Очень сложная неделя. Каким знакам Зодиака стоит запастись терпением и выдержкой

Текущая неделя для некоторых знаков зодиака станет мягко говоря неудачной. У них могут возникнуть проблемы на работе и в личной жизни. Астрологи советуют представителям этих знаков отменить свои планы до 28 октября — на их реализацию не будет ни ресурсов, ни настроения.

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Дева

Для Дев эта неделя будет временем глубоких сомнений — практически во всем. Это сразу же отразится на рабочих делах и настроении. Есть риск провести неудачные переговоры, провалить важный проект, вступить в конфликт с влиятельными партнерами, потерять доверие коллег. Не менее накаленной может быть обстановка и дома — может возникнуть проблема, требующая больших денег для ее решения. Поэтому астрологи советуют Девам не планировать ничего важного в эти дни и тщательно просчитывать свой бюджет.

Овен

Овнов на этой недели может настигнуть финансовый кризис. Причем, потери могут быть очень существенные. Это может привести к разочарованию, в том числе — в собственных силах. Астрологи советуют Овнам не спешить и отложить все важные дела, по крайней мере, на неделю. В семейной жизни также лучше воздержаться от выяснений отношений, отложить запланированные поездки и отказаться от крупных покупок.

Скорпион

Скорпионы рискуют на этой недели попасть во все существующие вокруг них конфликты. Даже пустяковый спор с партнером может перерастет в настоящий скандал. А все потому, что кто-то не умеет сдерживать свои эмоции. Чтобы не рисковать карьерой и отношениями астрологи советуют Скорпионам проявлять врожденную осторожность и мудрость, избегать критики и воздерживаться от колких замечаний.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ