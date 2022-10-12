Астрологи назвали знаки зодиака, у которых постоянно не хватает денег до зарплаты

У представителей этих знаков зодиака никогда не хватает денег до зарплаты, часто они еще и влезают в долги.

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В современном мире, где любой шаг требует определенных затрат, без денег нельзя нормально существовать. Люди пытаются не только зарабатывать, но и грамотно распоряжаться денежными средствами. Многим это удается, в результате чего они никогда не оказываются на мели. Но все же далеко не каждый может спланировать свои расходы и распределить их равномерно, чтобы не взорвать бюджет.

Некоторым всегда не хватает денег до зарплаты, а в конце каждого месяца им не за что купить даже базовый набор продуктов. По словам астрологов, есть несколько знаков зодиака, которые чаще других испытывают постоянные трудности с финансами.

Рыбы

У мечтательных людей этого созвездия с деньгами всегда напряженно. Это при том условии, что Рыбы их зарабатывают в достаточном количестве. Они творчески подходят к решению любой задачи, получают отличные результаты, за которые их готовы щедро вознаграждать. Но Рыбы все равно до конца месяца оказываются без средств к существованию. Все дело в том, что представители этого знака часто забывают контролировать свои расходы и спускают все деньги еще в середине, а иногда и в начале месяца.

Близнецы

У представителей данного зодиакального созвездия нет привычки планировать что-либо, потому что они по своей натуре – мастера импровизации. Близнецы не отличаются бережливостью и разбрасываются деньгами, когда таковые у них появляются.

В конце концов они потратят на сиюминутные нужды всю зарплату в один день и будут вынуждены сидеть до следующей с пустым кошельком. Такая ситуация у Близнецов складывается часто, однако никаких выводов они не делают и продолжают повторять те же ошибки.

Стрелец

Расточительство людям этого знака не свойственно, но это не спасает Стрельцов от того, что до зарплаты им не будет хватать денег. Они перестанут тратить и будут экономить на самом необходимом.

Представители этого знака постараются сохранить максимальную сумму, отложить ее. В конце концов в погоне за сбережениями они будут лишать себя всех удовольствий и сидеть с пустым кошельком. Особенно актуально последнее будет за неделю или чуть больше перед зарплатой.