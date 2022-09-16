Энергетический сильный день. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 сентября 2022 года

Звезды обещают сегодня день, насыщенный светлыми эмоциями и радостными победами

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Овен

Сегодня у вас будет шанс проявить инициативу на работе и если вы постараетесь — откроются хорошие перспективы. Ваш талант по достоинству оценит начальство.

Телец

Звезды подготовили для вас настоящий праздник — возможно вам предложат повышение на работе или новый интересный проект, выгодное размещение денег или на вас свалится наследство. Личная жизнь тоже порадует, голова будет кружиться от приятного свидания.

Близнецы

Вам важно сегодня сосредоточится на том, что вы делаете и еще раз оценить собственные перспективы. Возможно, вы занимаетесь не тем, чем хотели бы. Не расстраивайтесь — у вас хорошие шансы изменить все к лучшему.

Рак

Постарайтесь сегодня быть максимально спокойными и справедливыми. Не время выяснять отношения с коллегами, впрочем, дома тоже лучше избегать излишних эмоций. Вечер лучше провести в уединении.

Лев

Помните о том, что ваша сила может не только созидать, но и обидеть. Проявите мудрость — она поможет в сложившейся ситуации не нажить себе влиятельных врагов.

Дева

Постарайтесь воздержаться от оценочных суждений — вы можете ошибаться. критика, которая сегодня поступит в ваш адрес может быть очень конструктивной, прислушайтесь.

Весы

Если вас мучает прошлый негативный опыт или гнутут уже совершенные ошибки — сегодня есть шанс избавиться от этого. Прислушайтесь к советам родных. Уделите им больше времени.

Скорпион

Любое начатое сегодня дело обречено на успех. И вы это заслужили. Воспользуйтесь расположением звезд и решите все свои зависшие задачи — это касается не только профессионального поля, но и личной жизни.

Стрелец

Если вы долго сомневались в себе и не решались сделать шаг навстречу новому — не сомневайтесь больше. Идеальный день для начала новых отношений, старта учебы или повышения квалификации.

Козерог

От романтического свидания лучше отказаться — направьте свою энергию на профессиональную деятельность. Хороший день, чтобы пересмотреть свой рацион или купить абонемент в спортзал.

Водолей

У вас есть все шансы переубедить оппонентов и выиграть при этом очень выгодный контракт. Или же начать новое дело, заручившись поддержкой партнеров. Действуйте. Главный враг сегодняшнего дня — лень.

Рыбы

Максимально продуктивный день. Вам удасться справиться с самыми сложными задачами. Эта энергия победителя будет долго вам помогать в будущем.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ