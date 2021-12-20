Российский миллиардер Гуцериев потратил на свадьбу дочери миллионы долларов

Точная стоимость неизвестна, но свадьба его сына Саида в 2016 году обошлась почти в миллиард долларов

30-летняя София, дочь российского олигарха Михаила Гуцериева вышла замуж. И роскошная церемония стала одним из главных светских событий Москвы за последнее время. Об этом пишет Cosmo.

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Свадебная церемония прошла в Доме торжеств "Сафиса" в Москве, цветами торжества стали голубой и фиолетовый. Выступали на церемонии Лорак, Григорий Лепс, Филипп Киркоров и целая балетная труппа.

[ + – ] Оформление банкетного зала, где прошла свадьба Софии Гуцериевой Фото: Скриншот [ + – ] Гости свадьбы у свадебного торта Фото: Скриншот

Платье Софии Гуцериевой было от известного бренда Elie Saab: фата и шлейф были усыпаны стразами и драгоценными камнями, по слухам, оно стоило несколько миллионов рублей.

Свадебный торт был создан в форме замка. Чтобы доставить его в банкетный зал потребовалась целая армия официантов.

[ + – ] Свадьба Софии Гуцериевой

Избранником Софии стал Ингор Патиев – о том, чем занимается жених и где он познакомился со своей возлюбленной – ничего неизвестно.

[ + – ] Свадьба Софии Гуцериевой

Стоимость шикарной церемонии не разглашается, но она явно уступает свадьбе сына Гуцериева – Саида. В 2016 году Саид взял в жены Хадижу Ужахову, двадцатилетнюю студентку московского медико-стоматологического вуза. На свадьбе было более 600 гостей, включая главу Ингушетии (на тот момент) Юнус-Бека Евкурова. Тогда выступали такие звезды, как Дженнифер Лопес, Энрике Иглесиас, Стинг, Патриция Каас и Алла Пугачева. Тогда на торжество было потрачено около миллиарда долларов. Только в пять миллионов евро обошлась бриллиантовая тиара невесты.

Напомним, Михаил Гуцериев занимает должность председателя совета директоров группы "Сафмар", в состав которой входят ПАО "РуссНефть", АО "НК "Нефтиса", ОАО "Русский уголь", пенсионные фонды АО "Сафмар", радиовещательный холдинг Krutoy Media, АО "Моспромстрой-Фонд", лизинговая компания АО "Европлан", страховая компания "ВСК" и другие. В прошлом году издание Forbes оценило состояние семьи Гуцериевых в 3,2 миллиарда долларов.

Михаил Гуцериев — не только бизнесмен, но и поэт. Песни на его стихи исполняют многие звезды российской эстрады: Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, София Ротару и другие.