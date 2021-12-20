Миллиардер Роман Абрамович купил самый дорогой в России частный самолет

55-летний олигарх обзавелся Boeing 787-8 Dreamliner, стоимостью в 350 миллионов долларов

Российский олигарх Роман Абрамович приобрел к Новому году весьма дорогой подарок для самого себя – один из самых дорогих частных самолетов в мире. Об этом пишет Forbes.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Впрочем, сам самолет был создан еще в 2015 году, а два года назад началось его оснащение в соответствии с запросами российского бизнесмена. У всех авиакомпаний мира таких самолетов всего 250, в России их нет вовсе. Таким же самолетом владеет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — его он получил в подарок от правительства Катара.

[ + – ] Boeing 787-8 Dreamliner Фото: Скриншот

Надо отметить, что переоборудование подобного самолета обходится очень дорого, более 100 миллионов долларов. Так, отделка подобного воздушного судна обошлась правительству Саудовской Аравии дороже самого самолета.

Boeing 787-8 Dreamliner рассчитан на 50 пассажиров: 10 мест предусмотрены для охраны, 10 — для персонала, 30 — для гостей, площадь салона — 224,4 кв. метра, дальность полета самолета составляет 18 418 километров.

Фото: Скриншот

[ + – ] Один из примеров отделки Boeing 787-8 Dreamliner Фото: Скриншот

По данным Forbes, оператор у самолета тот же, что и у предыдущего, принадлежащего Абрамовичу — Global Jet Concept. Новая "игрушка" раскрашена "предельно сдержанно", чтобы не привлекать лишнее внимание.

По последним данным, состояние Абрамовича составляет 14,5 миллиарда долларов. Среди его самых известных активов — футбольный клуб "Челси", доля в металлургической компании Evraz, доля в сети супермаркетов "Азбука вкуса". Кроме того, миллиардер владеет коммерческой недвижимостью в разных странах мира. Недавно Абрамович получил гражданство Португалии как потомок сефардских евреев. У него также есть паспорт Израиля.

Получением дополнительных документов миллиардер озаботился после того, как в 2018 году не смог продлить британскую визу инвестора.

В прошлом году Роман Абрамович прибрел самую дорогую виллу в Израиле, расположенную в курортном городе Герцлия-Питуах, в 15 километрах от Тель-Авива. Сумма сделки оценивается в 226 миллионов шекелей – это примерно 64 миллиона долларов. Кроме этого, в 2015 году он купил за 25 миллионов долларов участок земли с отелем Versano в историческом центре Тель-Авива, а в 2019 году — офисное здание площадью 6,5 тысячи квадратных метров со 120 парковочными местами с правом переоборудования его в гостиничный и жилой фонд.