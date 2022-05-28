Осанка, стиль и хорошие волосы. 10 шагов, чтобы стать красивой

Существует множество советом о том, как стать красивой. Иногда они нереалистичны или недоступны. А некоторые из них просто из области фантазий. Но существуют самые простые пункты, выполняя которые, красивой может стать каждая девушка

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Рассказываем, как стать или начать казаться окружающим более красивой и привлекательной. Стоит отметить, что это проще, чем может показаться. Главное соблюдать ряд правил и не забывать о степени их важности. Об этом пишет chasingfoxes.

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Держите осанку

Одна из интересных особенностей хорошей осанки, которую можно отметить, заключается в том, что как только вы выпрямляете спину, когда сидите, большинство окружающих вас людей автоматически делают то же самое. Не с овсем понятно, почему так происходит, возможно, они хотят подражать хорошей и полезной привычке, или же они чувствуют себя неуютно, когда они сутулятся, в то время как вы сидите более грациозно?

Но хорошая осанка — это одна из ключевых вещей, которую вы можете сделать, когда учитесь быть красивой, и исследование, проведенное в 2009 году в Университете штата Огайо, даже показало, что это может придать вам больше уверенности в своих собственных мыслях.

Более того, еще один способ стать красивее, связанный с осанкой, — это развести руки в стороны.

Ванесса Ван Эдвардс из Science of People утверждает, что один из способов повысить привлекательность — выглядеть открытым и доступным. Среди других способов, которые она выделяет, она называет не скрещенные руки (и ноги тоже, когда садитесь), чтобы выглядеть более открытым и, следовательно, более привлекательным.

Хорошая осанка заставляет вас выглядеть грациознее и чувствовать себя увереннее. Определенно стоит приучить себя к хорошей осанке! Вы будете выделяться из толпы, но только в хорошем смысле.

Искренне улыбайтесь

Исследование психологов, проведенное в 2013 году, показало, что "на оценку привлекательности сильно влияет интенсивность улыбки, выраженной на лице". И даже пришел к выводу, что "счастливое выражение лица может даже компенсировать относительную непривлекательность".

По своему собственному опыту я также обнаружил, что улыбка может быть действительно привлекательной и устранять любой страх. Знакомство с новыми людьми часто может быть утомительным, а иногда даже пугающим, поэтому искренняя улыбка действительно может успокоить других людей!

Каждый может потренироваться искренне улыбаться перед зеркалом, чтобы улыбка выглядела счастливой, искренней, а не неловкой или жутковатой. Вы будете поражены тем, насколько больше людей будут считать вас красивой, пусть даже подсознательно.

Меньше говорите

Кажется, всегда есть люди в группе или на вечеринке, которые говорят… очень много. И такой тип людей обычно делится на две категории:

Один — они забавные и общительные, душа вечеринки.

Второй — они говорят непрерывно, и просто утомительно их слушать, но они все говорят и говорят. Один из малоизвестных советов, как выглядеть красиво, — говорить меньше, но больше.

Имеется в виду, говорите, когда вам есть что сказать. Дайте людям пищу для размышлений и покажите себя мудрой.

"Даже глупый, который молчит, считается мудрым; когда он смыкает губы, его считают умным".

Гил Грингросс, антрополог, пишущий для Psychology Today, говорит: "Влияние отличного чувства юмора на женскую привлекательность можно частично объяснить тем фактом, что забавные люди считаются более социальными и более умными, а это то, что люди ищут в партнере. "

Меньше жалуйтесь

Можно быть уверенными в том, что это одно из "нельзя" при обучении тому, как быть красивой.

Чувство разочарования из-за чего-то или кого-то и желание поговорить об этом — это нормально (если вы не распространяете сплетни или не говорите что-то с намерением испортить чью-то репутацию). Бывает очень полезно обсудить это с людьми таким образом, чтобы это помогло найти практические решения вопросов.

Фото: Freepik

Но не будьте тем человеком, который всегда найдет, на что пожаловаться. Вас будут считать негативным и неблагодарным человеком. И это просто приводит к тому, что люди раздражаются на вас. И согласитесь: это вам точно не добавить привлекательности.

Вместо этого научитесь отпускать (вы не можете победить в каждой битве), найдите способы приободрить других, улучшить свою ситуацию или найти позитивные вещи в жизни, о которых можно говорить, даже когда вы в стрессе.

Это не только заставит вас чувствовать себя лучше, но люди, естественно, захотят быть рядом с вами. Они будут тянуться к вам, потому что могут рассчитывать на то, что вы улучшите им настроение. И демонстрировать воодушевление — одна из лучших вещей, которые вы можете сделать, когда учитесь быть красивой.

Имитируйте собеседника

Исследование показало (и это было обнаружено и в других исследованиях), что один из самых удивительных способов быть красивым — незаметное подражание языку тела человека может сделать вас красивее. Кроме того, это также производит впечатление, что вы хороший слушатель и внимательны к другим людям.

Поэтому в следующий раз, когда вы будете общаться с кем-то, попробуйте имитировать язык тела человека, с которым вы разговариваете. Только не слишком нарочито, потому что это будет немного раздражать!

Одевайтесь скромно, чтобы подчеркнуть ваш стиль

В этом нет никаких сомнений, научиться льстить себе лучшей прической, макияжем и нарядом — это важный совет для тех, кто задается вопросом, как стать красивее. Это навык, которому вы должны научиться и овладеть им.

Но это гораздо больше, чем просто макияж, прическа и одежда — с этим также связаны взгляды и философия.

[ + – ] Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская Фото: Getty Images

Поскольку вы разовьете в себе чувство собственного достоинства и будете спокойной уверенной в себе, вы постепенно начнете чувствовать склонность одеваться ненавязчиво, что является положительным проявлением вашего собственного чувства собственного достоинства. и который, естественно, сообщает об этом другим.

И хорошая новость заключается в том, что утонченность — это уверенность, стильность, красота и вневременность… вот почему вы никогда не ошибетесь!

Ухаживайте за волосами

Волосы не у всех одинаковые. Простое чтение инструкций на бутылке с шампунем, в которых говорится "намылить, смыть, повторить", не подойдет для всех! Вот несколько советов по красоте для тех, кто задается вопросом, как получить красивые волосы.

Если вы сушите волосы полотенцем, не трите их, а слегка отжимайте (протирание приводит к секущимся кончикам и убирает блеск).

Используйте различные кисти, например. Щетки-лопасти для распутывания длинных волос, щетки из кабаньей щетины, чтобы сделать волосы более гладкими, и влажные щетки, чтобы бережно расчесывать волосы, когда они самые слабые во влажном состоянии.

Меньше шампуня, т.е. в любой другой день. Если вам необходимо использовать шампунь чаще, используйте сухой шампунь в выходные дни и высушите его феном, чтобы удалить лишнюю грязь.

Если у вас кудрявые волосы, оставьте после душа немного кондиционера, чтобы облегчить расчесывание.

Используйте аргановое масло для пышных и здоровых волос (оно также полезно для вашей кожи и кожи головы!)

Ешьте продукты, богатые омега-3 (например, лосось, сардины и яичные желтки), чтобы сделать волосы более блестящими и уменьшить их выпадение.

Используйте режим холодного воздуха фена, чтобы несколько раз продуть холодным воздухом после того, как вы высушите волосы горячим воздухом. Это может усилить блеск.

Рассмотрите возможность добавления оттенков и бликов/бликов к вашим волосам, так как это увеличивает видимость блеска — для домашнего использования попробуйте Clairol Perfect 10 для темно-коричневого, пепельно-коричневого, красновато-коричневого, светло-русого или темно-русого в зависимости от вашего цвета волос.

Быть самой здоровой версией себя

Научившись быть самой здоровой версией себя, вы просто еще больше улучшите свой внешний вид.

Имеется в виду "самый здоровый" для ВСЕХ областей вашей жизни — физической, эмоциональной, ментальной и духовной.

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Физическое здоровье:

Высыпайтесь. Недостаток сна может привести к увеличению веса и появлению темных кругов под глазами. Это также может привести к плохому настроению, из-за которого вы будете больше жаловаться. Важно научиться спать. Например. слишком много спать на боку или животе может вызвать морщины.

Хорошо ешьте, много пейте. В связи с ростом анорексии в наши дни очень важно понимать, что красота заключается не в том, чтобы стать худой. Не попадайтесь в ловушку чувства вины за то, что вы едите. Наслаждайтесь едой, ешьте здоровую пищу и пейте много воды, слушайте свое тело, заботьтесь и цените уникальную форму и телосложение своего тела, не слушайте ложь, которая говорит, что вам нужно быть больше похожим на "X" или "Y". быть красивой… но старайтесь не есть слишком много ночью, так как именно здесь начинается большая часть набора веса из-за переедания в нерабочее время.

Упражнения — старайтесь заниматься умеренной физической активностью около 150–300 минут в неделю.

Эмоциональное здоровье:

Научитесь осознавать себя. Практикуйтесь в понимании того, почему вы чувствуете то, что чувствуете, и когда вы склонны так себя чувствовать. Задайте себе следующие вопросы: "Что я сейчас чувствую и почему?" и "Что конкретно должно произойти и в какое время, чтобы я почувствовал это? Есть ли закономерности?"

Фото: Артем Белякин / pexels

Научитесь общаться. Не ожидайте, что люди просто поймут ваши эмоциональные потребности, поскольку частью взросления является осознание того, что не все думают и действуют так, как вы. Поэтому научитесь сообщать о своих эмоциональных потребностях близким прямо, без снисходительности или обвинения. Будьте терпеливы с ними, пока они учатся понимать вас лучше.

Будьте скромны — никто вам ничего не должен. Ты не центр вселенной. Если кто-то несправедливо жесток к вам, поймите, что это, вероятно, даже не о вас, а больше о его собственных проблемах. Вы не можете изменить то, что с вами происходит, но вы можете изменить свою реакцию на это.

Душевное здоровье:

Будьте реалистичны в отношении себя — вы не идеальны, поэтому дайте себе больше времени, когда увидите признаки своего несовершенства. Будьте добры к себе, когда вам это нужно.

Признайтесь в своих неудачах. Не идите по жизни с чувством вины или ненавистью к себе. Признайтесь, будьте честны. Ищите прощения. Тогда двигайтесь дальше.

Будьте честны — будьте достаточно храбры, чтобы быть честным с собой и с другими. Это может вызвать немного больше конфликтов в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе это приведет к более гармоничной и свободной от стресса жизни.

Духовное здоровье:

Примечание: некоторым людям это может показаться немного "тяжелым", но лично я считаю, что они бросают мне вызов и мешают мне расти и двигаться вперед!

Устройте себе информационный детокс. Избегайте суеты и суеты жизни и попробуйте побыть в уединении — какое-то время не пользоваться телефоном, не переписываться и не проверять электронную почту.

Думайте о краткости жизни. Ваша жизнь началась относительно недавно, и до того, как вы появились, мир существовал без вас. В мгновение ока ты уйдешь, и мир снова будет жить без тебя. Более того, вас будут помнить лишь горстка людей, которые, в свою очередь, тоже умрут, так что в течение 100 лет или около того о вас, скорее всего, больше никогда не будут вспоминать на Земле. Будьте благодарны жизни и цените свою малость.

Задавайте вопросы, затем задавайте еще вопросы и развивайтесь. Имея в виду этот последний пункт, спросите, есть ли в вашей жизни что-то большее, чем просто здесь и сейчас. Будьте достаточно храбры, чтобы искать смысл, правду и ответы на главные вопросы жизни. Поскольку мы так малы, а жизнь так коротка, примите правду открыто и всем сердцем, если вы ее найдете. Стремитесь становиться скромнее и доброжелательнее.