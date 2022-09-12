Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 сентября

Удача для Львов, спокойствие для Стрельцов и любовный день для Близнецов — чего ждать от звезд 12 сентября

Овен

Очень вероятно сбудется то, чего Овны так долго ждали. Сегодня можно смело гордится и делиться своими достижениями.

Телец

Постарайтесь начать неделю не слишком активно, приберегите силы. Тогда и настроение будет хорошим и дела пойдут вверх.

Близнецы

День для выражения своей страсти в любовных отношениях. Если давно что-то задумывали сказать своей половинке — сейчас самое время.

Рак

Сегодня поистине ваш день. Постарайтесь выжать из него максимум. Отдыхайте, планируйте и сделайте то, что давно хотели.

Лев

Сегодня фортуна — это про Львов. Удача будет подстерегать на каждом шагу!

Дева

Все — как должно быть! Постарайтесь не обращать внимания на завистников и недоброжелателей — вам это не нужно.

Весы

Ваши идеи непременно оценят. И долгожданная награда не заставит ждать.

Скорпион

Эмоции будут овладевать вами. Но старайтесь держать марку и не поддаваться на манипуляции вашей легкомысленной стороны.

Стрелец

День будет вполне спокойным. Все планы вы выполните спокойно и хорошо отдохнете.

Козерог

Сегодня ваш день, козероги. Не стоит в себе сомневаться — если сердце подсказывает действовать, то пора!

Водолей

Звезды рекомендуют вам побеспокоится о здоровье. Ведь что скоро вас ждут новые возможности, нужно быть готовым.

Рыбы

Энтузиазм будет давать о себе знать. Но старайтесь притормозить и дать себе выдохнуть. Правильные решения придут во спокойствии.

Источник: астрологический прогноз от Марины Скади

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