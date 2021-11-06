Сумка-ведро. Стилисты рассказали о самом модном аксессуаре будущей весны

Сразу на нескольких показах известных домов моды наметился одинаковый тренд

Недели моды давно прошли, но показанное на них стилисты анализируют до сих пор. И немудрено, ведь в следующем году все, придуманное ведущими дизайнерами, так или иначе повлияет на модные тренды. И уже весной мы увидим на улицах то, что впервые обнаружили на подиумах. Об этом пишет Vogue.

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Стилисты уже выделили фаворита следующего сезона весна-лето 2022: сумка-ведро. По не слишком деликатным и "модным" названием скрывается забавная история. Дизайн новой сумки на самом деле был придуман еще в XVI веке. А Гастон Луи Виттон, который управлял модным домом Louis Vuitton с 1936 года, придумал сумку для шампанского под названием Noé, куда помещались шесть бутылок игристого.

[ + – ] Сумка-ведро Lawson от Chloé - одна из самых модных сумок сезона весна 2022 Фото: Getty Images

Но модницы оценили вместительность с виду небольшой сумки и ее оригинальный дизайн, напоминающий ведерко.

"Сумка-ведро — отличный способ привлечь молодого клиента. Обычно они хорошо сочетаются с более спортивной одеждой, что весьма практично" – говорит Тиффани Хсу, баинг-директор немецого сайта Mytheresa, где модницы со всего мира покупают самые трендовые вещи. И Тиффани отмечает, что за последнее время количество запросов на сумки-ведра постоянно растет. Причем покупают и сумочки от люксовых брендов, и представителей более демократичных марок. Но ясно одно, сумки-ведра пришлись по душе всем.

На недавних показах сезона весна-лето 2022 дизайнер Майкл Корс продемонстрировал сумки-ведра, наполненные искусственными розами.

[ + – ] Кендалл Дженнер демонстрирует сумку-ведро с розами от Майкла Корса Фото: Getty Images [ + – ] Сумка-ведро с розами от Майкла Корса Фото: Getty Images

Донателла Версаче, которая поразила своей неоново-яркой весенне-летней коллекцией, презентовала сумочки пронзительных цветов, с контрастными кошельками и обязательным логотипом модного дома Versace.

[ + – ] Сумка-ведро с розами от Versace Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Но в фавориты попал и более скромный и сдержанный экземпляр от Chloé. Сумка-ведро даже получила название – Lawson. И понравится тем, кто отдает предпочтение искусственным материалам. Сумка-ведро Lawson от Chloé сделана из окрашенной экокожи и украшена контрастными строчками.