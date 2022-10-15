15 октября 2022 года: Куприян и Устинья - что нельзя делать в этот день

Древние поверья говорят, что сегодня нельзя надевать яркую одежду. Считалось, что это привлечет к человеку лишнее внимание, а оно сегодня нежелательно.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит Киприана и Устину. Считается, что они оберегают от нечисти и зла.

В мире отмечают день сельских женщин.

Также 15 октября — день борьбы с раком молочных желез и Европейский день здоровья груди.

Что нельзя делать 15 октября?

► надевать яркую одежду

Народные поверья и приметы:

► Киприан и Устинья спасают от нечистой силы, чар, наваждений, злых духов

► этот день считался одним из наиболее подходящих для очищения от наваждений, ведомостей: от злого очарования просили девушки упасти Устинью, а парни — Куприяна

Родились сегодня:

1844 — Фридрих Ницше, немецкий философ, филолог, поэт

1960 — Евгений Комаровский, украинский педиатр, автор научных трудов о здоровье и воспитании детей, телеведущий.

День ангела празднуют:

Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Иван, Касьян, Куприян, Константин, Михаил, Петр, Сильван, Степан, Тереза, Федор, Устина и Яков

А также в этот день:

1581 — в Париже королева-мать Франции Екатерина Медичи представила своим гостям первый в истории публичный балет — "Комичный балет королевы"

1582 — папа Григорий XIII ввел григорианский календарь

1666 — английский король Карл II впервые надел жилет, введя новую моду

1880 — спустя 632 года после закладки первого камня завершено строительство Кельнского собора

1912 — открылся Рижский зоопарк

1940 — на экраны кинотеатров вышел фильм Чарли Чаплина "Великий диктатор"