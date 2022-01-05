Святая вечеря 2022. 12 постных блюд, которые должны быть на столе накануне Рождества
Святая вечеря – особенное время, когда вся семья собирается вместе за праздничным столом. Как правило, хозяйки готовят на ужин 12 постных блюд, каждое из которых несет определенный посыл.
6 января, накануне Рождества Христова, христиане восточного обряда отмечают Святвечер, или Сочельник Он знаменует собой последнюю трапезу перед окончанием 40-дневного Рождественского поста и традиционно включает 12 постных блюд. Эта цифра объясняется количеством месяцев в году, а также 12 апостолами Иисуса Христа. Семья собирается за столом, когда на небе загорится первая звезда. Ужин начинается с молитвы и зажигания рождественской свечи. Фокус собрал рецепты блюд, которые желательно поставить на праздничный стол, чтобы соблюсти традиции и призвать в дом благополучие и достаток.
Кутья
Кутья является самым главным блюдом Святвечера. С нее начинается вечеря. Каждый за столом должен сначала съесть три ложки кутьи, а только затем приступать к другим блюдам.
Традиционно кутья готовится из цельных зерен пшеницы, сухофруктов и меда, однако на сегодня существует большое количество рецептов этого блюда с рисом, булгуром, перловкой. Остановимся на рецепте от Евгения Клопотенко.
Ингредиенты:
- Пшеница – 1 стакан;
- Вода – 4 стакана;
- Сливочное масло – 50 гр (для Щедрой кутьи) или 2 ст. л подсолнечного масла для постной кутьи;
- Мед – 2-3 ст. л;
- Мак – 2 ст. л;
- Грецкие орехи – горсть;
- Курага – 100 гр;
- Изюм – горсть;
- Лимон – 1 шт (цедра и сок);
- Корень имбиря – 1 см.
Приготовление
Пшеницу (1 стакан) залить 4 стаканами воды на ночь для набухания. Утром воду слить и залить четырьмя стаканами чистой воды. Варить кашу нужно от получаса до часа на небольшом огне. Если после того, как кутья свариться, останется немного воды, ее нужно слить.
Затем в еще теплую кашу следует добавить масло (сливочное или подсолнечное, в зависимости от того, Щедрая кутья или постная).
Курагу нарезать небольшими кубиками. Если она слишком твердая, лучше ее запарить в кипятке минут на пять, затем слить воду, высушить и тогда уже измельчать. Когда курага нарезана, ее отправляют в кашу вместе с изюмом. Туда же – мак, натертый на мелкой терке имбирь, орехи. Все перемешать, чтобы компоненты равномерно распределились.
Лимон хорошо вымыть и высушить. Цедру натереть на мелкой терке и добавить ее в кутью вместе с 2-3 ложками меда. Затем – туда же 1-2 ст.л. лимонного сока и хорошо перемешать.
Готовую кутью оставить минимум на два часа в холодильнике, чтобы она хорошо настоялась.
А вот – видео приготовления кутьи из булгура.
Узвар
Если главным блюдом Святой вечери является кутья, то из напитков это – узвар, то есть компот из сухофруктов.
Чтобы узвар к вечеру имел богатый и насыщенный вкус, лучше сварить его с утра и дать ему настояться.
Ингредиенты:
- Вода – 3-5 литров;
- Чернослив, сушенные груши, сушенные яблоки – по 200 гр;
- Изюм – 50 гр;
- Сахар и мед – по вкусу. Можно добавить цедру или дольку лимона или апельсина.
Сухофрукты промыть теплой проточной водой. Груши сложить в кастрюлю и залить горячей водой, а затем, накрыв крышкой. Варить на медленном огне 10 мин. Затем туда же добавить сушеные яблоки, а минут через 10-15 – чернослив. Еще через пять минут в кастрюлю добавить изюм. Когда все вместе закипит, варить еще полчаса, после чего выключить огонь и оставить узвар настаиваться.
Вареники с капустой и картошкой
Вареники символизируют собой достаток и сытую жизнь, так что они обязательно должны быть на рождественском столе.
Ингредиенты:
- Мука – 500 гр;
- Вода – 250 мл;
- Подсолнечное масло – 2 ст.л;
- Картошка – 500 гр;
- Небольшая головка капусты;
- Лук – 2 головки;
- Соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
Просеять муку, добавить воду, соль, подсолнечное масло и вымесить крутое тесто, после чего накрыть его и оставить приблизительно на час.
За это время необходимо приготовить начинку. Картофель почистить и отварить, сделать пюре, посолить и поперчить по вкусу. Дать остыть.
Капусту мелко нарезать и стушить. Для вкуса можно добавить ложку томатной пасты. Приправить солью и перцем и тоже дать остыть. Часто для постных вареников берут квашеную капусту.
Тесто раскачать, выдавить формой кружки, на середину каждого положить примерно чайную ложку начинки и слепить небольшие вареники.
Варить в большой кастрюле в кипящей воде пять минут, помешивая, пока вареники не всплывут.
Готовые вареники подают, приправив подсолнечным маслом с обжаренным луком.
Тушеная капуста с грибами
Капуста в рождественской трапезе символизирует объединение вокруг одной основы. Поэтому она является одним из самых популярных овощей на столе в Сочельник.
Ингредиенты:
- Свежие грибы – 400 гр;
- Капуста – 1 головка;
- Лук – 1 головка;
- Морковь – 2-3 шт;
- Чеснок – 2 зубчика;
- Соль, перец по вкусу;
- Подсолнечное масло.
Приготовление:
Капусту нашинковать, грибы порезать слайсами, морковь натереть на терке, а лук мелко порезать. Капусту поместить в кастрюлю или глубокую сковороду, добавив 100 мл води и немного подсолнечного масла, поставить на медленный огонь. Туда же поместить морковку, лук, грибы, лавровый лист и оставить тушиться до готовности. Посолить и поперчить по вкусу.
Постные голубцы
Ингредиенты:
- Листья квашеной капусты – 30 шт или же головка свежей белокачанной капусты;
- Рис – 1 стакан;
- Лук – 2 головки;
- Сушеные грибы – 20 гр;
- Морковь – 1 штука;
- Подсолнечное масло – 2 ст. л;
- Соль, перец – по вкусу;
- Лавровый лист;
- Вода – 2 литра.
Приготовление
Подготовить листья капусты. Если есть твердые прожилки у основании листа, их необходимо вырезать, чтобы голубцы лучше закручивались. Если для приготовления берется свежая капуста, то предварительно необходимо удалить кочерыжку, причем как внешнюю часть, так и сердцевину. Отварить кочан в кипящей подсоленной воде, снимая периодически верхние листья. Расправить и вырезать "хрящи".
Запарить рис, залив его водой так, чтобы она закрывала его еще на полсантиметра над уровнем.
Отварить сушеные грибы. Для этого горсть грибов замочить в воде на 10-15 минут, после чего слить воду и промыть грибы. Варить 20-30 мин.
Лук порезать на мелкие кусочки, поджарить на подсолнечном масле до золотистого цвета на небольшом огне.
Далее необходимо приготовить начинку. Для этого морковь натереть на крупной терке и добавить ее в запаренный рис. Туда же – готовый лук и сваренные грибы. Посолить и поперчить по вкусу. Все хорошо перемешать.
Сделать голубцы, наполнив каждый капустный лист начинкой и аккуратно скрутив его.
На дно посуды, где будут тушиться голубцы, помещаются отрезанные от капустных листьев "хрящи", и на них выкладываются голубцы. Залить подсоленной водой, добавив лавровый лист.
Голубцы готовятся на слабом огне 3-4 часа или в духовке при температуре 150°С столько же времени.
Запеченный карп
Ингредиенты:
- Карп или любая другая рыба – 1-1,5 кг;
- Лимон;
- Соль, перец по вкусу.
Коропа хорошо вымыть и высушить бумажным полотенцем и сделать по три поперечных надреза с каждой стороны. Натереть рыбу со всех сторон и внутри смесью соли и перца, а в разрез вставить по кусочку лимона. Рыбу положить на смазанный маслом противень и запекать 10-15 минут. Затем рыбу аккуратно нужно перевернуть и запекать еще столько же. Готовый карп дожжен начать подрумяниваться, а мякоть побелеть до самых костей. Подавать с кусочками лимона.
Заливное из рыбы
Ингредиенты:
- Судак – 1 кг;
- Лук – 1 шт;
- Морковь – 1 шт;
- Сельдерей – 1 шт;
- Зелень – 1 пучок;
- Лимон – по вкусу;
- Лавровый лист – 2 шт;
- Черный перец – 5 горошин;
- Душистый перец – 2 горошины;
- Желатин – 30 г;
- Соль – по вкусу;
- Вода – 1,5 л.
Почистить, выпотрошить и помыть рыбу. Отделить от нее голову, хвост, плавники, кости и кожу. Сложить их в кастрюлю вместе с овощами и специями. Залить холодной водой, довести до кипения и убавить огонь. Снять пену и варить бульон полтора часа на слабом огне.
Рыбное филе порезать на куски и сложить их в бульон. Посолить, варить на медленном огне 30 минут. После этого шумовкой достать рыбу из бульона и разложить ее по порционным посудинам.
Бульон процедить через марлю. Его вязкость проверяется так: зажать каплю бульона в пальцах. Если те хорошо слипаются, значит, заливное застынет. Если клейкости нет, добавить желатин: развести пакетик в малом количестве теплого бульона до полного растворения, а потом влить массу в бульон.
Залить рыбу бульоном, украсить кусочками вареной моркови и зеленью. Поставить в холодное место, а затем в холодильник на 4-5 часов.
Тушеная фасоль
Ингредиенты:
- Фасоль белая или красная – 2 стакана;
- Морковь – 1 шт;
- Лук – 1 шт;
- Томатная паста – 2 ст. л;
- Соль и перец по вкусу;
- Подсолнечное масло.
Фасоль замочить на ночь в холодной воде, после чего хорошо промыть. Залить водой, варить на среднем огне до полуготовности примерно час.
Морковь натереть, лук мелко порезать. Разогреть сковороду с подсолнечным масло, обжарить в течение 6-7 минут. Добавить готовую фасоль, томатную пасту, 50 мл воды, соль и перец по вкусу и тушить, помешивая, еще 5-6 минут.
Винегрет
Этот постный салат очень питательный и вкусный, поэтому займет на столе достойное место. Винегрет готовят с солеными огурцами, квашеной капустой, маринованной свеклой и даже с тюлькой.
Ингредиенты:
- Картофель – 5-6 штук;
- Морковь – 3 шт;
- Свекла – 5 шт;
- Соленые огурцы – 2-3 шт;
- Вареная фасоль – 350 гр или банка консервированого зеленого горошка;
- Подсолнечное масло – 3-4 ст. л;
- Соль, перец по вкусу.
Картофель, морковь и свеклу отварить, дать им остыть и почистить. Все ингредиенты нарезать мелкими кубиками. Если вместо горошка используется фасоль, ее нужно предварительно замочить на несколько часов, а затем отварить.
Все перемешать, посолить, поперчить, заправить подсолнечным маслом.
Пампушки
Ингредиенты:
- Мука – 400 г
- Дрожжи живые – 30 г
- Молоко – 150 мл
- Масло растительное — 80 мл
- Сахар – 50 г
- Цедра одного лимона
- Сахарная пудра – 200 г
- Масло для жарки – 1 л
- Для начинки: варенье или мак
Сначала нужно сделать опару. Для этого дрожжи разводят в теплой воде, добавив 2 ст л муки и 1 ст л сахара и поставив смесь в теплое место для брожения на 15 мин.
Затем необходимо просеять муку и оставшийся сахар в глубокую посудину, куда вливается опара и добавляются масло и цедра лимона. Замесить тесто и оставить его на час в теплом месте.
Раскатать тесто, выдавить стаканом кружочки, поместить в центр каждого начинку и защипнуть края.
Готовые пампушки выложить на посыпанную мукой доску швом вниз и оставить на 10-15 минут, чтобы они подошли.
В глубокой кастрюле с толстым дном или глубокой сковородке разогреть литр подсолнечного масла, и когда на дне появятся пузырьки, опустить туда пампушки. Жарить с обеих сторон до золотистого цвета. Посыпать готовые пампушки сахарной пудрой.
Запеченные яблоки
Еще одно постное и вкусное блюдо на стол к рождественской вечере – печеные яблоки.
Ингредиенты:
- Большие яблоки– 4-5 шт;
- Изюм – 100 гр;
- Орехи (грецкие, фундук, миндаль, кешью) – горсть;
- Сахар и мед по вкусу. Можно добавить корицу и ваниль.
Яблоки хорошо вымыть, удалить сердцевину и семечки. Наполнить их вымоченным изюмом, орехами, медом, сахаром и корицей и разложить на противень. Выпекать 20-30 минут при температуре 180 градусов.
Традиции Святвечера
- На стол ставят пустую тарелку для духов умерших родственников, а после трапезы, когда обычно семья шла в церковь на ночную службу, еду со стола не убирали, веря, что души близких придут ужинать.
- На Святвечер запрещалось употреблять алкоголь. Разрешалось пить только узвар.
- За стол не садились в черной одежде, поскольку это сулило беды и трудности на протяжении года.
- Наши предки верили, что 6 января все родные должны быть дома и не покидать его, поскольку если кто выйдет в Святой вечер за ворота, то весь год проведет в скитаниях.
- Запрещалось спорить, сквернословить, ругаться и оскорблять друг друга, поскольку это – к ссорам на протяжении всего года. За столом также старались громко не разговаривать.
Напомним о том. что можно и чего нельзя делать на Рождество.