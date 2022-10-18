Овнам и Весам - любовь, Близнецам - удача. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 октября 2022 года

Сегодня все скрытое станет очевидным. Будьте готовы к внезапным приятным переменам, но избегайте сомнительных соблазнов.

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Овен

Овнов ждет новый семейный этап — возможно, это будет примирение после ссоры или решение какой-то наболевшей проблемы. А возможно — новое знакомство, которое перерастет в крепкий брак.

Телец

Если в вашей голове возникла гениальная идея, связанная с увеличением заработка — отложите ее воплощение до более благоприятного времени. а сегодня лучше уделите время собственному здоровью, позвольте себе расслабиться.

Близнецы

Удача сегодня будет полностью на стороне Близнецов — можете смело воплощать свои самые дерзкие планы. Но не забывайте про осторожность и откажитесь сегодня от алкоголя.

Рак

Если в первой половине дня все будет валиться из рук — не огорчайтесь. К обеду все наладится. Проведите день без лишних эмоций, не отказывайте друзьям в помощи.

Лев

Возможно вы почувствуете легкое разочарование в близких людях. Не спешите их обвинять, лучше проанализируйте свое поведение. Вечером возможны интересные предложения. связанные с работой.

Дева

Не стоит сорить деньгами. Лучший вариант — обдумать все "за" и "против" перед покупкой. Если вы в этот день будете действовать импульсивно, то впоследствии вас ждут финансовые проблемы.

Весы

День обещает много приятных сюрпризов и неожиданных откровений. Возможно, вам признаются в любви или предложат руку и сердце. Вас будут переполнять хорошие эмоции, не сдерживайте их.

Скорпион

Благоприятный день для бизнеса и работы. Не экономьте силы, дайте волю эмоциям — но переведите их в конструктивное русло. Все встречи, поездки и новые проекты будут успешными.

Стрелец

В этот день Стрельцы должны поменьше прислушиваться к советам окружающих и побольше к голосу собственного разума. Это поможет не только избежать ошибок, но и финансовых трудностей.

Козерог

Постарайтесь сегодня не критиковать окружающих, даже если вам будет казаться, что они в корне не правы — промолчите. Это поможет избежать серьезных конфликтов и в будущем обернется хорошим денежным вознаграждением.

Водолей

Если вы долго сомневались и не решались принять важное решение, то сегодня звезды рекомендуют вам решиться и начать действовать. Вам будет все по плечу, если вы забудете о прошлом негативном опыте и поверите в собственные силы.

Рыбы

Спокойствие и рассудительность — ваши лучшие друзья сегодня. Неприятные новости вас не коснутся, если вы не дадите волю раздражительности. Также важно сегодня не принимать поспешных решений.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ