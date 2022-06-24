Счастье и свобода. 10 простых шагов к реализации и любви

Общество сегодня в целом настолько одержимо поиском счастья в своей работе, гаджетах, технологиях и других тривиальных вещах, что в процессе теряет себя и свое ощущение счастье.

В современном мире многие живут с закрытыми глазами слишком долго. Вы упускаете все прекрасное в мире вокруг вас. Самое время ощутить свободу и начать быть счастливыми душой и телом. Вот эффективные 10 шагов для повышения уровня души жизни. Об этом пишет paperblog.

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Не беспокойтесь по мелочам

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Если вы продолжите потеть над мелочами, это превратится в большую проблему для вашего тела, ума и души. Не позволяйте одной маленькой неудаче или неровности на дороге остановить вас. Включитесь в масштабное мышление и сразу поймете, как изменились.

Питать тело

Питать Душу. Ешьте здоровую пищу, даже если это просто переход от газированных напитков к натуральным сокам и коктейлям. Когда вы едите здоровую пищу, вы чувствуете себя счастливее, а когда вы чувствуете себя счастливее, ваша жизнь улучшается во всех аспектах.

Прости и забудь

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Буквально. Прости тех, кто обидел тебя в прошлом, и буквально забудь их. Неразумно держать рядом тех, кто обидел вас в прошлом, потому что они, скорее всего, сделают это снова. Счастливые отношения равны счастливой жизни.

Найдите свой путь души, а не путь карьеры

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Вместо того, чтобы искать работу или карьеру, которая, как вы знаете, будет приносить вам деньги и работать до мозга костей, найдите то, что, по вашему мнению, является вашим призванием в этой жизни. Если вы чувствуете, что должны быть инструктором по йоге, а не бухгалтером? Действуй! Найдите свое призвание, и вы будете просыпаться с улыбкой каждый день.

ЗНАЙТЕ, что вы уникальны, и любите себя

У каждого человека есть свой собственный состав ДНК, и это делает нас всех уникальными и красивыми по-своему. Помните об этом ежедневно, и вы полюбите себя внутри и снаружи и будете довольны своей жизнью.

Притормози и оглянись вокруг

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Этот мир полон удивительных чудес, и я думаю, что мы забыли об этом. Перестаньте смотреть на мир глазами камеры и погрузитесь в красоту, которая вас окружает. Пение птиц посреди зимы. Цвет неба во время заката. Согрейтесь в сиянии этой земли, и вы почувствуете себя возрожденным.

Счастливой ночи, счастливой жизни

Если вы будете достаточно спать по ночам, вы станете более счастливым и здоровым человеком как внутри, так и снаружи. Вместо того, чтобы заставлять себя ложиться спать, расслабьтесь перед сном, почитайте книгу (не книгу на планшете, потому что свет от читалки фактически вызывает бессонницу) и выпейте чашку чая без кофеина. Вы заснете и проснетесь отдохнувшим и счастливым.

Медитируйте свой путь к счастью

Медитация каждый день в течение 15-30 минут помогает сосредоточить ваш разум, тело и душу, ведя вас по пути к Счастью. Вместо того, чтобы очищать свой разум, позвольте своему уму задуматься о мире, почему вы здесь и как мы появились, вместо того, чтобы ни о чем не думать во время медитации. Вы хотите расширить свой разум, а не закрыть его.

Держите свое тело счастливым

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Упражнения каждый день помогут вам оставаться счастливыми и чувствовать себя легко. Отправьтесь в поход по лесу или прокатитесь на горном велосипеде по местным тропам. Выйдите из спортзала и займитесь спортом на природе, вдыхая свежий воздух и энергию, которая вас окружает. Хорошо для тела и хорошо для души.

Выбрать, чтобы быть счастливым

Фото: Getty Images

Легко выбрать быть все время грустным, злым или негативным, но так же легко выбрать быть счастливым. У всех нас есть выбор в этой жизни: быть отрицательным или положительным человеком, но только один выбор приведет вас к свободной и счастливой жизни.