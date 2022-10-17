Кайя Гербер вышла в свет в голом платье

Для звездного гала-вечера дочь Синди Кроуфорд выбрала впечатляющий наряд из новой коллекции Alaia.

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21-летняя Кайя Гербер вышла в свет в роскошном "голом" платье. Дочь супермодели Синди Кроуфорд выбрала наряд от модного дома Alaia, основанного известным дизайнером Аззедином Алайей. Об этом пишет Daily Mail.

Черно-фиолетовое платье с драпированной юбкой мало что оставляло на волю воображения. Но Кайя, которая пропустила Недели моды, не выходя на показах, произвела фурор.

[ + – ] Кайя Гербер на гала-вечере Academy Museum Фото: Getty Images

Она посетила звездный гала-вечер Academy Museum в Лос-Анджелесе. Где, кроме нее было немало звезд.

Кайя веселилась в компании подруги, актрисы Эйсы Гонсалес, которая блистала в красном платье, расшитом пайетками.

[ + – ] Кайя Гербер и Эйса Гонсалес на гала-вечере Academy Museum Фото: Getty Images

Но триумфатором вечера была Джулия Робертс, которая получит награду Icon Award на гала-концерте Academy Museum Gala, который проводится в этом году всего во второй раз.

По данным The Hollywood Reporter, когда его проводили впервые в сентябре прошлого года, звездному мероприятию удалось собрать колоссальные 11 миллионов долларов для нового музея.

[ + – ] Кайя Гербер на гала-вечере Academy Museum

Среди других лауреатов этого года — звезда "Доктора Стрэнджа" Тильда Суинтон, которой вручается премия Visionary Award, присуждаемая "художнику или ученому, чье обширное творчество продвинуло искусство кино".

Музей Академии открылся в прошлом году всего через четыре дня после первого гала-концерта, что вызвало бурю споров по поводу его политической подоплеки.

В СМИ музей раскритиковали за то, что он подчеркнул вклад различных меньшинств в американскую киноиндустрию, почти игнорируя при этом белых еврейских иммигрантов из Центральной и Восточной Европы, сыгравших важную роль в создании Голливуда и прославившего его, как "Фабрику звезд".

В музее отреагировали, объявив в марте этого года, что они добавят постоянную выставку, посвященную еврейской истории кинобизнеса.