Шотландцы зарегистрировали новый тартан в цветах украинского флага
Шотландская модная компания выпустила новый тартан, назвав его "Украина навсегда", как символ "союза и неповиновения"
Компания Great Scot создала уникальный тартан, используя цвета шотландского и украинского флагов, как символ солидарности Шотландии с народом Украины. Об этом пишет Daily Record.
Новая клетчатая ткань, или тартан, получил название Ukraine Forever (Украина навсегда). Основатель компании Марго Пейдж подтвердила, что идея проекта возникла после того, как они попросили онлайн-сообщество поделиться предложениями о том, как они могут помочь с текущим кризисом в Украине, который возник после того, как в нее вторглись российские войска.
Марго рассказала, что это была командная работа, которая объединила всех, от швей до команды доставки, чтобы создать "эмоциональный" дизайн и заявление о "союзе и неповиновении".
Фирма из шотландского города Кейт производит шарфы и пледы из овечьей шерсти и в компании уже заявили, что сделают все, чтобы новый тартан распространился по всему свету и стал символом мира. А пока они подали заявку на регистрацию новой расцветки в Шотландский регистр тартанов и надеются, что его одобрят и они смогут использовать его в своих изделиях.
"Мы создали этот очень демократичный, прочный, символический тартан на века. Это союз двух суверенных флагов и мы хотим, чтобы он стал силой во благо", — резюмировала Марго.
А пока команда Great Scot открыла сбор денег в помощь украинцам, вынужденным бежать от российской агрессии.