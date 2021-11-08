Глава Missoni Джакомо Миссони устроил роскошную свадьбу в Италии

Наследник модного дома и его давняя подруга Сильвия Торасса устроили церемонию в Апулии

Глава модного дома Missoni Джакомо Миссони сделал предложение своей подруге Сильвии Торассо еще год назад в итальянской провинции Апулия. Там, в старинной церкви и провели церемонию. Об этом сообщил сам Джакомо в своем Instagram.

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Сильвия и Джакомо хотели устроить настоящий праздник, поэтому им пришлось несколько раз откладывать церемонию из-за карантинных ограничений. Но когда это стало возможно, они пригласили гостей на картинг гонку вместо классического ужина-репетиции, а потом и в Апулию.

Фото: Instagram giacomomissoni

Церемонию венчания и банкет организовало агентство Ottone Weddings. Джакомо и Сильвия поженились в часовне Мадонны д’Иберния в Чистернино XII века, которая находится в оливковой роще.

Выход молодоженов сопровождал рой бумажных бабочек, которых разбрасывали гости, а также выступление легенды итальянской эстрады — певца Аль Бано. У выхода из церкви он исполнил для молодоженов и гостей легендарную песню Felicità и Ave Maria Шарля Франсуа Гуно.

Фото: Instagram giacomomissoni

Фото: Instagram giacomomissoni

Банкет молодожены устроили на вилле Torre Coccaro в Фазано. Танцы начались с народного праздника на площади и продолжились под выступление группы Boys 4 Road.

Платье Сильвия заказала у своего друга, модельера Альберто Калири. Девушка увлекается спортом, так что фасон подчеркивал ее пристрастия – оно открывало живот, и было пошито из кружев. Приятная деталь – на юбке были карманы. Это последний тренд, который все чаще используют в свадебных и вечерних нарядах.

Фото: Instagram giacomomissoni

Фото: Instagram giacomomissoni

Оригинальным был и головной убор – кружевная шапочка с пышной вуалью. Для праздничного ужина Сильвия сменила наряд. Она выбрала длинное платье с американской проймой и полностью открытой спиной. Белый наряд, расшитый пайетками, Missoni создали по специальному заказу. А волосы Сильвия украсила венком из перчиков чили.

Фото: Instagram giacomomissoni

Фото: Instagram giacomomissoni

Завершали образ невесты обручальное кольцо с гравировкой и фамильная драгоценность семьи Миссони – серьги с бриллиантами и жемчугом, которые ей преподнесла свекровь в качестве подарка на свадьбу.

Вместо карточек с именами на столах стояли фигурки в виде трулло (традиционный в Апулии дом с конической крышей. — ред.), которые гости могли оставить себе на память, а отец Сильвии, Роберто Торасса, вручил молодоженам коробку леденцов Mental с инициалами молодоженов и датой свадьбы. Mental Fassi — принадлежащая семье Торасса кондитерская компания, которая существует много лет.

Фото: Instagram giacomomissoni

На следующий день банкет устроили на курорте Tenuta del Lauro в Локоротондо, который принадлежит матери жениха – Тане Миссони. Туда молодожены отправились на ретро-автомобиле — Citroën Méhari, который принадлежит отцу жениха.

Напомним, Сильвия, как и Джакомо, работает на модный дом Missoni. Они встречались много лет и сошлись на почве любви к активному отдыху и моде.