Самый модный цвет маникюра 2022. Стилисты рассказали о главных трендах

Оттенок 2022 года имеет название Very Peri, но в маникюре не стараются воссоздать его в точности, а лишь следовать общей идее – фиолетовый – тренд сезона

Когда институт цвета Pantone провозгласил цветом года Pantone 17-3938 Very Peri, стало ясно, какой будет один из самых популярных запросов у мастеров маникюра. Впрочем, воссоздавать в точности искусственный синий с фиолетово-красным оттенком цвет, чтобы быть в тренде, вовсе необязательно. Стилисты рассказали о самых популярных вариантах маникюра с фиолетовым цветом, пишет Pinkvilla.

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Но фиолетовый точно стал трендом сезона. Трендсеттеры и селебрити пробуют макияж и гардероб в модном тоне, но чтобы понять по душе ли вам Very Peri, достаточно просто сделать модный маникюр, прежде, чем переходить к более серьезным покупкам.

Напомним, цвет года впервые был создан с помощью цифровых технологий, а не выбран из существующей палитры, а вдохновением для создания оттенка стала новая реальность, в которой цифровая и обычная жизнь сливаются воедино.

"Общество продолжает осознавать, что цвет — важная форма общения и способ выражать эмоции, и сложность этого нового синего с красно-фиолетовым оттенком подчеркивает огромные возможности, которые открываются перед нами"‎‎, — рассказала о новом цвете вице-президент Института цвета Pantone Лори Прессман.

[ + – ] Фиолетовый и лиловый - цвета для модного маникюра 2022

И с ней нельзя не согласится – выразить свое настроение с помощью цвета – это отличная идея, а сделать свежий маникюр в новом модном оттенке – идея еще лучше.

Мастера маникюра отмечают – лучше всего фиолетовый сочетается с желтым, зеленым, белым, красным и черным.

[ + – ] Сочетание фиолетового с белым, розовым и алым

Прекрасно с более темным оттенком смотрятся золотые и серебряные акценты.

[ + – ] Французский фиолетовый маникюр с золотыми акцентами

Большое преимущество фиолетового цвета в том, что его оттенки подходят под любые текстуры и отлично смотрятся на ногтях любой длины и формы.

Любые элементы декора потрясающе смотрятся на фиолетовом цвете, а сам маникюр можно сделать как праздничным, так и повседневным, в зависимости от настроения.

[ + – ] Маникюр с золотыми хлопьями

Пробуя самый популярный оттенок этого года, стоит обратится к давно проверенным методам. Понять, какой именно фиолетовый вам по вкусу поможет окрашивание ногтей в разные пастельные оттенки фиолетового, создавая градиент от бледно-фиолетового, до чернильно-темного.Этот минималистичный тренд, к слову, подходит для любого цвета, что пришелся вам по душе.

Если в планах покрасить ногти в моно-цвете, то стоит помнить, что сливовый оттенок стилисты рекомендуют попробовать прямо сейчас, как один из самых "зимних" оттенков, а более светлый, или лавандовый – оставить на весну.

Дополнить маникюр Very Peri и сделать его более эффектным помогут сделать блестящие акценты: втирка, стразы, блестки или шиммер. А еще можно сделать на одном из ногтей рисунок.

[ + – ] Маникюр с шиммером

Можно поэкспериментировать и сделать двухцветный маникюр, поиграв с оттенками розового, синего и красного.

Не стоит списывать со счетов баклажановый оттенок и цвет фуксии, они также станут отличным украшением вашего маникюра.

[ + – ] Французский фиолетовый маникюр с жемчужинами

И главное, один из самых популярных трендов этого года – французский маникюр, идеально подходит для экспериментов с фиолетовым цветом.