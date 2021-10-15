Тренды осеннего маникюра. Топ-6 модных вариантов октября 2021

Осенние тренды маникюра отличаются сдержанной цветовой гаммой и элегантностью

Летом в тренде яркие цвета, зимой – блеск, как на елочных украшениях, а осенняя мода на маникюр диктует спокойные, элегантные и в чем-то уютные оттенки. Даже названия их звучат, как список из меню: кофейный, цвет корицы, горячий шоколад.

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Впрочем, есть и новшества, теперь темно-зеленый и особенный оттенок синего, напоминающий грозовой небо, тоже вошел в список "осенних" цветов.

Так что, готовясь к походу в салон, и решив не украшать ногти узорами и замысловатым дизайном, стоит ознакомиться с тем, какие цвета для ногтей модны в октябре 2021.

Фокус собрал топ-6 самых популярных и модных оттенков для осеннего маникюра.

Горячий шоколад

Основной цвет, который никогда не выходит из моды. Все банально – октябрь – самое время для того, чтобы пить горячий шоколад с зефирками в уличных кафе, а когда кафе далеко, то стоит напомнить об этих приятных моментах своим маникюром. Цвет выглядит прекрасно в любом оттенке – от черного шоколода до почти черного.

Бордо

Еще одна кулинарная отсылка к горячему глинтвейну и красному вину, что традиционно входит в рецепт. Ярко-алый остается для лета, а осенний тренд маникюра – это именно цвет бордо. К тому же он отлично смотрится без всяких дополнений.

Оранжевый

Цвет опавшей листвы и тыквы – это, пожалуй, один из самых осенних цветов. Тем более он отлично поднимает настроение и вписывается в тренды: сочетается с осенним гардеробом.

Желтый

Желтый цвет – весьма смелый оттенок для осени и подходит тем, кто любит поярче даже в пасмурную осеннюю пору.

Впрочем, выбор вполне очевиден – это цвет осенних листьев и он заряжает позитивом. Так что теплый оттенок желтого – прекрасный выбор для октября.

Грозовое небо

Особый оттенок синего, напоминающий грозовое небо – новый цвет в осенних трендах.

Стилисты рекомендуют сочетать матовое и глянцевое покрытие, так цвет ногтей станет еще нарядней.

Зеленый

Глубокий зеленый цвет, напоминающий цвет драгоценных камней – также новый оттенок в осенних трендах.

К тому же зеленый цвет и все его оттенки вошли в моду уже давно. Тут сработает та же уловка, что и с грозовым синим: сочетание матовой и блестящей поверхности сделает такой маникюр еще нарядней.

Черный

Ранее черный цвет считался подходящим для готов, панков и прочих субкультур. Элегантные дамы считали, что этот цвет слишком мрачен для элегантного маникюра.

Но со временем выяснилось, что черный – это как холст для опытного мастера. Он отлично сочетается с другими цветами, блестящими золотыми, или серебряными оттенками и хорошо смотрится в матовом, или глянцевом варианте.

Бонус: Хэллоуин

31 октября в США и Европе будут отмечать День всех святых, или же Хэллоуин, а это, как водится день, когда модницы по всему миру не только выбирают наряды для вечеринок, но и делают тематический маникюр.

[ + – ] Маникюр на Хэллоуин - тренды осени 2021 Фото: Instagram betina_goldstein [ + – ] Маникюр на Хэллоуин - тренды осени 2021 Фото: Instagram betina_goldstein [ + – ] Маникюр на Хэллоуин - тренды осени 2021 Фото: Instagram heluviee [ + – ] Маникюр на Хэллоуин - тренды осени 2021 Фото: Instagram amyle.nails [ + – ] Маникюр на Хэллоуин - тренды осени 2021 Фото: Instagram heluviee [ + – ] Маникюр на Хэллоуин - тренды осени 2021 Фото: Instagram amyle.nails [ + – ] Маникюр на Хэллоуин - тренды осени 2021 Фото: Instagram betina_goldstein [ + – ] Маникюр на Хэллоуин - тренды осени 2021 Фото: Instagram betina_goldstein

Тут тематика разнообразна, но есть основные сюжеты для дизайна: тыквы, призраки, вампиры, ведьминские атрибуты, персонажи фильмов ужасов и прочие потусторонние акценты.