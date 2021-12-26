Образ создавали часами: Надежда Савченко показала фото своего перевоплощения

На одной из фотосессий Савченко сделали яркий макияж и эффект мокрых волос.

Экс-нардеп Надежда Савченко снялась в программе "Випы и топы" на телеканале 2+2, ради участия в которой ей сделали прическу, яркий макияж и одели в роскошные платья. Кадры своего перевоплощения Савченко опубликовала в Facebook.

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На одной из фотосессий политик предстает в "светлом" образе и голубом платье, на второй серии снимков преобладают темные тона, а также обращает на себя внимание глубокое декольте Надежды Савченко.

[ + – ] Надежда Савченко [ + – ] Надежда Савченко [ + – ] Надежда Савченко

Образ экс-парламентария создавали прямо в ходе программы: Надежду Савченко отвели к мастерам в салон, где четыре часа делали прическу и макияж. Затем выбирали платье.

За день новые фотографии Надежды Савченко набрали около 8 тыс. "лайков".

[ + – ] Надежда Савченко [ + – ] Надежда Савченко

На съемках Савченко призналась. что нечасто посещает салоны красоты, так как не считает нужным тратить на это деньги.

Бывшая депутат также поделилась, что когда-то была платиновой блондинкой, почти перламутровой, а также ее волосы были бордовыми, синими и цвета баклажана.

Также выяснилось, что в гардеробе Надежды Савченко есть несколько платьев строгих фасонов — без лишнего декора и рюшек.

Напомним, в прошлом году Надежда Савченко опубликовала снимки с отдыха, где она так же в платье. Но самым обсуждаемым стало фото с крыльями — в соцсетях на него сделали немало фотожаб.