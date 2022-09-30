Скорпионам — успех, Стрельцам — спокойствие. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 сентября 2022 года

День, когда лучше не сомневаться в себе и принимать все решения спокойно.

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Овен

Хороший день, чтобы признать свои ошибки и, если надо, извиниться за них. Любые решения сегодня лучше принимать продуманно и осторожно, спешка и спонтанность сыграют плохую службу.

Телец

Тельцам надо поберечь свои силы, энергии на трудоемкие дела не хватит. Лучше закончить все старые задачи и отдохнуть. Не забудьте сегодня позвонить родителям.

Близнецы

Не стоит сомневаться в собственных силах и профессионализме. Не слушайте критику со стороны. Сосредоточьтесь на результате своего дела, он покажет, что вы — лучше других.

Рак

Сегодня лучше не одалживать денег и не брать в долг. Высокая вероятность, что вы не сможете вернуть одолженное. Не огорчайтесь, если кто-то из близких не проявит к вам внимания. Вскоре вас ждут важные и хорошие новости.

Лев

День будет благоприятным для ухода за собой. Побалуйте себе масками, приемом ароматной ванны или новыми средствами по уходу за телом и волосам.

Дева

Прислушайтесь к совету близких людей, он будет дельным и поможет вам принять важное решение. Финансовые операции лучше отложить на следующую неделю.

Весы

Если вы давно планировали освоить новую профессию — сегодня благоприятный для этого день. Не сомневайтесь в себе и не промедляйте, любой потенциал имеет срок годности.

Скорпион

День б,лагоприятный для дальних поездок и командировок. Все, за что возьметесь сегодня, принесет успех. Вечером вас ждет теплый прием в родном доме или душевное общение со старыми друзьями.

Стрелец

Постарайтесь сегодня сбавить скорость жизни, не торопитесь и не хватайтесь за все дела сразу. Выдержка и спокойствие — ваши лучшие друзья в этот день. В личной жизни ждут приятные неожиданности.

Козерог

Не стоит обращать внимания на неурядицы в отношениях с любимым человеком: это временные трудности, которые скоро минуют, а вывод об отсутствии взаимопонимания – абсолютно ложный.

Водолей

День, когда надо хорошо поработать, а вечером — приятно отдохнуть. Сегодня возможна встреча, которая изменит вашу личную жизнь. Не сомневайтесь в собственном обаянии.

Рыбы

Избегайте общения с неуравновешенными людьми, которые будут вам встречаться сегодня. Попытайтесь трансформировать негативные мысли в позитивные. Вечером хорошо будет прогуляться на свежем воздухе.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ