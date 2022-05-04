Прогноз астрологов на 11 мая 2022. Кто обретет любовь и деньги до конца месяца

Известный астролог Анжела Перл прогнозирует счастье и удачу для всех украинцев

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Астролог отметила, что скоро нас ждет соединение Венеры с Юпитером – очень важное соединение. Венера считается планетой малого счастья, а Юпитер – большого, так что их соединение уникально и приносит большую удачу.

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Стоит отметить также, что Венера – планета любви, денег и комфорта, а Юпитер – все увеличивает, так что астролог прогнозирует увеличение комфорта и финансового состояния для всех знаков. Наступит это событие 11 мая. Планеты соединятся в знаке Овна и пребудут в нем до 18 мая. Будет еще одно соединение 21 февраля 2023 года, которое продлится до 17 марта. Перл называет это "супермоментом большого счастья" и исключительно удачливым периодом для всех знаков Зодиака. Также в 2023 году будет соединение Юпитера с астероидом Хироном, который считается целителем и мудрецом, символизирующим все иностранное, а так как планета Юпитер также отвечает за международные отношения, то многим знакам стоит приготовиться к глобальным позитивным изменениям, связанным с заграничными поездками и отношениями.

[ + – ] Астрологический прогноз от Анжелы Перл

Овнам Юпитер принесет огромную энергию и амбиции. Вас заметят, и вами будут интересоваться. Также возможен брак, или знакомство, или же рождение ребенка. Также возможен эмиграция, переезд и даже победу в суде, если вы втянуты в судебные разборки. Овны также могут стать начать карьеру преподавателя и наставника.

Тельцам это соединение планет прогнозирует эмиграцию, работу, или учебу за границей. Причем все это будет даваться легко и просто. Не исключена и изоляция в комфортных условиях: путешествие на лайнере, или отдых на острове. Юпитер поможет освободиться от груза прошлого, травм и чувства вины.

Близнецам соединение планет прогнозирует увеличение количество друзей и популярность. Онлайн-бизнес расширится на зарубежные страны, а вы получите прибыль за ранее сделанную работу.

Ракам будем сопутствовать удача в карьере. Но стоит подготовиться к смене карьеры, места работы и даже сферы деятельности. Если вы ищете работу, то вы ее найдете, если вы ищете повышения – то вам его предложат. В семейной сфере также возможны изменения и они пройдут позитивно: даже развод завершиться с выгодой. Стоит ожидать увеличения доходов и популярности.

Львам это соединение планет прогнозирует исключительную удачу, особенно заграницей. Стоит ожидать подарков, удачной эмиграции, заключение брака в другой стране. Также будет сопутствовать удача в суде и издательском деле.

Девам стоит ожидать удачи в финансовых делах. Они могут получить наследство, или инвестиции дадут плоды. Если предстоит лечение, то оно будет успешным, а врач – самым лучшим.

Весы ожидает встреча любимого человека, любовь и длительные отношения. Юпитер не приносит плохих друзей, так что стоит ожидать новых полезных и приятных знакомств. Весам будет сопутствовать удача в сделках и бизнесе, причем коснется она и их партнеров.

Скорпионам стоит ожидать облегчения в повседневной рутине и больших доходов. Не исключено, что это будет повышение зарплаты. Стоит ожидать встречи с целителем, или врачом: операция завершиться успешно, а работа с психологом – результативной. Скорпионы будут больше отдыхать и их здоровье улучшится.

Стрельцам представится случай порадоваться за успехи своих детей. А те, кто давно хотел обзавестись семьей – сделают это. Стоит ожидать большой любви. Юпитер принесет страсть Стрельцам, как в личной жизни, так в любимых занятиях.

Козерогам Юпитер уже с 11 мая принесет ощущение безопасности и комфорта. Семья может увеличиться, но только в позитивном ключе. Также стоит ожидать увеличения жилплощади. Это может быть, как и постройка дома, так и переезд в квартиру с большим количеством комнат. Вероятен переезд за границу, или даже получения гражданства иной страны. Вероятна эмиграция матери, что также принесет удачу. Будут исцелены травмы детства и примирение с теми членами семьи, с кем вы были в ссоре.

Водолеям предстоит большое количество общения, будет запланировано большое количество поездок. Возможна смена транспортного средства на лучшее. Вероятен переезд и покупка дорогостоящей техники. Те, кто не умели водить машину – пойдут на курсы вождения. Поиски работы увенчаются успехом, особенна той, что связана с общением и коммуникацией.

Рыб ожидает рост доходов и облегчение в сфере инвестиций. Финансы увеличатся и будут расти в течении всего года. Если вы коллекционер, то все собранное вами – будет только расти в цене, а само собрание пополнится ценными экспонатами. И ценность Рыб, как таковых также увеличится, что значит повышение зарплаты. Поменяются приоритеты и Рыбы получат знак, что стоит активно действовать. Это увенчается удачей. Рыбы поверят в себя и обретут душевный комфорт. Астролог отмечает, что этот знак также предрекает увеличение счета в банке и легкую трансформацию жизни в более приятную.

Астролог отмечает, что всем знакам стоит ожидать подарков. Ведь Юпитер, как планета большого счастья, любит давать неожиданную удачу, не требуя при этом никаких усилий.