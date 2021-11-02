В Нью-Йорке прошла премьера нового сезона культового сериала "Декстер"

Исполнитель главной роли Майк. С. Холл появился на красной дорожке в элегантном черном костюме

В Нью-Йорке прошла мировая премьера нового сезона сериала "Декстер". Сиквел носит название "Декстер: свежая кровь" и расскажет историю серийного убийцы после того, как он уехал из Флориды. Об этом пишет Daily Mail.

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Новый сезон было решено снять спустя восемь лет. Так как продюсерам история Декстера всегда казалась недосказанной. Актер Майкл С. Холл в 50 лет вернулся к роли серийного убийцы с принципами, которая сделала его знаменитостью.

Новый сезон стартует на канале Showtime 7 ноября. А премьерный показ организовали в стиле сиквела. По сюжету, история продолжится в северных штатах, что было показано в трейлере, так что красную дорожку устилал искусственный снег.

[ + – ] Майкл. С. Холл с женой Морган Макгрегор Фото: Getty Images

Сам Холл пришел в черном, оживив образ только серебристыми мокасинами. Также премьеру посетили коллеги актера из оригинального сериала и его супруга, Морган Макгрегор.

Напомним, с 2008 по 2011 год Холл был женат на актрисе Дженнифер Карпентер, которая в сериале "Декстер" исполнила роль его сестры Дебры.

Пока главная интрига нового сезона сериала сохраняется, но уже известно, что действие его будет происходить через десять лет после событий, показанных в последнем сезоне. Считается, что Декстер Морган исчез во время урагана "Лаура", бушующего в штате Флорида. Однако он отправился на север и обосновался в городке Айрон-Лейк, где работает в магазине рыболовных снастей.

[ + – ] Трейлер сериала "Декстер: свежая кровь"

Однако его жизнь усложняется тем, что его находит его сын Харрисон. А в городке объявляется таинственный убийца.