Духовный шопинг. Как покупать меньше одежды и выглядеть лучше

Похоже пришло время для этичных покупок и осознанного потребления. Но как правильно ориентироваться в новых модных реалиях?

Когда я закрываю глаза и думаю о покупках, у меня возникает видение, которое кажется мне странно архаичным: мне помогает веселая и утонченная особа — она француженка или, по крайней мере, смутно европейка, одета в шарф, — и она протягивает мне бокал. шампанского, пока я примеряю пару обуви, которая мне идеально подходит. Я понимаю, что она изменят мою жизнь. Я покупаю ее, она бережно завернута в папиросную бумагу и уложена в коробку, и моя жизнь действительно меняется. Об этом пишет Рейчел Ташьян — редактор отдела моды в издании Harper's Bazaar

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Очевидно, это фантазия, которая во многом никогда не была реальностью (особенно последняя ее часть). Но это правда, что раньше шопинг был более медленным и приятным удовольствием. За последнее десятилетие, и особенно за последние пять лет, с бумом сверхбыстрой моды, великое американское времяпрепровождение за покупками было нарушено. Просто взгляните на хэштег #Sheinhaul в TikTok. Женщины рассказывают, какие вещи они купили в приложении, где большинство предметов одежды стоят от 5 до 17 долларов. Во многих случаях они тратят несколько сотен долларов, что может дать вам одно вечернее платье со значительной скидкой в ​​универмаге, но Шейн предлагает вам гору пакетов в пластиковой упаковке. В конце апреля компания была оценена более чем в 100 миллиардов долларов, что сделало ее одной из крупнейших компаний-единорогов в мире, по сути связанной со SpaceX. Это далеко от мягкой ткани, покрывающей одну (хотя и довольно дорогую!) пару элегантных ботинок.

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Быстрая мода, и в частности Шеин, часто упоминается в репортажах о климатическом кризисе и роли моды в нем. Даже если идея о том, что мода является самой загрязняющей отраслью в мире, предположительно является мифом, это все же бизнес, который процветает, убеждая потребителей, что нам нужно больше вещей. Во время пандемии, когда путешествия и другие виды развлечений были невозможны, покупки в Интернете (особенно с предлагаемыми раз в жизни скидками) стали новой формой досуга. Социальные сети подтолкнули нас (даже людей, выходящих за рамки средней демографической группы Shein, которая сильно искажает поколение Z) к тому, чтобы выработать привычку носить одежду один раз и выбрасывать.

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Это причиняет мне боль, потому что я люблю ходить по магазинам. Недавно я нашла у Шеина футболку за 7 долларов, на которой изображен скелет, отдыхающий в тележке для покупок и показывающий знак мира. Скелет был одет в симпатичный маленький наряд, который сам по себе легко можно было собрать на Шеине, а текст гласил: "Живи своей лучшей жизнью". Мне казалось, что я стал свидетелем пропаганды ужасного будущего шоппинга. Это то, на что надеются такие компании, как Shein: загробная жизнь — это магазин. Мы продукт. Мы мертвы — и нам это нравится.

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Посреди всего этого безумия появляется тонкий новый глянцево-черный манифест британского писателя Алека Лича: "Мир в огне, а мы все еще покупаем обувь". Лич — бывший редакционный директор Hypebeast, который теперь является консультантом, специализирующимся на устойчивом развитии и потреблении, а также основал в Instagram пространство устойчивой моды Future Dust. Этой весной в разговоре со мной он сказал мне, что, хотя большая часть рассуждений об экологичности и шопинге направлена ​​на то, чтобы заставить нас отказаться от покупок, его больше интересовало руководство, которое поможет нам лучше относиться к моде, в том числе к тому, как мы ее приобретаем. "Усилия по обеспечению устойчивости ничего не значат, пока наши покупательские привычки становятся все более и более объемными", — сказал он. "Прогнозируется, что в ближайшее десятилетие потребление будет только увеличиваться, а не уменьшаться".

Вы не отказываетесь от моды, а становитесь более активным наблюдателем.

"Покупки — это развлечение по большей части", — размышлял он. "Это может быть что-то, что действительно привносит нечто важное и приятное в вашу жизнь, но только тогда, когда это делается намеренно и вы фокусируетесь на этом процессе". Другими словами, он призывает к тому, чтобы мы стали более внимательными покупателями.

Лич пришел из мира уличной моды и провел годы в ловушке его миазмов разрекламированных продуктов и дропов — системы, которая, как он описывает в книге, создает среду, в которой потребители несколько раз в год подвергаются "нападкам" продуктов, которые продаются как лимитрованные коллекции, таким образом, ложно увеличивая срочность покупки. Но его уроки о том, как развивать более разумное отношение к одежде, в равной степени применимы к быстрой моде и мании трендов женской одежды. Книга пугающая, читается менее чем за час. И самое главное, вы станете более внимательным покупателем. Как нам достичь такой чистой нирваны? В самом деле, может ли быть этичное потребление при капитализме?

Один из ключей — избежать мании трендов, которая доминировала в дискурсе моды в течение последних нескольких месяцев. Бум ритейлеров быстрой моды, таких как Shein, создал впечатление, что огромное количество людей делают что-то невероятно нишевое одновременно, что просто не соответствует действительности. У Шеина нет узнаваемой эстетики, он скорее стремится предложить возможность каждой тенденции в любой момент. (Однажды в прошлом месяце, просматривая приложение, я увидела в продаже пару спортивных штанов с надписью "ПРЕКРАТИТЕ СМОТРЕТЬ НА МОЮ ЗАДНИЦУ" и пару с надписью "У МЕНЯ НЕТ ПОПы". Возможно, это часть их благовидных усилий. чтобы поощрить инклюзивность размеров.).

Простое инвестирование в собственное чувство личного стиля может сделать вас более устойчивым и уверенным покупателем, выяснив, какие тенденции вам действительно нравятся и как вы можете превратить их в то, что у вас уже есть.

В 2017 году, например, я купила пару кроссовок из оригинальной коллекции Вирджила Абло для Nike. Я продолжала носить их, даже когда примерно в 2019 году модные снобы решили, что они устарели. Конечно, теперь они являются предметами коллекционирования, а это своего рода цикл. Вы не отказываетесь от моды (что в любом случае было бы очень грустно), а скорее становитесь более активным и внимательным наблюдателем. На самом деле, вы все равно должны позволить моде соблазнить вас и стать жертвой ее иррационального притяжения. Просто помните, что это не обязательно означает покупку того, что покорило ваше сердце в моменте. По крайней мере, объекты вашей привязанности должны действительно работать, чтобы завоевать почетное место в вашей жизни.

Второе и более важное — это стать отличным проводником прекрасного и развить в себе более глубокое (даже духовное) отношение к своим вещам. Шопинг часто приводит нас к ощущению нехватки или чрезмерных затрат, но это не обязательно и не всегда именно так. В книге Лича есть график того, что, по нашему мнению, новый предмет или единица одежды сделает для нас, по сравнению с тем, что происходит на самом деле, и с тем, что должно произойти. Мы представляем, что наша жизнь улучшится (точно так же, как я описала выше). Напротив, продукт не соответствует нашим ожиданиям. Однако, когда вы покупаете что-то осторожно, или вдумчиво, или с утвердительным чувством, что эта одежда может дать вам уверенность, радость или даже просто удовольствие, важность покупки идет вверх и остается стабильной, пока (надеюсь, много лет спустя) вы так ее износите, что она уже не пригодна и не подлежит ремонту.

В частности, независимые ритейлеры, по словам Лича, который сейчас живет в Берлине, могут быть источниками знаний о продуктах и ​​брендах. "В некоторых из этих мест действительно есть такой удивительный способ представить контекст вокруг вещей таким образом, который я считаю действительно потрясающим", — сказал он, назвав, в частности, Tres Bien и Voo Store, базирующиеся в Швеции и Германии. , соответственно, но доступны для покупок на международном уровне. "Я думаю, что сейчас действительно хорошее время, чтобы снова начать думать о кирпиче и растворе. Люди также просто забывают, что можно получить от розничных продавцов. Если бы я искал сапожника, я бы просто позвонил в один из магазинов в Берлине испросил, кто твой сапожник?

Думайте о покупках как об исследовании и сборе знаний, другими словами, о вашем шансе увидеть не только то, как конкретный предмет подходит и ощущается, но и узнать больше о вселенной этого бренда. Подумайте, как она вписывается в ваш гардероб и в вашу жизнь. Ощущается ли оно амбициозным, прагматичным, реалистичным? (Здесь нет неправильных ответов!) Силуэт или ткань – это то, чего у вас уже много? Как только вы начнете более тщательно анализировать, вы обнаружите, что меньшее количество вещей соответствует вашим стандартам, и вы просто будете покупать меньше.

Но еще лучше, у вас будут вещи, которые вы действительно любите. Прошлой весной я провела несколько радостных сессий просмотра, когда коллекция Джонатана Андерсона Loewe Spring 2021 начала поступать в магазины. Это была одна из первых коллекций, которые я широко освещала во время первого раунда "пандемических недель моды".

Вещи Loewe очень часто выходят за рамки моего собственного бюджета, но я, конечно, фантазировала о жизни, которую я прожила бы в совершенно сумасшедшей синей вязаной юбке с пайетками и топе, которые волочились по земле и завязывались узлами, как выстиранная униформа русалки. В конце концов, я начала планировать покупку на память о сезоне, когда почувствовала, что действительно стану модным критиком. Я потратила три месяца, выбрасывая на него деньги, и наконец нашла его с большой скидкой. И каждый раз, когда я ношу его, я чувствую, что на самом деле нахожусь на линии фантастического восхождения, предсказанного мечтой о покупке. Это не относится ко всему, что у меня есть, но это стандарт, который я имею в виду.

Конечно, это касается не только крупных модных покупок и одежды для мероприятий. Это должно быть ежедневной практикой. Лич сказал, что это относится, например, к толстовке с капюшоном, которую он носил — это то, за чем он охотился и искренне верил. "Такой шоппинг действительно раздражает", — признал Лич. "Это занимает очень много времени — мне потребовалось так много времени, чтобы найти толстовку с капюшоном, которую я действительно люблю. Тебе действительно нужно приложить усилия, если для тебя покупка представляет важность".