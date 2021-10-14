Длинные выходные в октябре 2021. Как создать стильный образ для фото в Instagram осенью
Инста-дивы, инфлюэнсеры, актеры, модели и популярные стилисты знают толк в том, как сделать лучший контент для этой соцсети. Пришло время взять у них несколько уроков на тему стиля в социальных сетях
Instagram, созданный в 2010 году, предназначался для обмена фотографиями между знакомыми. На следующий год в нем уже появились хештеги, облегчающие поиск по снимкам, а потом потенциал соцсети распознали селебрити.
Появилось понятие Instagram-модель, а многие знаменитые сейчас стилисты и инфлюэнсеры начинали именно с этой соцсети. Когда у тебя несколько миллионов подписчиков и поклонники копируют твой стиль и манеру съемки, с тобой начинают считаться в модной индустрии.
Но объединяет всех Instagram-знаменитостей одно – они постят качественный, яркий и привлекательный контент. Ведь тяжело влиять на умы подписчиков и привлекать новую аудиторию, если снимки и видео в соцсети не слишком хороши. На самом деле Instagram-хитростей, которые сделают ваш аккаунт красивей и элегантней не так много. И местные знаменитости используют их все.
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Цветовая гамма
При взгляде на фотографии селебрити в Instagram сначала не замечаешь, почему их снимки так впечатляют, но они всегда продумывают цветовую гамму. Даже если снимок кажется спонтанным, будьте уверены, опытные Instagram-модели всегда найдут лучшее окружение для себя и своего наряда. Например, если в образе уже есть розовый цвет, то наиболее выигрышно он будет смотреть на фоне такого-же цвета.
А истинные мастера Instagram-фото, вроде Ким Кардашьян, заставят работать на себя даже цвет салона автомобиля.
Правильное освещение
Но никакой тщательно продуманный образ не "заиграет", если снимать его в неправильном освещении. Та же Ким Кардашьян признавалась, что делает снимки только на закате, или на рассвете, когда свет наиболее мягкий.
Но подойдет и безжалостный студийный свет, если хочется сделать фото а ля модный журнал. При желании можно поиграть и с тенями, главное, чтобы они выглядели эстетично и падали на правильные участки лица.
Total white
Если место выбрано, а освещение точно будет удачным, то стоит подумать над нарядом. Гарантирует отличный результат белоснежный total look.
Он идет всем, привлекает внимание и придает оттенок легкого загара коже. Белый сарафан напомнит о летнем отпуске, стильный костюм – придаст образу элегантности, но отлично буде смотреться даже базовая белая футболка с брюками.
Алый – всегда в тренде
На контрасте с простым и выигрышным белым цветом отлично сыграет красный. Многие Insta-блогеры опасаются алого цвета, потому что он может придать красноватый оттенок коже, затмить саму модель и стилисты долго говорили о том, что он подходит только брюнеткам, обязательно упоминая Кармен. Но это не так.
Красный цвет украшает, делает модель ярче и всегда привлекает внимание. Вспомним ту саму сцену из первой "Матрицы", когда блондинка в алом платье затмила всех прохожих на улице.
Сочетание ярких цветов
Если урок с алым и белым усвоен, то стоит выходить на новый уровень и осваивать искусство сочетать яркие цвета.
Чаще всего модные блогеры выбирают базовый, нейтральный цвет, который дополняют яркими аксессуарами, но многие решаются и на то, чтобы выбрать яркий наряд, обычно самого трендового цвета и дополнить его деталями более спокойных оттенков. Эти образы беспроигрышно смотрятся на снимках.
Узоры
Дизайнеры в последнее время делали ставку на минимализм, а блогеры выбирали для фото спокойные одноцветные образы.
Яркие принты, клетка, цветочные орнаменты и рисунки в стиле этно обязывают продумать образ, но всегда выгодно смотрятся на снимках. Модели из Instagram обычно не бояться использовать узоры и принты в своих образах и смело сочетать их между собой.
Детали и аксессуары
Смелость в подборе не только нарядов, но и аксессуаров отличает Instagram-моделей от обывателей. И носят они их и в обычной жизни. Новинки с подиумов,к оторые обычно вызывают недоумение, как оказывается, могут гармонично сочетаться между собой и создавать трендовый и яркий образ.
Эксперименты с необычными аксессуарами, обувью и украшениями всегда украсят фешн-снимки для соцсетей.
Oversize
Свободные фасоны, которые в тренде осени 2021 отлично смотрятся на снимках и подходят для повседневных образов.
Это один из трендов, который выручит в ситуации, когда снимок для блога хочется сделать неожиданно. Оверсайз применим к любым нарядам: костюмам, спортивным комплектам, а осенью на снимках будет выигрышно смотреться свитера, пальто и тренчи.