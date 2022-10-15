15 октября 2022 года: Куприян и Устинья - что нельзя делать в этот день
Древние поверья говорят, что сегодня нельзя надевать яркую одежду. Считалось, что это привлечет к человеку лишнее внимание, а оно сегодня нежелательно.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит Киприана и Устину. Считается, что они оберегают от нечисти и зла.
В мире отмечают день сельских женщин.
Также 15 октября — день борьбы с раком молочных желез и Европейский день здоровья груди.
Что нельзя делать 15 октября?
► надевать яркую одежду
Народные поверья и приметы:
► Киприан и Устинья спасают от нечистой силы, чар, наваждений, злых духов
► этот день считался одним из наиболее подходящих для очищения от наваждений, ведомостей: от злого очарования просили девушки упасти Устинью, а парни — Куприяна
Родились сегодня:
1844 — Фридрих Ницше, немецкий философ, филолог, поэт
1960 — Евгений Комаровский, украинский педиатр, автор научных трудов о здоровье и воспитании детей, телеведущий.
День ангела празднуют:
Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Иван, Касьян, Куприян, Константин, Михаил, Петр, Сильван, Степан, Тереза, Федор, Устина и Яков
А также в этот день:
1581 — в Париже королева-мать Франции Екатерина Медичи представила своим гостям первый в истории публичный балет — "Комичный балет королевы"
1582 — папа Григорий XIII ввел григорианский календарь
1666 — английский король Карл II впервые надел жилет, введя новую моду
1880 — спустя 632 года после закладки первого камня завершено строительство Кельнского собора
1912 — открылся Рижский зоопарк
1940 — на экраны кинотеатров вышел фильм Чарли Чаплина "Великий диктатор"