Люксовый бренд Gucci представил коллекцию для домашних животных

В коллекцию вошли одежда, поводки, переноски и многое другое.

Итальянский дом моды Gucci, специализирующийся на производстве одежды, косметики и парфюмерии класса люкс, решил расширить базу своих клиентов и представил линейку Gucci Pet для собак и кошек, сообщает WWD.

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Поводки, одежда, ошейники разной длины и ширины, которые вошли в коллекцию, сделаны из кожи и ткани и украшены узнаваемыми мотивами Gucci – переплетенным логотипом G, заклепками, сплошным геометрическим принтом, полосками Web и Herbarium.

Тут же можно увидеть держатели для сумок и футляры Air Tag, причем все они доступны из одних и тех же материалов и мотивов, которые можно комбинировать друг с другом.

В предложении представлены дизайнерские предметы для дома:изготовленные на заказ миниатюрные диванчики, на которых могут отдыхать домашние животные, миски для кормления с различными принтами в виде домиков, крышки для накрывания мисок, футляры с жесткими стенками со съемными керамическими мисками и ручками для удобной транспортировки, коврики для кормления.

Для тех питомцев, которые часто путешествуют со своими владельцами, в GG-линейке есть переноски. Одежда включает в себя поло, футболки, трикотаж и пальто яркой палитры с фирменными мотивами, такими как сплошная клубника и сердечки, переплетенные буквы G и классическая монограмма, которые также можно увидеть в готовой одежде Дома.

В соответствии со стремлением Gucci к устойчивому развитию, коллекция Gucci Pet Collection имеет предметы из переработанного полиэстера, переработанного хлопка или деметры, материала Gucci, в основном из возобновляемых и биологических источников.

Бренд Gucci присоединился к другим люксовым брендам, которые расширили свой ассортимент за счет домашних питомцев, начиная от мисок для собак Saint Laurent и полосатых поводков Thom Browne и заканчивая лежаками для собак Versace и плащами Prada.