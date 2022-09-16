Могут горы свернуть! ТОП-3 самых темпераментных знака Зодиака

Расположение звезд влияет на формирование темперамента человека. А уже темперамент влияет на характер и поведение личности. Астрологи утверждают — зная тип темперамента, можно легко и правильно скорректировать собственную судьбу, а также построить прекрасные взаимоотношения с друзьями, близкими, коллегами. Выделяют три самых темпераментных знака Зодиака.

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Овен

Овны — чистые холерики, порывистые экстраверты. Они всегда завоеватели, лидеры, почти всегда не терпеливы и упрямы, готовы в любой ситуации отстаивать свое мнение. При этом Овны великодушны и щедры, ранимые и романтичные. У них прекрасное чувство юмора. Люди, рожденные под этим знаком, великодушны и дружелюбны, способны посмеяться над собственными ошибками. Они интересные собеседники.

Лев

Им присуща эмоциональность сангвиников и неуравновешенность холериков. Живут в основном по собственным правилам, пытаясь привить эти правила всем остальным. Активные, амбициозные, энергичные — в их руках горит любое дело. Вспыльчивые, не терпят пренебрежительного отношения к себе. им, как представителям огненного знака, присущ эгоизм и высокомерие. Львы щедры и благородны, как истинные цари. Любят делать дорогие подарки и совершать красивые поступки от души.

Скорпион

Их темперамент на 90% холеричный и на 10% меланхоличный. Эмоциональные и умные Скорпионы обладают сильным волевым характером, они способны противостоять самым сложным трудностям, при этом не терять энергию. Скорпионы злопамятны, они никогда ничего не забывают. При этом представители этого знака очень преданные и внимательные, они всегда готовы прийти на выручку.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ