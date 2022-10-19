День, когда нельзя лениться. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 октября 2022 года

Каждый час сегодняшнего дня обладает мощной энергетикой. Но помните — она может нести как позитивный, так и негативный заряд.

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Овен

Максимально продуктивный день. Вам удасться справиться с самыми сложными задачами, если вы будете максимально активными. Энергия победителя будет долго вам помогать в будущем.

Телец

У вас есть все шансы переубедить оппонентов и выиграть при этом очень выгодный контракт. Или же начать новое дело, заручившись поддержкой партнеров. Действуйте. Главный враг сегодняшнего дня — лень.

Близнецы

От романтического свидания лучше отказаться — направьте свою энергию на профессиональную деятельность. Хороший день, чтобы пересмотреть свой рацион или купить абонемент в спортзал.

Рак

Если вы долго сомневались в себе и не решались сделать шаг навстречу новому — не сомневайтесь больше. Идеальный день для начала новых отношений, старта учебы или повышения квалификации.

Лев

Любое начатое сегодня дело обречено на успех. И вы это заслужили. Воспользуйтесь расположением звезд и решите все свои зависшие задачи — это касается не только профессионального поля, но и личной жизни.

Дева

Если вас мучает прошлый негативный опыт или гнутут уже совершенные ошибки — сегодня есть шанс избавиться от этого. Прислушайтесь к советам родных. Уделите им больше времени.

Весы

Постарайтесь воздержаться от оценочных суждений — вы можете ошибаться. критика, которая сегодня поступит в ваш адрес может быть очень конструктивной, прислушайтесь.

Скорпион

Помните о том, что ваша сила может не только созидать, но и обидеть. Проявите мудрость — она поможет в сложившейся ситуации не нажить себе влиятельных врагов.

Стрелец

Постарайтесь сегодня быть максимально спокойными и справедливыми. Не время выяснять отношения с коллегами, впрочем, дома тоже лучше избегать излишних эмоций. Вечер лучше провести в уединении.

Козерог

Вам важно сегодня сосредоточится на том, что вы делаете и еще раз оценить собственные перспективы. Возможно, вы занимаетесь не тем, чем хотели бы. Не расстраивайтесь — у вас хорошие шансы изменить все к лучшему.

Водолей

Звезды подготовили для вас настоящий праздник — возможно вам предложат повышение на работе или новый интересный проект, выгодное размещение денег или на вас свалится наследство. Личная жизнь тоже порадует, голова будет кружиться от приятного свидания.

Рыбы

Сегодня у вас будет шанс проявить инициативу на работе и если вы постараетесь — откроются хорошие перспективы. Ваш талант по достоинству оценит начальство.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6Py