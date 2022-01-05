Святая вечеря 2022. 12 постных блюд, которые должны быть на столе накануне Рождества

Святая вечеря – особенное время, когда вся семья собирается вместе за праздничным столом. Как правило, хозяйки готовят на ужин 12 постных блюд, каждое из которых несет определенный посыл.

6 января, накануне Рождества Христова, христиане восточного обряда отмечают Святвечер, или Сочельник Он знаменует собой последнюю трапезу перед окончанием 40-дневного Рождественского поста и традиционно включает 12 постных блюд. Эта цифра объясняется количеством месяцев в году, а также 12 апостолами Иисуса Христа. Семья собирается за столом, когда на небе загорится первая звезда. Ужин начинается с молитвы и зажигания рождественской свечи. Фокус собрал рецепты блюд, которые желательно поставить на праздничный стол, чтобы соблюсти традиции и призвать в дом благополучие и достаток.

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Кутья

Кутья является самым главным блюдом Святвечера. С нее начинается вечеря. Каждый за столом должен сначала съесть три ложки кутьи, а только затем приступать к другим блюдам.

Традиционно кутья готовится из цельных зерен пшеницы, сухофруктов и меда, однако на сегодня существует большое количество рецептов этого блюда с рисом, булгуром, перловкой. Остановимся на рецепте от Евгения Клопотенко.

Ингредиенты:

Пшеница – 1 стакан;

Вода – 4 стакана;

Сливочное масло – 50 гр (для Щедрой кутьи) или 2 ст. л подсолнечного масла для постной кутьи;

Мед – 2-3 ст. л;

Мак – 2 ст. л;

Грецкие орехи – горсть;

Курага – 100 гр;

Изюм – горсть;

Лимон – 1 шт (цедра и сок);

Корень имбиря – 1 см.

Приготовление

Пшеницу (1 стакан) залить 4 стаканами воды на ночь для набухания. Утром воду слить и залить четырьмя стаканами чистой воды. Варить кашу нужно от получаса до часа на небольшом огне. Если после того, как кутья свариться, останется немного воды, ее нужно слить.

Затем в еще теплую кашу следует добавить масло (сливочное или подсолнечное, в зависимости от того, Щедрая кутья или постная).

Курагу нарезать небольшими кубиками. Если она слишком твердая, лучше ее запарить в кипятке минут на пять, затем слить воду, высушить и тогда уже измельчать. Когда курага нарезана, ее отправляют в кашу вместе с изюмом. Туда же – мак, натертый на мелкой терке имбирь, орехи. Все перемешать, чтобы компоненты равномерно распределились.

Лимон хорошо вымыть и высушить. Цедру натереть на мелкой терке и добавить ее в кутью вместе с 2-3 ложками меда. Затем – туда же 1-2 ст.л. лимонного сока и хорошо перемешать.

Готовую кутью оставить минимум на два часа в холодильнике, чтобы она хорошо настоялась.

А вот – видео приготовления кутьи из булгура.

[ + – ] Кутья из булгура на Рождество

[ + – ] Кутья из риса

Узвар

Если главным блюдом Святой вечери является кутья, то из напитков это – узвар, то есть компот из сухофруктов.

Чтобы узвар к вечеру имел богатый и насыщенный вкус, лучше сварить его с утра и дать ему настояться.

Ингредиенты:

Вода – 3-5 литров;

Чернослив, сушенные груши, сушенные яблоки – по 200 гр;

Изюм – 50 гр;

Сахар и мед – по вкусу. Можно добавить цедру или дольку лимона или апельсина.

Сухофрукты промыть теплой проточной водой. Груши сложить в кастрюлю и залить горячей водой, а затем, накрыв крышкой. Варить на медленном огне 10 мин. Затем туда же добавить сушеные яблоки, а минут через 10-15 – чернослив. Еще через пять минут в кастрюлю добавить изюм. Когда все вместе закипит, варить еще полчаса, после чего выключить огонь и оставить узвар настаиваться.

[ + – ] Узвар – главный напиток на Святвечер Фото: Из открытых источников

Вареники с капустой и картошкой

Вареники символизируют собой достаток и сытую жизнь, так что они обязательно должны быть на рождественском столе.

Ингредиенты:

Мука – 500 гр;

Вода – 250 мл;

Подсолнечное масло – 2 ст.л;

Картошка – 500 гр;

Небольшая головка капусты;

Лук – 2 головки;

Соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

Просеять муку, добавить воду, соль, подсолнечное масло и вымесить крутое тесто, после чего накрыть его и оставить приблизительно на час.

За это время необходимо приготовить начинку. Картофель почистить и отварить, сделать пюре, посолить и поперчить по вкусу. Дать остыть.

Капусту мелко нарезать и стушить. Для вкуса можно добавить ложку томатной пасты. Приправить солью и перцем и тоже дать остыть. Часто для постных вареников берут квашеную капусту.

Тесто раскачать, выдавить формой кружки, на середину каждого положить примерно чайную ложку начинки и слепить небольшие вареники.

Варить в большой кастрюле в кипящей воде пять минут, помешивая, пока вареники не всплывут.

Готовые вареники подают, приправив подсолнечным маслом с обжаренным луком.

[ + – ] Видеорецепт вареников с картошкой и капустой

Тушеная капуста с грибами

Капуста в рождественской трапезе символизирует объединение вокруг одной основы. Поэтому она является одним из самых популярных овощей на столе в Сочельник.

Ингредиенты:

Свежие грибы – 400 гр;

Капуста – 1 головка;

Лук – 1 головка;

Морковь – 2-3 шт;

Чеснок – 2 зубчика;

Соль, перец по вкусу;

Подсолнечное масло.

Приготовление:

Капусту нашинковать, грибы порезать слайсами, морковь натереть на терке, а лук мелко порезать. Капусту поместить в кастрюлю или глубокую сковороду, добавив 100 мл води и немного подсолнечного масла, поставить на медленный огонь. Туда же поместить морковку, лук, грибы, лавровый лист и оставить тушиться до готовности. Посолить и поперчить по вкусу.

[ + – ] Еще один способ приготовления тушеной капусты с грибами

Постные голубцы

Ингредиенты:

Листья квашеной капусты – 30 шт или же головка свежей белокачанной капусты;

Рис – 1 стакан;

Лук – 2 головки;

Сушеные грибы – 20 гр;

Морковь – 1 штука;

Подсолнечное масло – 2 ст. л;

Соль, перец – по вкусу;

Лавровый лист;

Вода – 2 литра.

Приготовление

Подготовить листья капусты. Если есть твердые прожилки у основании листа, их необходимо вырезать, чтобы голубцы лучше закручивались. Если для приготовления берется свежая капуста, то предварительно необходимо удалить кочерыжку, причем как внешнюю часть, так и сердцевину. Отварить кочан в кипящей подсоленной воде, снимая периодически верхние листья. Расправить и вырезать "хрящи".

Запарить рис, залив его водой так, чтобы она закрывала его еще на полсантиметра над уровнем.

Отварить сушеные грибы. Для этого горсть грибов замочить в воде на 10-15 минут, после чего слить воду и промыть грибы. Варить 20-30 мин.

Лук порезать на мелкие кусочки, поджарить на подсолнечном масле до золотистого цвета на небольшом огне.

Далее необходимо приготовить начинку. Для этого морковь натереть на крупной терке и добавить ее в запаренный рис. Туда же – готовый лук и сваренные грибы. Посолить и поперчить по вкусу. Все хорошо перемешать.

Сделать голубцы, наполнив каждый капустный лист начинкой и аккуратно скрутив его.

На дно посуды, где будут тушиться голубцы, помещаются отрезанные от капустных листьев "хрящи", и на них выкладываются голубцы. Залить подсоленной водой, добавив лавровый лист.

Голубцы готовятся на слабом огне 3-4 часа или в духовке при температуре 150°С столько же времени.

[ + – ] Приготовление постных голубцов

Запеченный карп

Ингредиенты:

Карп или любая другая рыба – 1-1,5 кг;

Лимон;

Соль, перец по вкусу.

Коропа хорошо вымыть и высушить бумажным полотенцем и сделать по три поперечных надреза с каждой стороны. Натереть рыбу со всех сторон и внутри смесью соли и перца, а в разрез вставить по кусочку лимона. Рыбу положить на смазанный маслом противень и запекать 10-15 минут. Затем рыбу аккуратно нужно перевернуть и запекать еще столько же. Готовый карп дожжен начать подрумяниваться, а мякоть побелеть до самых костей. Подавать с кусочками лимона.

[ + – ] Карп, запеченный с лимоном Фото: gastronom.ru

[ + – ] Кроме карпа, на стол можно подать, например, форель

Заливное из рыбы

Ингредиенты:

Судак – 1 кг;

Лук – 1 шт;

Морковь – 1 шт;

Сельдерей – 1 шт;

Зелень – 1 пучок;

Лимон – по вкусу;

Лавровый лист – 2 шт;

Черный перец – 5 горошин;

Душистый перец – 2 горошины;

Желатин – 30 г;

Соль – по вкусу;

Вода – 1,5 л.

Почистить, выпотрошить и помыть рыбу. Отделить от нее голову, хвост, плавники, кости и кожу. Сложить их в кастрюлю вместе с овощами и специями. Залить холодной водой, довести до кипения и убавить огонь. Снять пену и варить бульон полтора часа на слабом огне.

Рыбное филе порезать на куски и сложить их в бульон. Посолить, варить на медленном огне 30 минут. После этого шумовкой достать рыбу из бульона и разложить ее по порционным посудинам.

Бульон процедить через марлю. Его вязкость проверяется так: зажать каплю бульона в пальцах. Если те хорошо слипаются, значит, заливное застынет. Если клейкости нет, добавить желатин: развести пакетик в малом количестве теплого бульона до полного растворения, а потом влить массу в бульон.

Залить рыбу бульоном, украсить кусочками вареной моркови и зеленью. Поставить в холодное место, а затем в холодильник на 4-5 часов.

[ + – ] Заливное из судака Фото: POLARIS

Тушеная фасоль

Ингредиенты:

Фасоль белая или красная – 2 стакана;

Морковь – 1 шт;

Лук – 1 шт;

Томатная паста – 2 ст. л;

Соль и перец по вкусу;

Подсолнечное масло.

Фасоль замочить на ночь в холодной воде, после чего хорошо промыть. Залить водой, варить на среднем огне до полуготовности примерно час.

Морковь натереть, лук мелко порезать. Разогреть сковороду с подсолнечным масло, обжарить в течение 6-7 минут. Добавить готовую фасоль, томатную пасту, 50 мл воды, соль и перец по вкусу и тушить, помешивая, еще 5-6 минут.

[ + – ] Тушеная фасоль Фото: volshebnaya-eda.ru

Винегрет

Этот постный салат очень питательный и вкусный, поэтому займет на столе достойное место. Винегрет готовят с солеными огурцами, квашеной капустой, маринованной свеклой и даже с тюлькой.

Ингредиенты:

Картофель – 5-6 штук;

Морковь – 3 шт;

Свекла – 5 шт;

Соленые огурцы – 2-3 шт;

Вареная фасоль – 350 гр или банка консервированого зеленого горошка;

Подсолнечное масло – 3-4 ст. л;

Соль, перец по вкусу.

Картофель, морковь и свеклу отварить, дать им остыть и почистить. Все ингредиенты нарезать мелкими кубиками. Если вместо горошка используется фасоль, ее нужно предварительно замочить на несколько часов, а затем отварить.

Все перемешать, посолить, поперчить, заправить подсолнечным маслом.

[ + – ] Как приготовить вкусный винегрет

Пампушки

Ингредиенты:

Мука – 400 г

Дрожжи живые – 30 г

Молоко – 150 мл

Масло растительное — 80 мл

Сахар – 50 г

Цедра одного лимона

Сахарная пудра – 200 г

Масло для жарки – 1 л

Для начинки: варенье или мак

Сначала нужно сделать опару. Для этого дрожжи разводят в теплой воде, добавив 2 ст л муки и 1 ст л сахара и поставив смесь в теплое место для брожения на 15 мин.

Затем необходимо просеять муку и оставшийся сахар в глубокую посудину, куда вливается опара и добавляются масло и цедра лимона. Замесить тесто и оставить его на час в теплом месте.

Раскатать тесто, выдавить стаканом кружочки, поместить в центр каждого начинку и защипнуть края.

Готовые пампушки выложить на посыпанную мукой доску швом вниз и оставить на 10-15 минут, чтобы они подошли.

В глубокой кастрюле с толстым дном или глубокой сковородке разогреть литр подсолнечного масла, и когда на дне появятся пузырьки, опустить туда пампушки. Жарить с обеих сторон до золотистого цвета. Посыпать готовые пампушки сахарной пудрой.

[ + – ] Пампушки с маком

Запеченные яблоки

Еще одно постное и вкусное блюдо на стол к рождественской вечере – печеные яблоки.

Ингредиенты:

Большие яблоки– 4-5 шт;

Изюм – 100 гр;

Орехи (грецкие, фундук, миндаль, кешью) – горсть;

Сахар и мед по вкусу. Можно добавить корицу и ваниль.

Яблоки хорошо вымыть, удалить сердцевину и семечки. Наполнить их вымоченным изюмом, орехами, медом, сахаром и корицей и разложить на противень. Выпекать 20-30 минут при температуре 180 градусов.

[ + – ] Печеные яблоки с медом, орехами и корицей станут прекрасным дополнением к рождественскому столу Фото: chefmarket.ru

Традиции Святвечера

На стол ставят пустую тарелку для духов умерших родственников, а после трапезы, когда обычно семья шла в церковь на ночную службу, еду со стола не убирали, веря, что души близких придут ужинать.

На Святвечер запрещалось употреблять алкоголь. Разрешалось пить только узвар.

За стол не садились в черной одежде, поскольку это сулило беды и трудности на протяжении года.

Наши предки верили, что 6 января все родные должны быть дома и не покидать его, поскольку если кто выйдет в Святой вечер за ворота, то весь год проведет в скитаниях.

Запрещалось спорить, сквернословить, ругаться и оскорблять друг друга, поскольку это – к ссорам на протяжении всего года. За столом также старались громко не разговаривать.

Напомним о том. что можно и чего нельзя делать на Рождество.