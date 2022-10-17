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Стиль жизни

Кайя Гербер вышла в свет в голом платье

кайя гербер, дочь синди кроуфорд, голое платье, вечернее платье, модный выход
Фото: Getty Images | Кайя Гербер на гала-вечере Academy Museum

Для звездного гала-вечера дочь Синди Кроуфорд выбрала впечатляющий наряд из новой коллекции Alaia.

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21-летняя Кайя Гербер вышла в свет в роскошном "голом" платье. Дочь супермодели Синди Кроуфорд выбрала наряд от модного дома Alaia, основанного известным дизайнером Аззедином Алайей. Об этом пишет Daily Mail.

Черно-фиолетовое платье с драпированной юбкой мало что оставляло на волю воображения. Но Кайя, которая пропустила Недели моды, не выходя на показах, произвела фурор.

кайя гербер, дочь синди кроуфорд, голое платье, вечернее платье, модный выход Fullscreen
Кайя Гербер на гала-вечере Academy Museum
Фото: Getty Images

Она посетила звездный гала-вечер Academy Museum в Лос-Анджелесе. Где, кроме нее было немало звезд.

Кайя веселилась в компании подруги, актрисы Эйсы Гонсалес, которая блистала в красном платье, расшитом пайетками.

кайя гербер, дочь синди кроуфорд, голое платье, вечернее платье, модный выход, эйса гонсалес Fullscreen
Кайя Гербер и Эйса Гонсалес на гала-вечере Academy Museum
Фото: Getty Images

Но триумфатором вечера была Джулия Робертс, которая получит награду Icon Award на гала-концерте Academy Museum Gala, который проводится в этом году всего во второй раз.

По данным The Hollywood Reporter, когда его проводили впервые в сентябре прошлого года, звездному мероприятию удалось собрать колоссальные 11 миллионов долларов для нового музея.

Кайя Гербер на гала-вечере Academy Museum

Среди других лауреатов этого года — звезда "Доктора Стрэнджа" Тильда Суинтон, которой вручается премия Visionary Award, присуждаемая "художнику или ученому, чье обширное творчество продвинуло искусство кино".

Музей Академии открылся в прошлом году всего через четыре дня после первого гала-концерта, что вызвало бурю споров по поводу его политической подоплеки.

В СМИ музей раскритиковали за то, что он подчеркнул вклад различных меньшинств в американскую киноиндустрию, почти игнорируя при этом белых еврейских иммигрантов из Центральной и Восточной Европы, сыгравших важную роль в создании Голливуда и прославившего его, как "Фабрику звезд".

В музее отреагировали, объявив в марте этого года, что они добавят постоянную выставку, посвященную еврейской истории кинобизнеса.