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Тренды осеннего маникюра. Топ-6 модных вариантов октября 2021

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Фото: Getty Images

Осенние тренды маникюра отличаются сдержанной цветовой гаммой и элегантностью

Летом в тренде яркие цвета, зимой – блеск, как на елочных украшениях, а осенняя мода на маникюр диктует спокойные, элегантные и в чем-то уютные оттенки. Даже названия их звучат, как список из меню: кофейный, цвет корицы, горячий шоколад.

Впрочем, есть и новшества, теперь темно-зеленый и особенный оттенок синего, напоминающий грозовой небо, тоже вошел в список "осенних" цветов.

Так что, готовясь к походу в салон, и решив не украшать ногти узорами и замысловатым дизайном, стоит ознакомиться с тем, какие цвета для ногтей модны в октябре 2021.

Фокус собрал топ-6 самых популярных и модных оттенков для осеннего маникюра.

Горячий шоколад

Основной цвет, который никогда не выходит из моды. Все банально – октябрь – самое время для того, чтобы пить горячий шоколад с зефирками в уличных кафе, а когда кафе далеко, то стоит напомнить об этих приятных моментах своим маникюром. Цвет выглядит прекрасно в любом оттенке – от черного шоколода до почти черного.

Бордо

Еще одна кулинарная отсылка к горячему глинтвейну и красному вину, что традиционно входит в рецепт. Ярко-алый остается для лета, а осенний тренд маникюра – это именно цвет бордо. К тому же он отлично смотрится без всяких дополнений.

Оранжевый

Цвет опавшей листвы и тыквы – это, пожалуй, один из самых осенних цветов. Тем более он отлично поднимает настроение и вписывается в тренды: сочетается с осенним гардеробом.

Желтый

Желтый цвет – весьма смелый оттенок для осени и подходит тем, кто любит поярче даже в пасмурную осеннюю пору.

Впрочем, выбор вполне очевиден – это цвет осенних листьев и он заряжает позитивом. Так что теплый оттенок желтого – прекрасный выбор для октября.

Грозовое небо

Особый оттенок синего, напоминающий грозовое небо – новый цвет в осенних трендах.

Стилисты рекомендуют сочетать матовое и глянцевое покрытие, так цвет ногтей станет еще нарядней.

Зеленый

Глубокий зеленый цвет, напоминающий цвет драгоценных камней – также новый оттенок в осенних трендах.

К тому же зеленый цвет и все его оттенки вошли в моду уже давно. Тут сработает та же уловка, что и с грозовым синим: сочетание матовой и блестящей поверхности сделает такой маникюр еще нарядней.

Черный

Ранее черный цвет считался подходящим для готов, панков и прочих субкультур. Элегантные дамы считали, что этот цвет слишком мрачен для элегантного маникюра.

Но со временем выяснилось, что черный – это как холст для опытного мастера. Он отлично сочетается с другими цветами, блестящими золотыми, или серебряными оттенками и хорошо смотрится в матовом, или глянцевом варианте.

Бонус: Хэллоуин

31 октября в США и Европе будут отмечать День всех святых, или же Хэллоуин, а это, как водится день, когда модницы по всему миру не только выбирают наряды для вечеринок, но и делают тематический маникюр.

Маникюр на Хэллоуин, Маникюр, Хэллоуин, тренды маникюра, модный маникюр, тренды осени
Маникюр на Хэллоуин - тренды осени 2021
Фото: Instagram betina_goldstein
Маникюр на Хэллоуин, Маникюр, Хэллоуин, тренды маникюра, модный маникюр, тренды осени
Маникюр на Хэллоуин - тренды осени 2021
Фото: Instagram betina_goldstein
Маникюр на Хэллоуин, Маникюр, Хэллоуин, тренды маникюра, модный маникюр, тренды осени
Маникюр на Хэллоуин - тренды осени 2021
Фото: Instagram heluviee
Маникюр на Хэллоуин, Маникюр, Хэллоуин, тренды маникюра, модный маникюр, тренды осени
Маникюр на Хэллоуин - тренды осени 2021
Фото: Instagram amyle.nails
Маникюр на Хэллоуин, Маникюр, Хэллоуин, тренды маникюра, модный маникюр, тренды осени
Маникюр на Хэллоуин - тренды осени 2021
Фото: Instagram heluviee
Маникюр на Хэллоуин, Маникюр, Хэллоуин, тренды маникюра, модный маникюр, тренды осени
Маникюр на Хэллоуин - тренды осени 2021
Фото: Instagram amyle.nails
Маникюр на Хэллоуин, Маникюр, Хэллоуин, тренды маникюра, модный маникюр, тренды осени
Маникюр на Хэллоуин - тренды осени 2021
Фото: Instagram betina_goldstein
Маникюр на Хэллоуин, Маникюр, Хэллоуин, тренды маникюра, модный маникюр, тренды осени
Маникюр на Хэллоуин - тренды осени 2021
Фото: Instagram betina_goldstein
Маникюр на Хэллоуин, Маникюр, Хэллоуин, тренды маникюра, модный маникюр, тренды осени
Маникюр на Хэллоуин, Маникюр, Хэллоуин, тренды маникюра, модный маникюр, тренды осени
Маникюр на Хэллоуин, Маникюр, Хэллоуин, тренды маникюра, модный маникюр, тренды осени
Маникюр на Хэллоуин, Маникюр, Хэллоуин, тренды маникюра, модный маникюр, тренды осени
Маникюр на Хэллоуин, Маникюр, Хэллоуин, тренды маникюра, модный маникюр, тренды осени
Маникюр на Хэллоуин, Маникюр, Хэллоуин, тренды маникюра, модный маникюр, тренды осени
Маникюр на Хэллоуин, Маникюр, Хэллоуин, тренды маникюра, модный маникюр, тренды осени
Маникюр на Хэллоуин, Маникюр, Хэллоуин, тренды маникюра, модный маникюр, тренды осени

Тут тематика разнообразна, но есть основные сюжеты для дизайна: тыквы, призраки, вампиры, ведьминские атрибуты, персонажи фильмов ужасов и прочие потусторонние акценты.