже несколько сезонов и пока не планируют покидать список модных тенденций

Мы снова становимся свидетелями того, как брови, распушенные мылом, выходят на первые позиции модных тенденций макияжа осени 2021. Такие брови имеют очень естественный вид и отлично сочетаются с тенями натуральных оттенков, которые придают лицу эффект природных красок.

Одним словом, если вы все еще не приобрели мыло для укладки бровей и темно-бежевые тени — осень только началась и пришло время обзавестись этими трендовыми единицами декоративной косметики.

Зеленые smoky-eyes

[ + – ] Если вам не нравятся четкие линии, в моде слегка небрежный макияж, которые можно создавать пальцами

Смоки густого темно-зеленого оттенка могут смотреться слегка небрежно, но от этого не менее шикарно. Впрочем, если вам захочется добавить в образ больше небрежности, нанести тени на веки можно пальцем. Стилисты предлагают выбирать из различных оттенков зеленого цвета — от оливкового до темно-зеленого. К слову, если вы — сторонница четких линий, то вам обеспечит шикарный образ гелевая подводка для глаз.

Бордово-черные "губы вампира"

[ + – ] "Губы вампира" или бордово-черная помада — один из популярных трендов осени 2021

Контрастные приемы для макияжа становятся все популярнее с каждым днем. В этом сезоне мы становимся свидетелями восхождения на олимп трендов темной, почти черной помады, которая эффектно дополняется эффектом "ненакрашенных глаз". Это идеальное решение для тех, кто не любит долго краситься или всегда куда-то спешит. Другими словами, перед вами — макияж за 7 минут!

Помада ягодных оттенков

[ + – ] Ягодная помада — самый аппетитный тренда макияжа осени 2021

В этом сезоне осень 2021 не стоит ограничиваться исключительно оттенками красного. В моду вошла палитра ягодных оттенков: от глубокого темно-вишневого до яркого малинового оттенка. При этом актуальны как глянцевые губы, так и матовые решения для макияжа — выбирать вам! К слову, сочетать ягодную помаду можно как с ярким макияжем глаз, так и с "голыми глазами" — совсем ненакрашенными.

Мономакияж

[ + – ] Мономакияж можно наносить одной единицей декоративной косметики

Исключительная фишка мономакияжа в том, что вы можете использовать всего лишь одну из единиц декоративной косметики, допустим, помаду. Используем ее по назначению, а также в качестве теней и румян (только прочтите состав и убедитесь, что помаду можно использовать для век и скул). При этом оттенок помады можно менять в зависимости от интенсивности нанесения.