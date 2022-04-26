Солнечное затмение 30 апреля. Прогноз астролога для всех знаков зодиака

Украинский астролог Анжела Перл прогнозирует большие перемены для многих знаков зодиака в мае.

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30 апреля солнечное затмение в знаке Тельца откроет коридор затмений, который продлится до 16 мая. Представители разных знаков зодиака почувствует влияние планет в одной из 12 жизненных сфер, которые называют в астрологии домами. Украинский астролог Анжела Перл на своем Youtube-канале сделала прогноз для всех знаков зодиака.

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Овны

У Овнов затмение произойдет во втором доме, который отвечает за финансы. Представителей этого знака зодиака может ожидать новая работа или наоборот увольнение, освобождение от обязательств. Возможно, поменяется шкала доходов и расходов. Как отмечает астролог Анжела Перл, второй дом также отвечает за ценности. Благодаря затмениям во втором доме — одно будет совсем скоро 30 апреля, а второе в ноябре — у Овнов могут поменяться жизненные приоритеты.

Тельцы

Затмение 30 апреля произойдет в вашем знаке. Главной темой для Тельцов в этот период станут отношения. Возможно, вы планируете свадьбу или пока одиноки, а значит встретите любовь. Кого-то наоборот ждет развод. Все зависит от того, с чем вы пришли в затмение. Также Тельцы подпишут контракты. Речь может идти как о брачном договоре, так и о бизнесе. Другая важная тема для Тельцов в солнечное затмение — все, что касается имиджа. Как вы себя позиционируете, как выглядите, как себя подаете и как вас видят люди.

Близнецы

У Близнецов затмение произойдет в 12 доме. Это дом самопознания, психологии, эзотерики, отказа от чего-либо, так как 12 дом еще отвечает за потери и благотворительность, а также эмиграцию. Это дом изоляции, отшельничества. Возможно, вы планируете лечь в клинику или участвовать в проекте, где потребуется много времени провести в одиночестве.

Раки

Затмение в 11 доме гороскопа. Новые планы, связанные с единомышленниками. Вы можете стать членом клуба единомышленников. Что-то может быть связано с соцсетями, интернетом. Также 11 дом это друзья, будут новые знакомства, а кто-то наоборот уйдет.

Львы

Затмение в 10 Доме гороскопа. Это карьера, статус, жизненная цель. Вас может ожидать повышение, новое руководство, может быть вы уйдете с работы и откроете свою компанию. Также возможен переезд. Любое изменение социального статуса, в том числе брак, развод. Может быть, получение диплома.

Девы

Затмение в 9 доме гороскопа. Это заграница. Все, что связано с путешествиями, международными отношениями, работой с иностранцами. Возможны переезд, эмиграция, получение ПМЖ, гражданства, важное собеседование на визу. Также 9 дом отвечает за образование и суды. Может быть у вас есть незавершенные юридические дела, вы ждете какие-то документы. Могут быть новости о рождении внука или внучки.

Весы

Затмение в 8 доме гороскопа, который отвечает за общие деньги — кредиты, инвестиции. Все зависит от вашей ситуации, с которой вы пришли в затмение. Если с кредитами — то возможны долги, если с инвестициями — то доходы. Могут быть резкие скачки в финансах. Налоги тоже проигрываются по восьмому дому, алименты, субсидии. Также 8 дом это наследство. Кроме денег, у Весов может что-то произойти, что выбьет их из равновесия. 8 дом отвечает за здоровье — могут быть операции, но делайте только если очень срочно нужно. С 28 апреля по 6 июня лучше не делать. Май плохой месяц для операций. Также возможно зачатие по 8 дому, если планировали. И интимные, сексуальные отношения. Может быть новый опыт или разрыв с сексуальным партнером.

Скорпионы

Затмение в 7 доме. Это дом отношений, брака, партнерства. Могут начаться необычные отношения с партнером иностранцем или человеком значительно старше вас, кто-то не из вашего круга общения, с другой религией и взглядами на жизнь. Также может быть разрыв отношений. Все зависит от того, с чем вы пришли в затмение. Если романтика не ваша тема, тогда 7 дом также связан с договоренностями, сделками. Но сделку лучше заключать до 10 мая, пока не развернется Меркурий.

Стрельцы

Затмение в 6 дом гороскопе. Это работа. То, чем вы занимаетесь каждый день. Что-то новое войдет в вашу жизнь. Работа может поменяться, вас выдвинут куда-то, повысят, отправят в командировку. Что-то новое произойдет в вашей организации. Возможно, поменяется руководство. А также может поменяться режим работы — может быть будете куда-то ездить, поменяется рабочий быт. 6 дом решает проблемы, конфликты и символизирует режим, поэтому хорошо отказываться от вредных привычек. Все затмения показывают проблемы здоровья, и нужно обратить на это внимания.

Козерог

Затмение в пятом доме гороскопа — дом любви. В вашу жизнь войдет тема любви, удовольствия, что-то неожиданное, возможно, беременность. 5 Дом — это дети, возможно ребенок поменяет школу, детсад. Может быть у вас будет роман, свидание, конфетно-букетный период. А также любовный треугольник, где все тайное станет явным.

Водолеи

Затмение в четвертом дом гороскопа — ваш город, место жительство, которое дает чувство защищенности. У вас будут серьезные перемены. Возможно, решите переехать или будет сделка по недвижимости, или появится новый член семьи или наоборот кто-то съедет. А также может быть наоборот возвращение на родину, воссоединение семьи, тема ПМЖ и гражданства. Может быть покупка земли, строительство дома.

Рыбы

Затмение в третье доме общения. Новые контакты, иностранные языки, много новой информации. Все, что связано с техникой, получением водительских прав. Возможен переезд или много поездок. Документы начнете оформлять или получите, а также пойдете на курсы. Будете учить иностранный язык или запланируете поездку куда-то.

Как писал ранее Фокус, в апреле 2022 года в один ряд встали сразу четыре важные планеты – Венера, Сатурн, Марс и Юпитер. Астрологи сделали прогноз, как эти планеты повлияют на нашу жизнь.