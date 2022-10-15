Пташку из "Азовстали" пригласили спеть в "Голосе страны"

Создатели проекта "Голос страны" предложили защитнице Азовстали Екатерине Полищук с позывным "Пташка" выступить в суперфинале украинского шоу.

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Видео, где она поет на "Азовстале", облетело весь мир, а за освобождением "Пташки" из российского плена наблюдала вся страна.

Создатели возвращающегося на телеэкраны проекта "Голос страны" предложили парамедику выступить в суперфинале сезона. "Пташку" пригласил лично продюсер Big Entertainment Shows Владимир Завадюк.

"Я очень сильно хочу радовать людей, которые вдохновляются моим пением. Если это воспламеняет сердца, я, конечно, буду петь. Думаю, надо будет смотреть по моему физическому и нравственному состоянию и по моему месту пребывания. В первую очередь для меня важно возвращение ребят из плена", – сказала девушка прямом эфире "Сніданку з 1+1".

Кроме того защитница рассказала, какие у нее дальнейшие планы и цели.

"Победа – величайшая мечта. Пока трудно сказать. Все будет зависеть от того, как будет развиваться геополитическая ситуация в Украине. И сейчас моя величайшая цель и обязанность – возвращение всех пленных, потому что это мои собратья. Я понимаю, где они, я понимаю , что с ними, я понимаю, что им очень нужно домой. Они не заслуживают быть там", — рассказала Екатерина.

Девушка всех заинтриговала, что совсем скоро украинцы услышат новую песню в ее исполнении.

"Мое пение совсем скоро вы услышите, и это будет самая главная песня, которую вообще можно себе придумать, это будет совсем скоро, но узнаете немного позже", — сказала "Птичка".