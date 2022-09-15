Овны, Козероги, Близнецы. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 сентября 2022 года

Сегодня лучше не начинать новые дела, а сосредоточиться на старых. Впрочем, для некоторых знаков Зодиака звезды подготовили сюрпризы.

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Овен

Обратите внимание на здоровье, не игнорируйте сигналы организма. Избегайте семейных конфликтов, уделите время родным, проявив заботу.

Телец

Не обращайте внимания на всякие пустяки. Сохраняйте спокойствие и рассудительность. Отношения с близкими могут складываться напряженно.

Близнецы

Не исключено, что вам придется принимать важные решения. Нужно взять себя в руки и реально оценить обстановку. Не спешите с выводами.

Рак

Придерживайтесь здравого смысла. Сильные эмоции будут мешать сосредоточиться. В личной жизни порадуют приятные перемены.

Лев

Благоприятный день для долгосрочного планирования. Смена обстановки принесет вам массу новых впечатлений, поездки будут удачными.

Дева

Сохраняйте спокойствие и избегайте конфликтных ситуаций. На работе стоит реально оценить свои возможности и не взваливать на плечи непосильных обязанностей.

Весы

Перед вами откроются новые возможности и перспективы, главное не упустить подходящий момент. Покупки будут удачными, вы наконец то сможете приобрести желаемое.

Скорпион

Благоприятное стечение обстоятельств поможет вам решить важный вопрос. Используйте это время для укрепления деловых связей. Любые поездки пройдут успешно.

Стрелец

Не стоит принимать важные решения второпях, нужно взвесить все за и против. Благоприятный день для решения финансовых вопросов. С покупками лучше повременить.

Козерог

Новые знакомства станут не только интересными, но и полезными. Отношения, которые начнутся в этот день, смогут перерасти в красивую историю любви.

Водолей

У вас получится решить личные проблемы. Но помните — нельзя предъявлять слишком завышенные требования к партнеру, это может вызывать разногласия.

Рыбы

Хороший день для решения финансовых вопросов. Смена обстановки пойдет на пользу, поездки будут успешными. Не исключены денежные поступления.

Источник: астрологический прогноз от Марины Скади

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ