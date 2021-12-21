Торжественная церемония награждения победителя премии Artists Prize

24 ноября в галерее The Naked Room состоялась дискуссия членов жюри, которую модерировали Мария Ланько и Лизавета Герман. Нетривиальная и рисковая механика определения победителя оказалась непростой задачей для всех участников процесса. Члены жюри были вольны сделать свой выбор основываясь на собственных суждениях, подкрепленных художественной практикой. Тем не менее, достижение единого мнения далось нелегко всем участникам процесса. Заседание получилось эмоционально насыщенным, и длилось больше 3 часов, во время которых то и дело разгорались новые ожесточенные споры в пользу того или иного претендента. Результатом дискуссии стало имя победителя премии. Им стал номинант Кати Либкинд – Евгений Голубенцев https://www.artistsprize.com/golubentsev.

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Торжественная церемония награждения победителя состоялась 15 декабря. Мероприятие сопровождалось выступлением одного из самых блистательных пианистов современной музыки – Марка Кнупа, который специально посетил Украину в рамках Artists Prize. Куратором выступления стало агентство "Ухо" в лице Саши Андрусик: "Как и Катя, Женя относится к "Ателье Нормально" – группе художников с синдромом Дауна или без него. Он в основном работает с живописью и графикой, часто добавляя к изображению текстовые фрагменты, которые сохраняют свою повествовательную функцию, несмотря на визуальную выразительность. Перформанс, общий или частный обычная практика для Ателье, все художники участвуют в нем, иногда напрямую имитируя объект или ситуацию.

Ателье вместе уже несколько лет, и одна из вещей, которую я узнала за это время о людях с синдромом Дауна, – это то, насколько важен для них массовый/популярный контекст.

Когда меня попросили предложить музыку для церемонии, и когда я узнала имя победителя, я сразу подумала о сочинении Мэтью Шломовица. В основном, из-за этих прямых рифм (повествовательные речевые фрагменты, перфомативность, массовый контекст), но еще потому, что это очень особенная, другая музыка. А Женя удивительно другой".

После выступления гостям вечера продемонстрировали видеоролик, который был снят во время заседания членов жюри. Он обнажил весь процесс выбора, пролив свет на аргументы и жаркие споры среди всех участников процесса.

В рамках премии бренд Montblanc вручил победителю приз размером в 100 000 гривен, и берет на себя финансирование выставки Евгения Голубенцева в марте 2022 года, которая пройдет в галерее The Naked Room под кураторством Кати Либкинд.

Представители бренда твердо уверены, что данная премия была первой, но не последней художественной премией в Украине организованной брендом, поскольку создатели Montblanc верили: ты не оставишь свой след на проложенных тропах, ты сделаешь это с верой в новые.

Напомним, что в ноябре 2021 бренд Montblanc анонсировал запуск премии Artists Prize – первого в Украине профессионального события в области современного искусства, которое проводят художники для художников. Кураторами проекта стали соосновательницы галереи The Naked Room Мария Ланько и Лизавета Герман.

Несмотря на то, что в мировой практике бренд Montblanc активно поддерживает развитие культуры в разных странах мира, а также проводит отдельные премии для меценатов искусства, в Украине данный опыт был внедрен впервые. Оказать поддержку локальным художникам и помочь им на пути становления и развития – основная задача премии The Artists Prize.

Зачастую, организаторы украинских арт-премий ограничивают номинантов рядом условий, будь то возрастные рамки или послужной список. Организаторы Artists Prize подобной задачи не ставили изначально. Художника должны номинировать члены жюри, которые были тщательно отобраны кураторами премии. В состав жюри вошли:

• Павел Маков;

• Александр Чекменев;

• Алевтина Кахидзе;

• Саша Курмаз;

• Катя Либкинд;

• Петр Ряска;

• Елена Субач;

• Ярема Малащук;

• Роман Химей;

• Николай Карабинович;

• Алина Клейтман;

• Анатолий Белов.

Каждый из художников номинировал одного претендента, которого в последующем отстаивал на заседании членов жюри, чтобы определить победителя в открытой дискуссии.

Номинантами премии Artists Prize стали:

• Виталий Кохан;

• Дана Космина;

• Антон Саенко;

• Евгений Голубенцев;

• Анастасия Руднева;

• Петр Гуменюк;

• Антон Белинский;

• Ярослав Футимский;

• Оксана Казьмина;

• Геннадий Крупко;

• Анатолий Степаненко.

Детальней о членах жюри и номинатах можно узнать на сайте премии: https://www.artistsprize.com/.