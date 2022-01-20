Летиция Каста и Изабель Аджани прошли по подиуму на показе в Париже
Супермодель продемонстрировала, пожалуй, самый эффектный вечерний образ наступающего сезона
Накануне вечера в рамках мужской Недели моды в Париже прошел показ бренда Ami. Впрочем, креативный директор Александр Матиусси решил не ограничиваться только мужскими моделями, а потому показал и женскую одежду, прибегнув к личностям легендарных европеек и популярных американок, представительниц разных поколений. Об этом пишет Vogue.
Показ прошел в Дворце Броньяр, где ранее размещалась Парижская биржа. Роскошное здание с коринфскими колоннами как нельзя лучше подошло для модного шоу.
Новая коллекция Ami получилась универсальной, многие из моделей вполне подходят для повседневной носки и были весьма сдержанны в цветовой гамме: черный лишь изредка разбавлял салатовый, оранжевый, алый, или оранжевый.
По подиуму прошли такие звезды, как Эмили Ратаковски, которая только недавно начала выходить в свет после рождения ребенка, знаменитая французская актриса Изабель Аджани и дочь покойного звезды "Форсажа" Пола Уокера — Мидоу, которая в конце октября 2021 вышла замуж.
А закрывала показ одна из самых известных европейский моделей современности – Летиция Каста. Это был первый выход 43-летней знаменитости после рождения четвертого ребенка.
Напомним, Летиция замужем за французским актером Луи Гаррелем, звезде фильма "Мечтатели".
Летиция и представила один из самых эффектных образов показа, который точно станет трендом этого сезона – элегантный черный комбинезон без бретелей и меховую накидку, спущенную ниже локтей. Образ получился лаконичным – ведь его Летиция дополнила лишь алой помадой.