Успех для Тельцов и сражение для Львов. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 октября 2022 года

День непростой, динамичный, наполненный как приятными неожиданностями, так и случайными потерями. Звезды рекомендуют сегодня не лениться и избегать токсичных людей.

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Овен

Овнам сегодня надо сконцентрироваться на текущих делах, которые требуют немедленного завершения. И сразу же после этого — планировать новые. Душевного равновесия поможет достичь уединение и тишина.

Телец

Сегодня вас ожидает очень динамичный и напряженный день. Но если удастся максимально мобилизировать свои силы вы — вы добьетесь хороших результатов. Во второй половине дня можно смело размышлять о перспективах, строить долгосрочные планы.

Близнецы

Благоприятный день чтобы избавиться от всего прошлого, удалить накопленный негатив, сделать генеральную уборку дома, освежить мысли. Здоровый эгоизм сейчас ваш первый друг. вечер лучше провести дома.

Рак

Сегодня Вселенная может испытывать Раков на прочность небольшими, но частыми неудачами. Не огорчайтесь и не давайте волю эмоциям. Действуйте спокойно, но не промедляйте в решениях. Удача снова улыбнется вам ближе к вечеру.

Лев

Львам полезно сегодня подкрепить уверенность в собственных силах. Для этого подойдет как физические нагрузки, так и интеллектуальные. Не стесняйтесь отстаивать свою точку зрения, не реагируйте на колкости недоброжелателей.

Дева

Откажитесь от негативных мыслей. Не рубите с плеча в вопросах личного плана. Постарайтесь сегодня окружить себя добродушными и светлыми людьми, избегайте даже малейших конфликтов.

Весы

Меркурий в знаке Весы подарит внутреннюю гармонию и спокойствие. Однако очень важно отказаться в этот день от самокопания и пустых разговоров. Время — самый ценный ресурс, помните об этом.

Скорпион

Благоприятный день для всего нового — можно начинать поиски новой работы, менять жилье, планировать отпуск, начинать ремонт, покупать новую мебель. Впрочем, деньги тратить нужно осторожно. Главное в этот день — не лениться.

Стрелец

Звезды помогут вам реализовать самые заветные желания. Воспользуйтесь их благосклонностью и начните активное движение к мечте. Также сегодня очень полезно будет позаботиться о здоровье, сходить на массаж или провести вечер на свежем воздухе.

Козерог

Сегодня вам важно помнить, что любая победа — это тяжелый и упорный труд. Не экономьте силы на работе, не избегайте дополнительных нагрузок или обязательств. На личном фронте вам следует проявить инициативу и определиться как дальше будут развиваться ваши отношения с партнером.

Водолей

Водолеям надо отдохнуть. Их бурлящая энергия требует выхода в более спокойное, творческое русло. Хорошее время для посещения концертов, музеев, выставок. Душевные разговоры с близкими людьми помогут расслабиться.

Рыбы

Рыбам сегодня лучше не отвлекаться от рабочего процесса и не терять бдительности на работе. есть риск конфликта с руководством. От финансовых операций также лучше отказаться на целую неделю.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ