Шотландцы зарегистрировали новый тартан в цветах украинского флага

Шотландская модная компания выпустила новый тартан, назвав его "Украина навсегда", как символ "союза и неповиновения"

Компания Great Scot создала уникальный тартан, используя цвета шотландского и украинского флагов, как символ солидарности Шотландии с народом Украины. Об этом пишет Daily Record.

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Новая клетчатая ткань, или тартан, получил название Ukraine Forever (Украина навсегда). Основатель компании Марго Пейдж подтвердила, что идея проекта возникла после того, как они попросили онлайн-сообщество поделиться предложениями о том, как они могут помочь с текущим кризисом в Украине, который возник после того, как в нее вторглись российские войска.

Марго рассказала, что это была командная работа, которая объединила всех, от швей до команды доставки, чтобы создать "эмоциональный" дизайн и заявление о "союзе и неповиновении".

[ + – ] Новый тартан под названием "Украина навсегда" Фото: Great Scot

Фирма из шотландского города Кейт производит шарфы и пледы из овечьей шерсти и в компании уже заявили, что сделают все, чтобы новый тартан распространился по всему свету и стал символом мира. А пока они подали заявку на регистрацию новой расцветки в Шотландский регистр тартанов и надеются, что его одобрят и они смогут использовать его в своих изделиях.

"Мы создали этот очень демократичный, прочный, символический тартан на века. Это союз двух суверенных флагов и мы хотим, чтобы он стал силой во благо", — резюмировала Марго.

А пока команда Great Scot открыла сбор денег в помощь украинцам, вынужденным бежать от российской агрессии.