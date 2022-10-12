"Виноградная гроздь". Лунный календарь на 12 октября 2022 года

Это день праздника, энергии, вдохновения и чувств — лучший день для свадьбы и помолвки, знакомств и начала романтических отношений.

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17-й лунный день. Символ дня "Виноградная гроздь". Это день праздника, энергии, вдохновения и чувств — лучший для свадьбы и помолвки, знакомств и начала романтических отношений.

Сегодня нельзя выяснять отношения, сквернословить, ругаться, обижаться. комплексовать и вспоминать старые обиды.

Рекомендуется делать все, что выходит.

В бизнесе – это лучший день для презентаций и рекламных компаний, а также для корпоративных вечеринок.

Семнадцатые лунные сутки – лучшее время для праздничного застолья, задушевных разговоров, приятных откровений. На столе обязательно должны быть фрукты, особенно — виноград. А вот алкоголя лучше отказаться, как и от жирной пищи.

От стрижки волос лучше отказаться, по восточным поверьям стрижка в этот день может привлечь злых духов.

Лучший день из всего Лунного месяца для интимных отношений. Это – праздник секса. Заниматься им не только можно, но и нужно.

Луна в знаке Телец

Напряжение предыдущих дней, связанное с прохождением Луной знака Овна, падает. В дни Тельца люди чувствуют себя спокойно, надежно, умиротворенно. Почва больше не уходит из-под ног, мы твердо стоим на земле и чувствуем себя вполне уверенно. Мысли уже не скачут в голове как сумасшедшие, да и реакция замедляется. В дни Тельца мы все немного тугодумы. К тому же теперь нас трудно сдвинуть с места, появляется некоторая склонность к упрямству. Мы становимся мирными и медленными. Поэтому возможны ошибки из-за замедленной реакции и неспособности быстро принимать решения.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ