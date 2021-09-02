Японская принцесса откажется от выплаты в размере 1,3 миллиона долларов накануне свадьбы с простолюдином

Свадьбу члена королевской семьи с мужчиной из простой семьи переносили несколько раз

27-летняя родственница императора Японии Нарухито принцесса Мако изменит традицию в преддверии своей свадьбы со своим возлюбленным Кеем Комуро. Японская аристократка откажется от суммы в 1,3 миллиона долларов, которая выплачивается японским правительством женщинам из монаршей семьи, которые теряют королевский статус при вступлении в брак.

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От свои монарших титулов и привилегий принцесса Мако вынуждена будет отказаться по причине того, что ее жених — простолюдин. Свадьбу, которую они неоднократно переносили, влюбленные планирую сыграть в конце текущего года.

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По информации прессы, будущие супруги готовятся организовать скромный праздник, а после свадьбы переедут в США, где Комуро будет работать в нью-йоркской юридической фирме. Также, сообщается, что Мако станет первой современной принцессой, которая откажется от официального синтоистского свадебного обряда.

Пара познакомилась во время учебы в Международном христианском университете около девяти лет назад. Мако признавалась, что ее сразу привлекла лучезарная улыбка Кея. В 2013 году он сделал ей предложение, и несколько лет их роман развивался на расстоянии, так как принцесса училась в Великобритании.

В начале 2020 года свадьба была официально перенесена "на неопределенный срок", что вызвало слухи об отмене бракосочетания. В СМИ активно курсировала информация о том, что монаршая семья Японии была резко против союза Мако с простолюдином Кеем Камуро. Преимущественно, по причине того, что мать жениха была названа финансовой аферисткой, хотя ее вина доказана не была.

Однако, в начале 2021 года помолвка была возобновлена и влюбленные готовятся оформить свои отношения.

Официально о желании Мако и Кея пожениться было объявлено четыре года назад. Свадьбу влюбленные должны были сыграть через год, но перенесли торжество из-за своей "незрелости", заявив, что они хотят все обдумать и подготовиться к новому этапу в жизни.