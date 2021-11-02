В Нью-Йорке прошла премьера нового сезона культового сериала "Декстер"
Исполнитель главной роли Майк. С. Холл появился на красной дорожке в элегантном черном костюме
В Нью-Йорке прошла мировая премьера нового сезона сериала "Декстер". Сиквел носит название "Декстер: свежая кровь" и расскажет историю серийного убийцы после того, как он уехал из Флориды. Об этом пишет Daily Mail.
Новый сезон было решено снять спустя восемь лет. Так как продюсерам история Декстера всегда казалась недосказанной. Актер Майкл С. Холл в 50 лет вернулся к роли серийного убийцы с принципами, которая сделала его знаменитостью.
Новый сезон стартует на канале Showtime 7 ноября. А премьерный показ организовали в стиле сиквела. По сюжету, история продолжится в северных штатах, что было показано в трейлере, так что красную дорожку устилал искусственный снег.
Сам Холл пришел в черном, оживив образ только серебристыми мокасинами. Также премьеру посетили коллеги актера из оригинального сериала и его супруга, Морган Макгрегор.
Напомним, с 2008 по 2011 год Холл был женат на актрисе Дженнифер Карпентер, которая в сериале "Декстер" исполнила роль его сестры Дебры.
Пока главная интрига нового сезона сериала сохраняется, но уже известно, что действие его будет происходить через десять лет после событий, показанных в последнем сезоне. Считается, что Декстер Морган исчез во время урагана "Лаура", бушующего в штате Флорида. Однако он отправился на север и обосновался в городке Айрон-Лейк, где работает в магазине рыболовных снастей.
Однако его жизнь усложняется тем, что его находит его сын Харрисон. А в городке объявляется таинственный убийца.