Миллиардер Роман Абрамович купил самый дорогой в России частный самолет
55-летний олигарх обзавелся Boeing 787-8 Dreamliner, стоимостью в 350 миллионов долларов
Российский олигарх Роман Абрамович приобрел к Новому году весьма дорогой подарок для самого себя – один из самых дорогих частных самолетов в мире. Об этом пишет Forbes.
Впрочем, сам самолет был создан еще в 2015 году, а два года назад началось его оснащение в соответствии с запросами российского бизнесмена. У всех авиакомпаний мира таких самолетов всего 250, в России их нет вовсе. Таким же самолетом владеет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — его он получил в подарок от правительства Катара.
Надо отметить, что переоборудование подобного самолета обходится очень дорого, более 100 миллионов долларов. Так, отделка подобного воздушного судна обошлась правительству Саудовской Аравии дороже самого самолета.
Boeing 787-8 Dreamliner рассчитан на 50 пассажиров: 10 мест предусмотрены для охраны, 10 — для персонала, 30 — для гостей, площадь салона — 224,4 кв. метра, дальность полета самолета составляет 18 418 километров.
По данным Forbes, оператор у самолета тот же, что и у предыдущего, принадлежащего Абрамовичу — Global Jet Concept. Новая "игрушка" раскрашена "предельно сдержанно", чтобы не привлекать лишнее внимание.
По последним данным, состояние Абрамовича составляет 14,5 миллиарда долларов. Среди его самых известных активов — футбольный клуб "Челси", доля в металлургической компании Evraz, доля в сети супермаркетов "Азбука вкуса". Кроме того, миллиардер владеет коммерческой недвижимостью в разных странах мира. Недавно Абрамович получил гражданство Португалии как потомок сефардских евреев. У него также есть паспорт Израиля.
Получением дополнительных документов миллиардер озаботился после того, как в 2018 году не смог продлить британскую визу инвестора.
В прошлом году Роман Абрамович прибрел самую дорогую виллу в Израиле, расположенную в курортном городе Герцлия-Питуах, в 15 километрах от Тель-Авива. Сумма сделки оценивается в 226 миллионов шекелей – это примерно 64 миллиона долларов. Кроме этого, в 2015 году он купил за 25 миллионов долларов участок земли с отелем Versano в историческом центре Тель-Авива, а в 2019 году — офисное здание площадью 6,5 тысячи квадратных метров со 120 парковочными местами с правом переоборудования его в гостиничный и жилой фонд.