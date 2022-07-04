Как заставить волосы расти быстрее. 7 шагов для красоты шевелюры

Чтобы действительно ускорить рост длины волос, вы должны думать об этом в два этапа: стимулирование роста и сохранение здоровья шевелюры.

Последнее включает в себя многие из ваших стандартных ритуалов по уходу за волосами, но первое требует немного большей работы: к этому нужно быть готовыми. Об этом пишет mindbodygreen.

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Вот семь научно обоснованных советов по стимулированию роста волос — независимо от ваших целей по длине прядей.

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Стимулируйте кожу головы

Если вы хотите усилить рост волос, начните с источника: кожи головы. Во-первых, раздражение кожи головы, вызванное ее напряжением, накоплением отмерших частиц, окислительным процессом и другими состояниями кожи головы, может привести к выпадению или истончению волос.

Фактически, обзор исследований 2018 года объясняет, что окислительный стресс, дисбаланс оксидантов и антиоксидантов, играет роль в выпадении волос у взрослых.

Накопление свободных радикалов с течением времени способствует закрытию волосяных фолликулов, тем самым ограничивая рост и в конечном итоге приводя к выпадению.

"Этот окислительный стресс повлияет на качество роста ваших волос. Это происходит, когда вокруг отверстия фолликула накапливается грязь и масло, из которого растут ваши волосы, и это накопление начинает медленно душить ваш корень волоса. ", — говорит обученный трихолог и парикмахер Шаб Реслан.

Во-первых, убедитесь, что вы регулярно моете кожу головы мягкими моющими средствами. "Во время мытья шампунем массируйте кожу головы, чтобы увеличить приток крови, снять стресс и стимулировать волосяные фолликулы. Это беспроигрышный вариант!" — говорит парикмахер Мико Бранч.

Кроме того, в небольших исследованиях было показано, что регулярный массаж головы увеличивает густоту волос, а в некоторых случаях, о которых сообщают сами люди, которые делали себе ежедневный массаж головы массажной расческой в течение нескольких месяцев, наблюдали уменьшение выпадения волос или возобновление их роста.

Так, исследование предполагает, что существует потенциал для восстановления роста волос при последовательном и регулярном массаже кожи головы.

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Принимайте добавки

Такие добавки, как пептиды коллагена и незаменимый витамин группы В, биотин, приобретают все большую популярность благодаря своим потенциальным преимуществам для здоровья и роста волос, но действительно ли они работают? Давайте углубимся в это.

Давайте сначала рассмотрим основные микроэлементы. Существует ограниченное количество исследований по использованию биотина для роста волос у здоровых людей с достаточным количеством питательных веществ (например, включая биотин витамина B).

Это связано с тем, что на механистическом уровне хорошо известно, что достаточное количество биотина важно для здоровых волос, а недостаток биотина может привести к выпадению волос.

Недостаток этого конкретного питательного вещества не является проблемой, поскольку дефицит биотина в мире встречается относительно редко.

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Следует отметить: субоптимальные уровни биотина могут быть более распространены во время беременности и у тех, у кого есть проблемы с волосами. Например, исследование 2016 года показало, что около 40 процентов женщин, страдающих выпадением волос, также имеют дефицит биотина.

И хотя добавки с биотином могут не привести к длинным и роскошным локонам у людей со здоровой кожей головы и волосяными фолликулами, исследования показывают, что они могут быть полезны для людей с плохим ростом волос и ногтей.

Защитите волосы от физических стрессоров

Это не обязательно способствует росту, но защищает уже имеющуюся длину волос. Физические стрессы, вызванные ежедневным износом, жестким расчесыванием или душем, приводят к ломкости волос.

И хотя случайная вырванная прядь — это совершенно нормально, наличие склонных к ломкости волос может сделать достижение желаемой длины почти невозможным.

Несколько вещей, которые следует учитывать при устранении физического повреждения волос: слишком тугие прически могут вызывать трение и натяжение, поэтому рассмотрите возможность использования мягких резинок для волос.

Вы также должны регулярно менять свой стиль, чтобы не давить на одно и то же место волосистого покрова головы изо дня в день.

Еще один способ защитить волосы от физического стресса — это то, как вы их расчесываете: вы всегда должны расчесывать волосы от кончиков вверх — начиная с корней, вы рискуете получить потрепанные концы.

Наконец, помните о том, как вы моете голову шампунем и принимаете душ, поскольку волосы наиболее уязвимы, когда они мокрые.

Если вы будете мыть волосы слишком агрессивно, это может привести к образованию колтунов, которые будет трудно распутать.

Наконец, помните о том, как вы зачесываете волосы во время тренировки: поскольку большинство из нас собирают волосы, чтобы они не падали на лицо во время движения, и мы часто затягиваем их довольно туго.

Слишком тугие прически, как отмечалось выше, вызывают трение. Носите один из этих вариантов — например, косу — во время тренировки, чтобы снизить риск.

Увлажняйте волосы регулярно

"Волосы на голове, вероятно, самые сухие на теле, и если вы пытаетесь отрастить их длиннее, вам нужно поддерживать их увлажненными", — говорит парикмахер Энтони Дики. "Если ваша текстура от природы более сухая, еще более важно поддерживать увлажнение волос. Сухие волосы становятся ломкими, а ломкие волосы ломаются".

Исследование того, почему влажность так важна для волос, также интересно: если ваши волосы сухие и ломкие, у вас, вероятно, открыты кутикулы.

"Ваша кутикула — это самый внешний слой ваших волос, это защитный слой вашей пряди", — говорит Монарх.

Когда кутикулы открыты или приподняты, это означает, что они не запечатаны; это позволяет влаге легче выходить. (Некоторые люди просто более склонны к этому, в то время как у других могут быть открытые кутикулы из-за химических укладок, таких как окрашивание).

Тем не менее, кондиционирующие средства могут помочь запечатать кутикулу.

Это не только помогает удерживать влагу и питательные вещества ваших волос, еще закрытая кутикула означает меньшее трение между прядями, что, в свою очередь, также означает меньше ломкости волос.

Потребности волос у всех разные, поэтому кому-то поможет простой кондиционер, а кому-то потребуются еженедельные увлажняющие маски для волос и масляные концентраты.

Используйте антиоксиданты

Волосы стареют так же, как и остальная часть тела: вот почему с возрастом у людей волосы истончаются. Стресс окислителей (тех свободных радикалов, о которых мы упоминали ранее) ограничивает скорость роста ваших волос.

Одним из способов, который, как показали исследования, способствует старению волос, являются антиоксиданты, поскольку они помогают бороться с окислительным стрессом и нейтрализовать свободные радикалы.

Во-первых, убедитесь, что вы придерживаетесь диеты, полной растительных продуктов, которые, естественно, богаты антиоксидантами. Вы также можете использовать целевые антиоксидантные питательные вещества или биологически активные добавки, чтобы дополнить свой здоровый рацион.*

"Ваше тело нуждается в достаточном количестве питательных веществ для поддержания здоровья волос, — говорит популярный диетолог Джессика Кординг, магистр медицинских наук, доктор медицинских наук, CDN, — витамин С, например, играет действительно большую роль в стимулировании выработки коллагена и помогает укрепить волосы".*

Вот почему добавка mbg для красоты и кишечника с коллагеном+ содержит не только высококачественные пептиды коллагена, но и витамины-антиоксиданты C и E, куркуму, сульфорафан-глюкозинолат и другие биологически активные вещества (гиалуроновую кислоту, L-глютамин) и микроэлементы (привет, любимый биотин). ).*

Вы также можете воспользоваться местными антиоксидантами в виде масел для волос, сывороток или спреев, которые особенно полезны для борьбы с окислительным стрессом, вызванным ультрафиолетовыми лучами или загрязнением окружающей среды. Просто ищите продукты, которые содержат витамины или другие распространенные антиоксиданты, такие как витамин Е (он же токоферол).

Щадящие прически

Хотя любой совет из этого списка применим для любого типа волос, тем, у кого текстурированные натуральные волосы, также, вероятно, нужно время от времени носить щадящие прически.

"Путь от коротких волос к длинным может показаться пугающим, — говорит Бранч. "Но прически, с собранными волосами прекрасно подходят для отращивания волос, перехода между двумя разными текстурами волос.

Несколько примеров, которые она рекомендует: плоские завитки, косички в хвостике и колоски.

"Но меняйте их каждые две недели и давайте себе перерывы между ними", — говорит она, чтобы избежать напряжения кожи головы, поскольку хронические слишком тугие прически могут вызвать выпадение волос.

"Защитные укладки — это просто те, которые помогают тем, у кого курчавые, вьющиеся волосы, продлить время между смачиванием и повторной укладкой, чтобы вы не причиняли регулярного вреда", — говорит Дикки.

Он также отмечает, что подготовка так же важна, как и выбранная прическа.

Например, если у вас действительно жесткая текстура, сначала высушите волосы феном и нанесите несмываемый кондиционер, чтобы волосы были достаточно увлажнены. Если у вас более рыхлые локоны, вы можете укладывать волосы во влажном состоянии.

Откажитесь от ежедневной горячей укладки

Если вы хотите укрепить и отрастить волосы, вы не можете использовать горячие инструменты ежедневно.

Горячая укладка работает, разрушая водородные связи в волосах. И когда вы пользуетесь феном или плойкой слишком часто, это может привести к субоптимальной влажности волос.

Одно исследование показало, что регулярная укладка горячими инструментами значительно снижает содержание влаги.

Если вы используете горячий инструмент, обязательно используйте термозащитное средство, которое может выдержать высокую температуру: ищите что-то, что защитит волосы до 400 ° F (насколько горячими могут быть некоторые фены и утюги) или, если вы используете натуральные масла, чем выше точка нагрева, тем лучше.