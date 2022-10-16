Депрессивный, трагический и кровавый 2023 год для России - прогноз известного российского астролога

Депрессивный, трагический и кровавый 2023 год для России может стать последним годом существования страны в тех границах, в которых она находиться сейчас. Такой астропрогноз сделала известный российский астролог Татьяна Калинина.

Related video

Депрессивный, трагический и кровавый 2023 год для России может стать последним годом существования страны в тех границах, в которых она находиться сейчас. Такой астропрогноз сделала известный российский астролог Татьяна Калинина.

По ее прогнозам, 2023 год — это поворотный год для РФ, время, когда много чего может измениться. Например, состав руководящей верхушки, границы территории, социально-политическая обстановка, экономическая и военная ситуация.

Так, с 26 января 2023 года в гороскопе России начинается период Марса. Астролог напоминает: Марс — это классический показатель войны. Его движение и расположение свидетельствует о том, что военное противостояние России с соседями будет продолжаться весь 2023 год.

Более того, активные и жестокие военные действие будут проходить непосредственно на территории самой России. Они будут усиливаться и не остановятся как минимум до 14 февраля 2024 года. Этому будут предшествовать неудачные для РФ боевые события на территории Украины, частичная мобилизация, объявленная в России, ситуацию только ухудшит.

Период сильного ослабления российской армии начнется с 24 октября 2022 года. "Вторую армию мира" ждут колоссальные потери живой силы и военной техники.

Расположения Солнца в гороскопе страны — а оно весь год будет в падении - указывает на то, что в 2023 году экономика России сильно пострадает, новая волна экономических санкций — неизбежна. Также возможен ряд международных конфликтов, разрыв дипломатических отношений с другими странами. Внутри страны будет разгораться политическое противостояние, которое неминуемо приведет к острым конфликтам, поиску виновных и даже физическому устранению некоторых высокопосталенных чиновником.

Также специфическое расположение Луны — в Скорпионе. Это указывает на то, что на Кремль потеряет свою независимость, на него будет оказываться внешнее давление. Вся Россия может поменять свой статус — и Луна в Скорпионе явно не говорит о том, что этот статус будет хорошим или оптимистичным. Скорее наоборот.

Астролог прогнозирует — Россия будет весь год в недружелюбной изоляции. Более того, звезды говорят о том, что часть земель России будет отсоединена.

При этом ожесточенная политическая борьба внутри страны не закончится. Летом 2023 года Марс — в падении, в знаке Рака. Такое положение планет Россия заполучает на целый год. Это означает, что военные действия затронут практически все регионы РФ — кровавый год принесет миллионы смертей, разрушенную инфраструктуру и масштабные экономические потери. Пик трагических событий припадает на период с 26 февраля по 16 апреля 2023 года. В конце апрель 2023 года Россию ждут изменения в границах. Это могут быть потери регионов с спорным историческим прошлым.

Масштабные разрушения инфраструктуры из-за военных действий могут начаться с 12 июня 2023 года. Относительно безопасным регионом останется только Сибирь. Больше всего пострадают регионы, которые расположены близко к европейским границам и территории Украины. Летом 2023 года Россия, по прогнозам астролога, вынужденно откажется от полуострова Крым.

Источник:

https://www.youtube.com/watch?v=v0qeQ3-8RN8&t=3349s