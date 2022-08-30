Карта дня 30 августа. Прогноз для знаков зодиака на Таро

Рассматриваем основные предсказания карт таро на день 30 августа 2022 года. По информации астролога и таролога Анжелы Перл

Овен

Карта дня "Рыцарь кубков"

Возможно, вы получите такую эмоциональную подпитку, которая вознесет вас на седьмое небо. Используйте эту возможность, чтобы устроить свои дела.

Телец

Карта дня "Туз жезлов"

Проявляйте инициативу и решительно двигайтесь вперед. Не будьте восторженны, нетерпеливы и самонадеянны.

Близнецы

Карта дня "Восьмерка кубков"

Вам придется расстаться с тем, что было давно или хорошо знакомо — настала пора искать новые пути. Не отступайте.

Рак

Карта дня "Семерка жезлов"

Не бойтесь перемен. Доверьтесь интуиции и слушайте сердце, оно сейчас подсказывает верные решения.

Лев

Карта дня "Король денариев"

Вы можете подвести итоги своего труда и порадоваться им. Позвольте себе немного отдохнуть.

Дева

Карта дня "Паж мечей"

Вас будут критиковать, ваши предложения могут отвергнуть. Будьте готовы к этому. Возможно, та критика, которую вам придется выслушать, содержит немало ценного.

Весы

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Ждите хороших новостей и благоприятных перемен. Если вы собирались начать что то новое, то у вас есть хороший шанс добиться успеха.

Скорпион

Карта дня "Рыцарь денариев"

Беритесь лишь за дела серьезные и проверенные.Никому не удастся обвести вас вокруг пальца.

Стрелец

Карта дня "Дама мечей"

Вам может удастся самый фантастический трюк. Если вы до сих пор чувствовали себя стесненно, то теперь у вас есть шанс принять правильное решение и освободиться от этого.

Козерог

Карта дня "Дама кубков"

Не расслабляйтесь на работе и не принимайте желаемое за действительное. Не исключено, что вы можете пострадать из-за чужих негативных эмоций.

Водолей

Карта дня "Восьмерка денариев"

Вам предстоит начать что-то новое. Может быть, это будет учеба или новое задание по работе. Вас ожидает успех.

Рыбы

Карта дня "Туз мечей"

Вам придет в голову блестящая идея, которая поможет решить надоевшую проблему. Будьте внимательны и готовы "к приему сигнала".