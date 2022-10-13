Восстановите собственные силы. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 октября 2022 года

Сегодня очень полезно будет позаботиться о собственном теле, порадовать себя полезной покупкой, избавиться от навязчивых мыслей — это поможет восстановить силы и утраченную энергию.

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Овен

Напишите детальный план дел на день и только тогда приступайте к действиям. Также сегодня составте долгосрочные планы, которые касаются карьеры и крупных вложений, ведь сейчас удачное время для фундамента чего-то масштабного.

Телец

Вы излишне сконцентрированы на чем-то, что на самом деле препятствует исполнению задуманного. Поэтому возможно результат не будет соответствовать ожиданиям. Расслабится поможет хорошая компания.

Близнецы

Постарайтесь не подавлять свои эмоции, делитесь с близкими вашими мыслями и что вас беспокоит и проявляйте свою любовь и заботу. На работе постарайтесь делать все своевременно.

Рак

Сегодня вам будет казаться, что жизнь свернула с удачной колеи. Это не так и вскоре пессимизм пройдет. У вас впереди очень успешный проект и новая яркая любовь.

Лев

Вы должны быть собраны и внимательны. Возможно, придется пройти какие-то испытания, чтобы подтвердить свои умения и статус. Если вы будете собранным и уверенным – все получится.

Дева

Позаботьтесь о близких, переспросите, кому нужна помощь. Хорошее время для нового дела — возможно, вы начинаете мастерить физический объект или начинаете проект, включающий садоводство, питание, диету и физкультуру.

Весы

Советы близких будут дельными и помогут вам в принятии решения. прислушайтесь к ним и если надо — попросите помощи. Проведите вечер без лишней суеты.

Скорпион

Возможно именно сегодня вы встретите свою любовь. Будьте внимательны к знакам судьбы — они подскажут верное решение. У вас будет причина для радости.

Стрелец

Доверяйте только своим. Не слушайте критиков — они сегодня попытаются вас выбить из колеи. На работе ждут хорошие новости, не бойтесь взять на себя дополнительную ответственность.

Козерог

Хорошее время избавиться от старых проблем. Не конфликтуйте, лучше сосредоточьтесь на результате, который от вас ждут. Вечером позвольте себе расслабится.

Водолей

Наберитесь терпения и не поддавайтесь на провокации конкурентов. Удача будет на вашей стороне. Не отправляйтесь в дальние места без надобности. Будьте поближе к дому.

Рыбы

Идеальный день для начала нового дела. Это может быть хорошее предложение по работе или личная встреча, которая перерастет в серьезные отношения.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ