10 лучших качеств мужчины, которые делают его желанным

Как опрделить хорошего мужчину уже "на подлете"? 10 важных критериев позитивного партнера

Красивым мужчину делает не только его внешний вид, но и то, что внутри. Нет, не его органы, а его характер! У большинства из нас есть список качеств, которыми должен обладать хороший мужчина, не так ли? И давайте будем честными — этот контрольный список не дает нам сбиться на "черных овец". Для тех, кто не знает, что это за контрольный список, давайте поможем. Несколько характеристик позволяют узнать, есть ли у мужчины золотое сердце, а не просто красивое лицо. Несомненно, красивый мужчина выглядит очень привлекательно, но что происходит, когда вы не можете полноценно поговорить с ним о вещах, которые вам нравятся или важны для вас? Или что, если он просто плохой — жестокий человек, который кричит или демонстрирует деспотичные черты? Об этом пишет stylecraze.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Фото: Getty Images

Продолжайте читать, чтобы узнать из нашего руководства, какие качества искать в мужчине, которые заставят его стоять на целое футбольное поле выше других!

Что определяет хорошего мужчину?

Сказать, что вы хотите быть с "хорошим мужчиной", — двусмысленное утверждение. Люди могут подумать, что вы слишком наивны, ведь ничто не может быть таким черно-белым, как хорошее и плохое. Что женщина имеет в виду, когда она хочет быть с хорошим мужчиной, так это то, что они с самого начала имеют неотъемлемую связь друг с другом — физически, эмоционально и духовно.

Качества, которые нужно искать в хорошем мужчине

Фото: Getty Images

1. Уверен в себе

Фото: Getty Images

Мужчина, который уверен в себе, знает, чего он хочет, и не беспокоится о том, что другие могут подумать о нем. Он настойчив и получает то, что хочет. Мало того, он знает, чего заслуживает, и не соглашается ни на что меньшее. Такие мужчины редки и по своей природе привлекательны для женщин, обладающих уверенностью и напористостью на том же уровне. Это всегда отличное качество, которое нужно искать в мужчине, поскольку оно отражает ваше собственное понимание ваших ценностей и ценности.

2. Хороший слушатель

Фото: Getty Images

Это одно из классических качеств, которое, как говорят все, всегда нужно искать в мужчине. Много раз в спешке новых отношений мы склонны забывать о важности умения слушать. Очень важно, чтобы мужчина, с которым вы начинаете сближаться, был хорошим слушателем, который бы также сопереживал вашим эмоциям и переживаниям. Когда он делает это, он показывает, что глубоко заботится о вас и хочет, чтобы вы чувствовали себя лучше, когда вы делитесь с ним своими чувствами.

3. Вежлив ко всем

Фото: Getty Images

То, как он относится к другим, особенно к тем, кто ему служит, — отличный способ оценить его личность и качества. Простой способ проверить эту теорию — понаблюдать, как он обращается с официантом, когда вы на свидании. Хороший человек всегда будет вежлив и терпелив по отношению к обслуживающему персоналу, даже если обслуживание не на должном уровне. Но нетерпимый человек начнет злиться и суетиться из-за всей ситуации. Когда он так поступает, дамы, это красный флаг!

4. Амбициозный

Фото: Getty Images

В постоянном стремлении улучшить свою жизнь мы начинаем рисковать и искать вещи, которые сделают нас и нашу жизнь лучше. Отношения работают точно так же. Когда вы ищете мужчину, всегда ищите того, кто сделает вас лучше, будь то умственно, эмоционально или физически. Но этого недостаточно. Желаемый мужчина — это тот, кто постоянно пытается улучшить свою жизнь в первую очередь, будь то карьера или цели в фитнесе. Он амбициозен, и он также поощряет ваши личные цели, чтобы сделать ваши отношения успешными.

5. Не имеет предубждений

Часто женщины склонны отмахиваться от определенных характеристик мужчин, используя устаревшие утверждения, такие как "мужчины останутся мужчинами". Такие токсичные аффирмации нужно прекратить! Мир прогрессирует, и вместе с ним мы, женщины, находим путь к лучшему будущему.

Фото: Freepic

Если мужчина не открыт и не поощряет ваш прогресс и жизненный выбор, очевидно, что он не полностью уважает ваше мнение. Вы всегда можете попытаться занять место в его сердце и заслужить его уважение, но если у него устаревшее мышление, вы мало что можете сделать, кроме как оставить его. Попытка доказать кому-то, что ваша работа и желания ценны, — это не то, на чем вы должны сосредоточиться, если хотите добиться большего.

6. Делает вас своим приоритетом

Мужчина будет так же желанен для вас, как и вы для него. Когда у него есть чувства к вам, важно, чтобы он показал это, сделав вас и ваши чувства своим приоритетом. Когда вы становитесь его приоритетом, это дает вам чувство комфорта и безопасности, чтобы идти дальше и полностью вкладываться в отношения, поскольку это показывает, что он готов делать то же самое. Если он относится к тому типу людей, которые игнорируют ваши опасения и время от времени отказываются от вас без каких-либо разумных объяснений, вы заслуживаете кого-то намного лучше.

7. Делится с вами всем

Когда мужчина хочет, чтобы вы стали частью его жизни, он начинает делиться с вами своими идеями, мечтами и переживаниями. Он не боится быть эмоционально уязвимым перед вами. Это показывает, что у него глубокое сердце. Мало того, когда он делится с вами своими слабостями, это показывает, что он не боится ими владеть, что мгновенно делает его очень желанным мужчиной.

8. Хорошо информирован

Разве никому не нужен мужчина, который не знает о прогрессивном мире, в котором мы живем. Старомодные мужчины, которые думают, что женщины должны быть покорными и послушными, все еще существуют, и женщины должны держаться подальше от таких мужчин любой ценой. Человек, который хорошо осведомлен о несправедливостях, которым подверглись наши предки, чтобы сделать наше общество таким, какое оно есть сегодня, не только хорошо осведомлен, но и напорист, чтобы сделать мир лучше. Посмотрите, какой он информированный, дамы. Ведь он вполне может быть отцом ваших детей!

9. Заступается за вас, когда это необходимо

В вашей жизни может наступить момент, когда самые близкие вам люди начнут идти за вашей спиной или выставлять вас в негативном свете. Такие ситуации могут быть чрезвычайно изматывающими и могут произойти, когда вы меньше всего этого ожидаете. В эти периоды испытаний важно, чтобы ваш мужчина был рядом с вами, чтобы поддержать вас эмоционально, когда это необходимо, и даже был готов встать на вашу защиту перед людьми, которые против вас.

10. Держит свое слово

Фото: Getty Images

Человек, который держится за свои слова и не берет на себя обязательств, когда не уверен в своих обязательствах, — хранитель. Он спокоен, собран и осознает, как его слова влияют на вас. Такие парни ясны в своих намерениях и не хотят делать вас несчастными, давая вам ложные надежды и давая обещания, которые они не могут выполнить. Вместо этого, когда они создают план с вами, они гарантируют, что сделают это в то время, когда они могут полностью инвестировать все свое время в вас и только в вас.