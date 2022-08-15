15 августа 2022. Гороскоп для всех знаков зодиака

Что звезды говорят о тебе сегодня? Гороскоп на день учитывая самые яркие астрологические аспекты сегодняшнего дня по знакам зодиака.

ОВЕН

Звезды говорят, что это день успешных, многообещающих начинаний. Запустить новый проект, сменить имидж, бросить курить, записаться на фитнес, завязать романтическое знакомство или поискать новую работу? Что ж, время перемен настало – действуйте!

ТЕЛЕЦ

Отличный день, когда все дела будут удаваться. Равновесие в душе позволит Тельцу завтра провести этот день не только приятно, но и полезно: звезды гороскопа дарят ему заряд энергии и творческих сил.

БЛИЗНЕЦ

Звезды гороскопа советуют Близнецам быть осторожнее с деньгами: есть вероятность убытков и потерь. В первую очередь это может быть связано с невнимательностью и доверчивостью.

РАК

Звезды гороскопа предвещают Раку подарки судьбы. Скорее всего, приятные сюрпризы ожидают его в сфере бизнеса или финансов, но могут также затронуть личную жизнь или его отношения с людьми.

ЛЕВ

Стоит весь день держать руку на пульсе событий — не исключено, что ситуация потребует его осведомленности и подготовленности. Тщательно нужно следить за всем, что происходит вокруг. Возможно, кто-то пытается его дезинформировать или обвести вокруг пальца? На всякий случай рейтинг доверия Льва к малознакомым людям завтра должен стремиться к нулю.

ДЕВЫ

Звезды гороскопа завтра советуют ей подготовиться к острым моментам. Если же Дева не хочет провести в выяснениях отношений весь день, ей стоит быть гибче и дипломатичнее. И не путать чувство юмора с безжалостной сатирой.

ВЕСЫ

Будут настроены не просто на результат, а на результат самый лучший! Во всем, за что бы они ни взялись, Весы будут оглядываться на других, стремясь их опередить. Вот почему день отлично подходит и для рабочих подвигов, и для карьеры.

СКОРПИОН

Звезды гороскопа наделяют его активностью и упорством, предвещая успех в делах. Любую задачу он будет выполнять добросовестно и тщательно. Единственное "но": требовательность Скорпиона будет распространяться и на окружающих: если кто-то не соответствует его высоким ожиданиям, Скорпион завтра способен высказать ему это прямо в лицо.

СТРЕЛЕЦ

Люди, сами того не замечая, будут тянуться к Стрельцу, поддерживая его идеи, спрашивая совета, предлагая помочь. Если же Стрелец рискнет попробовать себя в качестве оратора или выступит инициатором каких-то проектов, результат превзойдет все ожидания.

КОЗЕРОГ

Стоит посвятить себя текущим делам — это будет получаться лучше всего. Звезды гороскопа наделяют Козерога внимательностью и аккуратностью, позволяя переделать все то, до чего раньше у него просто не доходили руки: ответить на письма, заняться уборкой, продумать каждую мелочь, походить по магазинам, разработать план действий… А вот глобальные, ответственные задачи Козерогу завтра решать не стоит.

ВОДОЛЕЙ

Будет интересно все вокруг, звезды гороскопа наделяют его активностью, эмоциональностью, творческой энергией и неуемным любопытством! Единственное, что ему будет невероятно трудно делать, это заниматься рутиной – разве что он найдет в ней изюминку, сумев разжечь в себе спортивный азарт.

РЫБЫ

Завтра вы способны преуспеть в любых областях, связанных с деловой сферой жизни. Ждет удача и рост в карьере, работе, бизнесе, деньгах. Покупки, сделанные завтра, обещают оказаться удачными, планы – жизнеспособными, а запущенные проекты прибыльными.