Умерла Хилари Мантел, дважды лауреат Букеровской премии и автор "Волчьего зала"

Мантел стала первой женщиной-литератором, получившей две Букеровские премии

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В 70 лет скончалась Хилари Мантел, Дама-Командор ордена Британской империи и дважды лауреат Букеровской премии. Об этом пишет Daily Mail.

Ее редактор сообщил, что смерть писательницы была неожиданной, она работала над новым романом за несколько дней до смерти. Причиной смерти стал обширный инсульт. Писательница с 19 лет страдала эндометриозом.

Хилари Мантел прославилась своей знаменитой трилогией о Кромвеле: романами "Волчий зал", "Внесите тела" и "Зеркало и свет".

Мантел — первая женщина-литератор, ставшая дважды лауреатом Букеровской премии. И лишь четвертый писатель удостоенный такой чести. В 2006 году она стала командором ордена Британской империи, а в 2014 году — Дамой-Командором этого ордена, что позволило ей использовать титул "Дама". Также Хилари стала почетным доктором словесности в Оксфорде.

[ + – ] Трейлер сериала "Волчий зал"

Автор продала миллионы экземпляров своих романов по всему миру за свою многолетнюю карьеру.

Джоан Роулинг была одной из многих, кто отдал дань уважения автору бестселлеров. Она написала, что сегодня "Мы потеряли гения".

Напомним, роман трилогии "Волчий зал", был опубликован в 2009 году, и только в Великобритании было продан 1 миллион экземпляров.

Трилогия была экранизирована ВВС в 2015 году, сериал был высоко оценен критиками и получил восемь номинаций на "Эмми".

Главные роли в нем исполнили Дэмиен Льюис (Генрих VIII) и Клэр Фой (Анна Болейн).